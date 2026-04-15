Nga đón tin cực vui từ 1 quyết định của Mỹ

Doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của Nga đã bật tăng mạnh trong tháng 3, gần gấp đôi so với tháng trước, sau khi Mỹ tạm thời nới lỏng một số biện pháp trừng phạt nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Thông tin được Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố trong báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng.

Cụ thể, tổng doanh thu từ xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đạt khoảng 19 tỷ USD trong tháng 3, tăng mạnh so với mức 9,75 tỷ USD của tháng 2 – thời điểm được ghi nhận là mức thấp nhất kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát. Diễn biến này cho thấy sự phục hồi đáng kể của dòng tiền năng lượng Nga chỉ trong thời gian ngắn.

Động lực chính đến từ quyết định của Bộ Tài chính Mỹ về việc cấp miễn trừ tạm thời trong 30 ngày, cho phép các giao dịch liên quan đến dầu thô và sản phẩm dầu mỏ của Nga được tiếp tục thực hiện. Chính sách này áp dụng với các lô hàng được xếp lên tàu trong giai đoạn từ 12/3 đến 11/4, nhằm giảm áp lực thiếu hụt nguồn cung trên thị trường quốc tế.

Song song với đà tăng doanh thu, khối lượng xuất khẩu dầu của Nga cũng ghi nhận mức cải thiện rõ rệt. Trong tháng 3, tổng lượng xuất khẩu đạt khoảng 7,1 triệu thùng/ngày, tăng thêm hơn 300.000 thùng/ngày so với tháng trước. Sản lượng khai thác dầu thô cũng nhích lên, đạt gần 9 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, IEA cảnh báo xu hướng phục hồi này có thể không bền vững trong ngắn hạn. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và cảng biển của Nga tiếp tục gây áp lực lên năng lực xuất khẩu của nước này. Điều này có thể khiến sản lượng và dòng chảy dầu mỏ bị gián đoạn trong thời gian tới.

Một yếu tố khác tạo ra sự bất định là việc Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có gia hạn cơ chế miễn trừ hay không. Dù một số tín hiệu từ chính quyền Washington cho thấy khả năng kéo dài chính sách này, nhưng mọi kịch bản vẫn đang để ngỏ và có thể tác động lớn đến thị trường dầu toàn cầu.

Bên cạnh đó, IEA cũng đưa ra cảnh báo đáng chú ý liên quan đến nguy cơ gián đoạn tại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ thế giới. Theo cơ quan này, nếu tình trạng đóng cửa hoặc gián đoạn kéo dài xảy ra, nhu cầu năng lượng toàn cầu có thể sụt giảm mạnh, thậm chí ở quy mô chưa từng thấy kể từ đại dịch Covid-19.

Nguyên nhân là giá năng lượng tăng cao trong thời gian dài sẽ buộc người tiêu dùng và doanh nghiệp phải cắt giảm sử dụng. Trên thực tế, dấu hiệu suy yếu nhu cầu đã bắt đầu xuất hiện tại một số khu vực, đặc biệt là Trung Đông và châu Á – Thái Bình Dương, với mức tiêu thụ giảm rõ rệt ở các mặt hàng như nhiên liệu hàng không, khí tự nhiên hóa lỏng và naphtha.

Trong bối cảnh đó, thị trường dầu mỏ toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh, phụ thuộc vào cả yếu tố địa chính trị lẫn các quyết định chính sách từ những nền kinh tế lớn.



