Gặp mẹ bạn trai bán rau ở chợ, tôi mua ủng hộ thì sau đó lịm đi khi phát hiện ra căn nhà bà đi vào

Điều khiến tôi bất ngờ hơn là mẹ anh bán rau không phải vì thiếu tiền.

Tôi quen bạn trai được gần một năm. Ngay từ đầu, anh đã nói gia đình mình ở quê, bố mẹ làm ăn bình thường, nhà không có điều kiện. Anh đi làm tự lập, tiền lương đủ chi tiêu, chuyện cưới xin sau này cũng phải tự hai đứa cố gắng.

Tôi tin. Vì anh sống khá giản dị, đi xe bình thường, ăn uống không cầu kỳ, quần áo cũng chẳng có gì đắt tiền. Có lần tôi hỏi bố mẹ anh làm gì, anh chỉ bảo mẹ ở nhà trồng rau, bố làm nghề tự do.

Tôi chưa từng nghĩ nhiều. Cho đến một sáng cuối tuần, tôi đi có việc thì bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ bán rau ở góc chợ. Tôi nhận ra bà ngay từ bức ảnh bạn trai từng cho xem.

Đó là mẹ anh.

Bà ngồi bên mấy rổ rau xanh, quần áo giản dị, tay thoăn thoắt bó rau cho khách. Thấy tôi đứng trước sạp, bà cũng hơi khựng lại rồi nhanh chóng nhận ra.

Tôi giả vờ như chưa biết, mua mấy loại để ủng hộ. Bà nhất quyết không lấy tiền, nhưng tôi vẫn để lại rồi đi.

Tôi định tối về gọi bạn trai hỏi thăm 1 chút. Nhưng lúc ra khỏi chợ, tôi nhìn thấy bà xách chiếc làn đi về phía một con đường khá vắng.

Tôi tò mò nên đi theo.

Bà dừng trước một căn nhà lớn nằm sau hàng cây, cổng rộng, sân đỗ được vài chiếc ô tô. Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm.

Bà lấy chìa khóa mở cổng rồi đi thẳng vào.

Tôi đứng bên kia đường, mất vài giây mới hiểu người phụ nữ vừa ngồi bán rau ngoài chợ lại sống trong căn nhà mà tôi còn phải mơ ước.

Tối đó tôi hỏi bạn trai. Anh im lặng rất lâu rồi cuối cùng mới nói: “Anh định sau này mới kể”.

Hóa ra gia đình anh không nghèo như tôi vẫn nghĩ.

Bố mẹ anh có một công ty gia đình chuyên kinh doanh nông sản. Căn nhà tôi nhìn thấy là nhà của ông bà, còn gia đình anh có thêm một khu đất và trang trại ở ngoại thành. Công việc kinh doanh do bố anh quản lý, còn anh được bố mẹ cho đi làm từ đầu với yêu cầu không dựa vào gia đình.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn là mẹ anh bán rau không phải vì thiếu tiền. Bà bán rau do chính mình trồng, bán cho vui.

Ảnh minh họa

Tôi hỏi tại sao anh phải giấu tôi chuyện gia đình có điều kiện. Anh bảo từng có một mối quan hệ tan vỡ vì cô gái kia quá quan tâm đến tài sản nhà anh. Từ đó, anh không muốn người yêu bước vào mối quan hệ với suy nghĩ mình đang “lấy được” một gia đình giàu.

Tôi nghe xong vừa buồn cười vừa khó chịu.

Bởi gần một năm qua, tôi từng nhiều lần nghĩ mình và anh sau này sẽ phải cố gắng rất nhiều mới mua nổi một căn nhà. Tôi cũng từng thương anh vì nghĩ anh chẳng có gì ngoài công việc và hai bàn tay trắng.

Hóa ra người tôi tưởng nghèo lại có một gia đình mà chỉ riêng căn nhà bố mẹ đang ở đã khiến tôi choáng ngợp.

Còn tôi, sau hôm ấy lại bắt đầu suy nghĩ một chuyện khác: anh giấu tôi vì muốn bảo vệ tình yêu, hay vì ngay từ đầu anh cũng chưa thực sự tin tôi?