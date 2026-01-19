Gần 200 cảnh sát đồng loạt khám xét 5 địa điểm trong chuyên án đặc biệt lớn, khởi tố Tổng giám đốc Đoàn Trung Đức

Ngày 18/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an cùng Công an TP Hà Nội vừa phối hợp triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên địa bàn cả nước.

Đối tượng Đoàn Trung Đức, Tổng giám đốc Công ty TNHH MEDISTAR Việt Nam (Ảnh: Công an Lào Cai).

Trước đó, vào ngày 5/1, Công an tỉnh Lào Cai và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an cùng Công an TP Hà Nội đã thành lập 10 tổ công tác, huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ tổ chức khám xét đồng loạt tại 5 địa điểm tại Hà Nội.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã phát hiện hàng ngàn sản phẩm thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng đang trong quá trình sản xuất và đóng gói tại một Nhà máy thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Medistar Việt Nam, có địa chỉ tại Lô 38 - 2, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội để đưa đi tiêu thụ.

Các sản phẩm giả chủ yếu là sản phẩm bổ sung collagen, vitamin, thuốc bổ xương khớp, tiêu hóa…

Nhà máy thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Medistar Việt Nam, có địa chỉ tại Lô 38 - 2, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội nơi đang sản xuất và đóng gói hàng ngàn sản phẩm thực phẩm chức năng giả để đưa đi tiêu thụ (Ảnh: Công an Lào Cai).

Hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả được các đối tượng tiêu thụ trên cả nước (Ảnh: Công an Lào Cai).

Quá trình điều tra bước đầu xác định: Từ năm 2012 đến năm 2025, các đối tượng trong đường dây đã bán ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả các loại với doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng (Ảnh: Công an Lào Cai).

Các đối tượng để ngoài sổ sách kế toán và hưởng lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng, gây thất thu thuế cho Nhà nước (Ảnh: Công an Lào Cai).

Các sản phẩm giả chủ yếu là sản phẩm bổ sung collagen, vitamin, thuốc bổ xương khớp, tiêu hóa… (Ảnh: Công an Lào Cai).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu đến ngày 18/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Trung Đức, sinh năm 1980, trú tại khu đô thị mới Trung Yên, phường Yên Hòa, TP Hà Nội là Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn MEDISTAR Việt Nam cùng 5 đối tượng có liên quan trong đường dây về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 6 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (Ảnh: Công an Lào Cai).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



