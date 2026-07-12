Gặp chủ xe VF 3 bị xe tải kẹp nát: Hoảng loạn tột độ khi nhận tin dữ và cú 'quay xe' khét lẹt về định kiến xe mini

Vụ tai nạn không chỉ là một trải nghiệm hú vía mà còn là bài học thực tế đắt giá, khiến vị chủ xe phải nhìn nhận lại toàn bộ định kiến trước đây của mình về độ an toàn của xe điện mini.

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xót xa và bàng hoàng trước hình ảnh một chiếc xe điện mini VinFast VF 3 bị biến dạng nặng nề sau khi lọt thỏm giữa hai chiếc xe tải. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra khi người cầm lái chiếc xe nhỏ bé ấy lại hoàn toàn bình an vô sự và có thể tự mình bước ra khỏi đống đổ nát.

Để hiểu rõ hơn về câu chuyện phía sau sự việc hy hữu này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với anh Nguyễn Bá Luân – chủ nhân của chiếc VinFast VF 3 nói trên để lắng nghe những chia sẻ sâu sắc của anh về giới hạn an toàn của những chiếc ô tô điện cỡ nhỏ.

Từ hoảng loạn tột độ đến tiếng thở phào nhẹ nhõm

Bất kỳ ai khi giao tài sản, đặc biệt là một chiếc ô tô cho người thân hay bạn bè cầm lái, đều mang trong mình một sự cẩn trọng nhất định. Với anh Luân, nỗi lo ấy dường như đã hóa thành sự hoảng loạn tột độ trong giây phút đầu tiên nhận được tin báo hung dữ.

Anh Nguyễn Bá Luân - chủ chiếc VinFast VF 3 bị xe tải kẹp nát. Ảnh: NVCC

Mở đầu câu chuyện, anh Nguyễn Bá Luân vẫn chưa hết cảm giác bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc ấy: “Thú thật, lúc nhận được điện thoại báo tin tôi rất hoảng và lo lắng. Khi nhìn những hình ảnh đầu tiên của chiếc xe tại hiện trường gửi về, tôi đã nghĩ đến tình huống xấu nhất”.

Trực quan từ hiện trường cho thấy một khung cảnh đáng sợ với chiếc xe mini lọt thỏm và bị vò nát bởi lực ép kinh hoàng từ hai chiếc xe tải. Phần vỏ xe biến dạng hoàn toàn, dường như không còn nhận ra hình dáng vuông vức nguyên bản của chiếc xe đô thị quen thuộc.

Khi nhìn những hình ảnh đầu tiên của chiếc xe tại hiện trường gửi về, tôi đã nghĩ đến tình huống xấu nhất.

Tuy nhiên, mọi sự căng thẳng đã được giải tỏa ngay sau đó. “Điều khiến tôi nhẹ nhõm nhất là chỉ ít phút sau biết tin người lái vẫn an toàn và tự bước ra khỏi xe rồi di chuyển đến cơ quan công an làm việc”, anh bộc bạch.

Chiếc VF 3 sau tai nạn. Ảnh: NVCC

Kể về người bạn đồng hành của mình, anh Luân cho biết chiếc VinFast VF 3 này được anh nhận bàn giao vào khoảng cuối năm 2025. Tính đến thời điểm xảy ra tai nạn, xe mới chỉ vận hành được khoảng 5.000 km. Chiếc xe được gia đình sử dụng chủ yếu với mục đích phục vụ đi lại hàng ngày.

Đáng chú ý, anh Luân khẳng định bản thân chưa hề độ chế, nâng cấp kết cấu hay can thiệp vào bất cứ hạng mục nào liên quan đến an toàn của xe. Tất cả những gì anh trang bị thêm chỉ là một số phụ kiện phục vụ nhu cầu sử dụng cơ bản hằng ngày như bọc vô lăng, thảm lót sàn…

Điều này đồng nghĩa với việc, trong khoảnh khắc va chạm sinh tử ấy, người lái đã được bảo vệ hoàn toàn bởi khung gầm và hệ thống an toàn nguyên bản từ nhà sản xuất.

Thay đổi định kiến về xe cỡ nhỏ

Vụ tai nạn này không chỉ là một trải nghiệm khó quên mà còn là một bước ngoặt làm thay đổi hoàn toàn tư duy của anh Luân về những chiếc ô tô cỡ nhỏ. Từ trước đến nay, trong tiềm thức của không ít người dùng Việt, xe cỡ nhỏ (mini car) thường đi liền với định kiến là mỏng manh, kém an toàn và dễ chịu thiệt thòi nhất khi xảy ra va chạm trên đường. Bản thân anh Luân cũng không ngoại lệ.

Anh thẳng thắn thừa nhận: “Ban đầu tôi cũng từng có những băn khoăn như nhiều người khác vì đây là một mẫu xe nhỏ. Tôi thực sự rất bất ngờ. Chiếc xe bị biến dạng rất nặng sau cú va chạm, nhưng điều tôi quan tâm nhất là người ngồi trong xe vẫn an toàn. Trước đây nhiều người thường nghĩ xe mini sẽ kém an toàn hơn, nhưng trải nghiệm thực tế của tôi sau sự việc này khiến tôi có góc nhìn hoàn toàn khác”.

Trước đây nhiều người thường nghĩ xe mini sẽ kém an toàn hơn, nhưng trải nghiệm thực tế của tôi sau sự việc này khiến tôi có góc nhìn hoàn toàn khác

Là một người sử dụng xe thông thường, anh Luân cho biết mình không phải là một kỹ sư ô tô để có thể phân tích sâu về các chỉ số hấp thụ lực, độ cứng xoắn của khung gầm hay vùng kích nổ túi khí của hệ thống an toàn. Tuy nhiên, những gì hiển hiện trước mắt đã là minh chứng rõ ràng nhất.

“Với những gì tôi trực tiếp chứng kiến, tôi thấy các hệ thống an toàn như túi khí đã hoạt động kịp thời, và quan trọng nhất là người lái không bị nguy hiểm đến tính mạng. Đó là điều khiến tôi thực sự đánh giá cao chiếc xe. Tôi càng tin rằng khi được tính toán và thiết kế đúng tiêu chuẩn, một chiếc xe cỡ nhỏ vẫn có thể mang lại khả năng bảo vệ tốt cho người ngồi bên trong”, anh Luân nhận định.

Khi được hỏi về dự định tương lai với chiếc xe mang nhiều kỷ niệm "sóng gió" này, vị chủ xe cho biết bản thân luôn đặt yếu tố an toàn lên ưu tiên hàng đầu. Nếu chiếc xe được các chuyên gia giám định xác định có thể phục hồi, sửa chữa và đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành, anh vẫn sẵn sàng tiếp tục sử dụng nó. Ngược lại, nếu không thể đảm bảo độ an toàn tuyệt đối sau những tổn thương về kết cấu, anh sẽ tuân thủ theo khuyến nghị của hãng xe và đơn vị bảo hiểm.

Khép lại câu chuyện, vị chủ xe VF 3 gửi gắm một thông điệp vô cùng thực tế đến những người tham gia giao thông: "Tôi nghĩ không có chiếc xe nào có thể bảo vệ tuyệt đối con người trong mọi tình huống. Điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của chúng ta cần phải lái xe đúng luật, giữ khoảng cách an toàn và luôn tập trung khi tham gia giao thông. Riêng với trải nghiệm của cá nhân tôi, vụ tai nạn này đã giúp tôi có thêm niềm tin vững chắc vào các tính năng an toàn của VF 3. Suy cho cùng, điều quý giá nhất là người lái vẫn bình an trở về".