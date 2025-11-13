Gần chục đời xe xăng dầu chuyển sang xe điện là yêu ngay lập tức: 'Lái hay như BMW, bán lại không lo lỗ'

Anh Đỗ Văn Nghĩa, 33 tuổi, sống ở Hải Phòng, đang làm trong lĩnh vực bất động sản. Anh đã trải qua gần chục đời xe xăng dầu như Mazda CX-5 2015, Nissan Navara 2017, Hyundai Santa Fe 2022, Tucson 2023, BMW 320i 2013… Sau đó, anh đã thử trải nghiệm mẫu xe điện đầu tiên của VinFast - VF e34 ngay từ những ngày mới ra mắt. Dùng được hơn một năm, anh bán đi mua VinFast VF 9 và nay là VinFast VF 7.

Anh Đỗ Văn Nghĩa bên cạnh chiếc xe VinFast VF 7 của mình. Ảnh: NVCC

Anh đã trải qua nhiều đời xe xăng và đổi sang xe điện ngay khi chiếc xe điện đầu tiên của VinFast xuất hiện - VF e34. Lý do nào khiến anh đưa ra quyết định này, khi xe điện còn rất mới và chưa được nhiều người kiểm chứng?

Phải nói thật là, ban đầu tôi không thích xe điện. Lúc đó tôi đang dùng xe xăng, có phần e ngại với một sản phẩm mới, nhưng bạn bè than thở đi xe xăng lỗ quá.

Giá bán VinFast VF e34 khi đó chưa tới 500 triệu, giá tiên phong khoảng 499 triệu. Lúc đó, tôi đang đi Mazda CX-5. VF e34 có thông số không thua kém nhiều, trong khi lại sử dụng động cơ điện. Tôi vốn là một người yêu môi trường, tôi chỉ nghĩ đơn giản muốn đóng góp một phần nhỏ bé. Ngoài ra, tôi cũng đã bắt đầu hơi ngán phải ngửi mùi xăng dầu. Đó là hai mùi tôi dị ứng nhất. Thế là tôi quyết định tiên phong, đặt cọc ngay từ khi còn chưa được trải nghiệm xe thực tế. Khi chọn rồi thì mới thấy yêu xe điện vì những ưu điểm mà nó mang lại,

Xe điện có một điểm rất thích là gia tốc rất lớn. Dù là xe máy điện, gần như không có độ trễ khi nhấn ga. Cảm giác lái rất phấn khích. VinFast VF e34 cũng mang lại cảm giác rất tốt, đúng với cái mà tôi mong chờ ở xe điện.

Anh Nghĩa đã trải qua nhiều đời xe xăng và đến nay quyết định gắn bó với xe điện. Ảnh: NVCC

Anh có nói bạn bè anh đi xe xăng bị lỗ nhiều. Ngay cả bản thân anh cũng từng đi xe xăng. Anh có thể chia sẻ rõ hơn là “lỗ” như thế nào không?

Chắc chắn là lỗ rồi. Xe xăng khi đăng ký mới (ở Hải Phòng - PV) đã phải nộp 12% lệ phí trước bạ, trong khi xe điện được miễn. Như vậy đã là một khoản “hời” lớn.

Anh mua và bán nhiều đời xe rồi, cả xe mới lẫn xe cũ, nên biết rõ: cứ đưa xe xăng xuống đường là lỗ ngay tiền thuế trước bạ. Còn xe điện thì không. Với một chiếc xe tầm 500 triệu, tính năng tốt, lại được miễn trước bạ, tôi tin chắc là không lỗ. Chẳng hạn, tôi chạy VinFast F e34 một năm, đi xuyên Việt rồi bán lại, gần như không lỗ đồng nào.

Anh có thể chia sẻ thêm về độ mất giá giữa xe xăng và xe điện không?

Lúc đầu khi mua xe điện, anh không nghĩ nhiều đến chuyện lãi lỗ. Vì đây là thị trường mới, sản phẩm mới. Nhưng sau khi anh mua, bán đến 2 - 3 chiếc xe điện thì thấy rõ: xe điện gần như không lỗ.

Ngoài việc miễn lệ phí trước bạ 12%, chi phí bảo dưỡng của xe điện cũng thấp hơn nhiều. Xe xăng sau vài vạn đầu thì ổn, nhưng từ 7 - 8 vạn trở lên thường phải đại tu, tốn kém. Mỗi đời xe có thể mất từ 30 - 100 triệu tùy dòng, tùy dòng xe.

Còn xe điện thì khác, đặc biệt là với cộng đồng người dùng lớn như bây giờ. Tôi thấy nhiều người chơi xe điện gần như không lỗ. Bản thân tôi bán xe điện đã qua sử dụng đến giờ cũng chưa lần nào lỗ cả.

Xe điện gần như không bị lỗ. Ảnh: NVCC

Sau khi đã trải nghiệm nhiều dòng xe điện, so với hình dung ban đầu và so với thời dùng xe xăng, anh đánh giá thế nào?

Xe thì có nhiều khía cạnh để đánh giá. Ở Việt Nam, xe là tài sản lớn nên ai cũng quan tâm đến giá trị bán lại. Lúc đầu tôi lo nhất là không biết có bán được không, tức là tính thanh khoản. Nhưng sau khi dùng rồi thì thấy rất dễ bán.

Trạm sạc hiện nay phủ rộng, VinFast đã làm tốt phần này. Tôi đi khắp Việt Nam đều thấy có trạm sạc, nên giờ không còn phải lo nữa.

Tính thanh khoản tốt, cảm giác lái thì quá ổn. Cùng tầm giá, không có xe xăng nào mang lại trải nghiệm tương tự. Tôi đang lái VF7 và từng đi VF9, cả hai gần như vô địch trong tầm tiền. Về cảm giác lái, khung gầm, tính năng an toàn - không có gì để chê.

Tôi cũng từng đi xe Đức, đang sở hữu BMW 3 Series, nên tôi cảm nhận rõ: VF 7 và VF 9 là mang lại cảm giác lái gần giống BMW nhất. Nếu đang đi BMW, muốn tìm một chiếc xe có cảm giác lái tương tự nhất thì chỉ có thể là VinFast thôi. Nhiều anh em dùng xe Đức cũng nói vậy.

Đặc biệt, chính sách sạc miễn phí hiện tại khiến tôi càng thêm tin tưởng chọn VinFast. Chi phí sạc bằng 0, bảo dưỡng cũng rẻ bất ngờ. Khi đến thời gian cần bảo dưỡng, chỉ mất đâu đó khoảng 1 triệu đồng mỗi lần.

Tóm lại, nếu muốn một chiếc xe tốt, an toàn, cảm giác lái thú vị mà chi phí hợp lý, thì xe điện VinFast là lựa chọn rất đáng. Giờ, chiếc BMW của tôi hầu như để "phủ bụi" khi xe điện trở thành phương tiện di chuyển chính.

Xe điện là phương tiện di chuyển chính của anh Nghĩa. Ảnh: NVCC

Anh đã lái VF e34, VF 7 và VF 9 đi xa, thậm chí xuyên Việt. Anh có thể chia sẻ trải nghiệm khi đi qua nhiều loại địa hình khác nhau, đặc biệt là việc sạc điện trong hành trình?

Chuyện sạc pin cũng là điều tôi lo nhất khi đi xuyên Việt. Tuy nhiên, dù là đi cùng gia đình, đi theo đoàn hay một mình, tôi thấy mật độ trạm sạc nay đã rất dày, gần như không còn nỗi lo nữa.

Năm 2022, khi tôi đi chuyến đầu tiên, lúc đó trạm sạc đúng là còn ít thật nhưng vẫn xử lý được.

Thực tế, điều quan trọng là khi dùng xe điện, mình phải thay đổi thói quen. Kể từ ngày đổi sang dùng xe điện, tôi cảm thấy mình trở nên có kế hoạch hơn, cả trong di chuyển lẫn công việc. vì mọi hành trình đều được tính trước.

Trước đây đi xe xăng thì chẳng cần tính gì nhiều. Còn đi xe điện, tôi luôn chuẩn bị sẵn phương án dự phòng, ví dụ như hành trình 300km thì anh sẽ chia ra 1 - 2 chặng nghỉ và tìm sẵn trạm sạc dọc đường.

Giờ có nhiều ứng dụng hỗ trợ rất tiện. Các ứng dụng này hiển thị tình trạng trạm sạc, biết được trạm nào còn chỗ trống hay có lỗi gì không, độ chính xác khoảng 90%. Do đó, tôi xuyên Việt không có gì là khó khăn, dù sử dụng xe gì, trong thời điểm nào.

Chỉ có một điểm tôi hơi tiếc ở VF 9 là xe thiết kế cổng sạc nằm ở phía đầu xe. Nên khi vào những bãi đỗ nhỏ ở Hà Nội hay Sài Gòn, việc cắm sạc hơi bất tiện.

Tôi nghĩ nên có quy định hoặc hướng dẫn cụ thể hơn cho người dùng, ví dụ xe to như VF 9 nên được ưu tiên chỗ sạc phù hợp, còn xe nhỏ thì dùng trụ nhỏ. Cũng cần tuyên truyền thêm cho khách hàng từ phía đại lý, nhân viên bán hàng - hướng dẫn cách chọn trụ sạc đúng loại, đúng công suất. Có lần tôi chứng kiến mấy bác tài taxi tranh nhau trụ sạc, thậm chí cãi nhau. Nên nếu hướng dẫn tốt từ đầu, khách hàng sẽ biết cách sử dụng hợp lý hơn, nhường chỗ cho người khác, nhất là với những xe to như VF9.

Đi xa với xe điện không hề bất tiện như nhiều người nghĩ. Ảnh: NVCC

Đó là góc nhìn từ góc độ bản thân anh là người lái. Còn người thân, bạn bè đã từng ngồi lên xe anh, họ nói gì?

Mỗi mẫu xe sẽ phù hợp với từng nhóm khách hàng khác nhau. Ví dụ như VF 7 thì phù hợp với người trẻ, thích cảm giác lái và sự cá nhân hóa.

Còn VF 9 thì phục vụ tốt cho gia đình. Xe rất êm nhờ hệ thống treo khí nén, không gian rộng rãi, sạch sẽ, không có mùi. Nói thật là VF 9 không có gì để chê, ngoài việc xe hơi to, cũng như vị trí cổng sạc đôi lúc sạc hơi bất tiện.

VF 7 có một điểm trừ là người thân tôi ngồi hay bị say xe. Có thể do thiết kế hệ thống giảm xóc hoặc độ bốc của xe. Xe phản ứng nhanh, tăng tốc mạnh, nên những ai chưa quen dễ bị say.

Ngoài xe điện và xe xăng, anh đã từng dùng xe hybrid chưa? So sánh giữa xe hybrid và xe điện, anh thấy thế nào?

Tôi chưa sở hữu nhưng đã chạy thử rồi. Theo tôi, xe hybrid không thể so với xe điện được. Điểm duy nhất xe điện “thua” là phải sạc, còn lại mọi thứ đều hơn. Cảm giác lái mượt hơn hẳn, vì không dùng hộp số, gia tốc rất lớn và liền mạch. Xe hybrid chỉ là dạng hỗ trợ cho động cơ xăng thôi, không thể mang lại trải nghiệm như xe thuần điện. Từ tốc độ thấp đến cao, xe điện luôn cho cảm giác lái vượt trội.

Anh Nghĩa quyết định gắn bó lâu dài với xe điện. Ảnh: NVCC

Anh có quyết định gắn bó lâu dài với xe điện không?

Có chứ. Đây sẽ là dòng xe tôi sẽ còn gắn bó trong nhiều năm tới. Tôi vừa trở về sau chuyến xuyên Việt bằng VinFast VF 7. Chuyến đi này càng củng cố niềm tin của tôi với xe điện. Do đó, tôi quyết định đầu tư thêm khoảng 20 xe ô tô điện VinFast ở giai đoạn đầu với khát vọng lan tỏa môi trường xanh và trở thành trung tâm thuê xe điện lớn nhất Hải Phòng. Đồng thời, sẽ còn đầu tư luôn cả trạm sạc nữa.

Xin cảm ơn những chia sẻ của anh rất nhiều.