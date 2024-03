Gần 40% chủ sở hữu xe điện lần đầu muốn chuyển về sử dụng xe xăng

Kết quả Nghiên cứu về trải nghiệm xe điện tại Mỹ của J.D. Power (một công ty phân tích dữ liệu thị trường nổi tiếng của Mỹ) vừa được công bố và vị trí dẫn đầu gọi tên BMW i4 ở phân khúc xe cao cấp và Mini Cooper Electric ở phân khúc thị trường đại chúng.

Trong số các mẫu xe điện cao cấp của danh sách, Rivian R1T, Rivian R1S cùng Tesla Model 3, Tesla Model Y cũng góp mặt với điểm đánh giá trên mức trung bình; các mẫu xe Volvo C40 Recharge, CX40 Recharge và Audi Q4 e-tron được đánh giá dưới mức trung bình. Đối với phân khúc thị trường đại chúng, bên cạnh vị trí dẫn đầu của Mini Cooper Electric là các mẫu xe như Ford Mustang Mach-E, Hyundia Ioniq 6, Nissan Leaf…

Được biết, nghiên cứu tập trung vào quãng thời gian một năm đầu tiên sở hữu và sử dụng xe và được chấm điểm dựa trên các yếu tố bao gồm độ chính xác của phạm vi hoạt động theo trạng thái pin, chi phí sở hữu, cảm giác lái, chất lượng cũng như độ tin cậy, kiểu dáng bên trong và bên ngoài cùng tính khả dụng của trạm sạc công cộng. Đối tượng của nghiên cứu chỉ là một phần của số xe điện hiện nay trên thị trường vì đội ngũ thực hiện chỉ tính kết quả của một mẫu xe với ít nhất 100 người sở hữu tham gia khảo sát.

Kết quả Nghiên cứu về trải nghiệm xe điện tại Mỹ của J.D. Power ở phân khúc cao cấp

Kết quả Nghiên cứu về trải nghiệm xe điện tại Mỹ của J.D. Power ở phân khúc phổ thông đại chúng

Điều đáng chú ý là có đến 39% số người được hỏi đang lái chiếc xe điện đầu tiên bày tỏ sự quan tâm đến việc mua một chiếc ô tô chạy bằng động cơ hybrid hoặc động cơ đốt thẳng vào lần tới và 48% cho biết họ sẽ cân nhắc chuyển sang PHEV (Plug-in Hybrid – xe hybrid sạc điện).

Trái lại, những người đã sở hữu nhiều hơn một chiếc BEV (xe chạy hoàn toàn bằng điện) sẽ có thiên hướng tiếp tục gắn bó với xe điện thuần túy khi chỉ khoảng 38% trong số họ cho biết sẽ cân nhắc sử dụng plug-in và chỉ 19% thừa nhận đang nghĩ đến việc mua một chiếc xe hybrid hoặc ICE.

Đồng thời, J.D. Power tiết lộ rằng, một số dữ liệu của họ cũng chỉ ra rằng thậm chí người mua PHEV còn ít hài lòng với ô tô của họ hơn nhiều so với các chủ sở hữu BEV và lí do phần lớn đến từ chi phí vận hành gia tăng so với dự kiến.

Theo Carscoops