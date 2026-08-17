Chửi bới, xúc phạm du khách tại lễ hội sầu riêng: Người phụ nữ nói rõ nguồn cơn

Công an phường Buôn Ma Thuột xác định người đàn ông xuất hiện trong clip không công tác trong lực lượng Công an nhân dân.

Ngày 16/8, mạng xã hội lan truyền clip dài khoảng 36 giây, ghi lại cảnh một người phụ nữ chửi bới một người đàn ông đậu ô tô bên lề đường tại khu vực gần nơi diễn ra Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.

Dân Việt thông tin, Công an phường Buôn Ma Thuột xác định người phụ nữ trong clip là bà T.N.T.T. (43 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) còn người quay clip là ông H.L. (31 tuổi, trú tại phường Tân Lập, Đắk Lắk). Vụ việc xảy ra tại một điểm giữ xe trên đường Nguyễn Công Trứ.

Ngày 17/8, Công an phường Buôn Ma Thuột đã mời những người liên quan trong clip nhắc đến để làm rõ sự việc.

(Ảnh cắt từ clip)

VietNamNet dẫn lời khai của bà T., theo đó bãi giữ xe do ông N., trú TP Buôn Ma Thuột, ký hợp đồng thuê với chính quyền địa phương. Sau đó, ông N. chia lại một phần diện tích dài khoảng 10m, sâu 5m cho bà T. thuê. Hai bên chỉ thỏa thuận bằng miệng, chưa ký hợp đồng và tiền thuê sẽ được tính sau khi lễ hội kết thúc. Khoảng 13h ngày 16/8, ông L. lái ôtô biển số 48A-252.xx chở vợ con đến đỗ trước điểm trông giữ xe của bà T.

Bà T. yêu cầu ông L. trả phí nhưng người này không đồng ý, dẫn đến hai bên tranh cãi. Trong lúc nóng giận, bà T. chửi bới ông L. Khi thấy ông này mặc áo phông có in biểu trưng Công an nhân dân, bà T. tưởng ông là công an nên tiếp tục dùng lời lẽ thô tục, xúc phạm ông L. và lực lượng công an.

Tại cơ quan công an, người phụ nữ này nhận thức hành vi của mình là sai, bày tỏ sự ăn năn, hối hận. Bà T. trực tiếp xin lỗi người đàn ông và đề nghị được công khai xin lỗi trên mạng xã hội. Theo bà T., do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhận thức hạn chế nên mong muốn được cơ quan chức năng xem xét trong quá trình xử lý.

Còn về phía ông L., ông cho biết do bức xúc nên đã sử dụng tài khoản ẩn danh để đăng tải clip. Khi nhận thấy clip thu hút sự chú ý, xuất hiện nhiều bình luận tiêu cực, khoảng 21h ngày 16/8, ông đã chủ động gỡ bỏ. Ông L. cũng nhận thức việc đăng tải clip là không phù hợp và gửi lời xin lỗi đến người dân Đắk Lắk.

Công an phường Buôn Ma Thuột cũng cho biết ông L. không công tác trong lực lượng công an. Do người này mặc áo thun có in biểu trưng của ngành nên bà T. hiểu nhầm, từ đó có những lời lẽ xúc phạm cả lực lượng công an. Hiện Công an phường Buôn Ma Thuột đang củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.