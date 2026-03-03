Ngày 2/3, Công ty Kinh doanh sản phẩm khí (PVGas Trading, thuộc Tổng công ty khí Việt Nam) vừa chính thức thông báo tình huống bất khả kháng, khiến nguồn cung LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng) nhập khẩu bị gián đoạn nghiêm trọng từ nay đến ít nhất ngày 10/3/2026, và tạm thời chưa thể thu xếp nguồn hàng bổ sung sau thời điểm này.

Sự cố kép từ Trung Đông – sập cầu dẫn tại cơ sở NGL Juaymah (của Công ty Dầu mỏ Ả Rập Xê Út Saudi Aramco) ngày 23/2/2026 và xung đột vũ trang làm ít nhất hai tàu chở LPG siêu lớn (VLGC) bị trúng tên lửa khi qua eo biển Hormuz – đã khiến toàn bộ lô hàng dự kiến về kho LPG lạnh Thị Vải/Diêm Điền bị tạm dừng.

Ảnh: Reuters

PVGas Trading đang khẩn trương liên hệ đối tác, tìm nguồn thay thế (dù rất khó khăn khi thị trường toàn cầu đang căng thẳng), đồng thời kêu gọi khách hàng miền Nam chủ động điều chỉnh phương án tiêu thụ hoặc tìm nguồn cung khác để vượt qua giai đoạn này. Công ty cam kết cập nhật liên tục và đồng hành cùng khách hàng.

Kho LPG lạnh Thị Vải/Diêm Điền (thường được gọi tắt là kho LPG lạnh Thị Vải) là một cơ sở hạ tầng quan trọng của PV GAS. Kho này đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng LPG nhập khẩu của Việt Nam (chủ yếu từ Trung Đông), giúp đảm bảo nguồn cung ổn định, giảm rủi ro thiếu hụt, và hỗ trợ an ninh năng lượng quốc gia.

LPG – nhiên liệu sạch, đóng vai trò quan trọng với Việt Nam

LPG (Liquefied Petroleum Gas - Khí dầu mỏ hóa lỏng) là hỗn hợp hydrocarbon nhẹ, chủ yếu là Propane và Butane, được nén ở áp suất cao để chuyển sang thể lỏng nhằm lưu trữ và vận chuyển dễ dàng. LPG không mùi, không màu, là nhiên liệu sạch, hiệu quả cao dùng trong dân dụng (bếp gas), công nghiệp và giao thông vận tải.

Trong bối cảnh nguồn cung bị ảnh hưởng, càng thấy rõ giá trị của LPG như một nguồn năng lượng sạch và thiết yếu:

- LPG cháy sạch, ít phát thải khí nhà kính (CO₂, CH₄, NOx) hơn hẳn than đá, dầu diesel hay xăng dầu truyền thống, giúp giảm ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường.

- Là nhiên liệu chuyển tiếp lý tưởng trong quá trình Việt Nam chuyển dịch năng lượng xanh, hỗ trợ mục tiêu giảm phát thải theo cam kết COP26/COP28, đồng thời thay thế dần các nhiên liệu gây ô nhiễm cao trong dân dụng (đun nấu), công nghiệp (sưởi ấm, sấy khô, sản xuất) và giao thông (xe chạy LPG).

- Nguồn cung ổn định của LPG không chỉ đảm bảo an ninh năng lượng mà còn góp phần cải thiện chất lượng không khí, sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững kinh tế - xã hội.