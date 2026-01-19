Gần 200 cảnh sát đồng loạt khám xét 5 địa điểm trong chuyên án đặc biệt lớn, khởi tố Tổng giám đốc Đoàn Trung Đức

Ngày 18/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an cùng Công an TP Hà Nội vừa phối hợp triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên địa bàn cả nước.
Trước đó, vào ngày 5/1, Công an tỉnh Lào Cai và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an cùng Công an TP Hà Nội đã thành lập 10 tổ công tác, huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ tổ chức khám xét đồng loạt tại 5 địa điểm tại Hà Nội.
Tại hiện trường, lực lượng Công an đã phát hiện hàng ngàn sản phẩm thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng đang trong quá trình sản xuất và đóng gói tại một Nhà máy thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Medistar Việt Nam, có địa chỉ tại Lô 38 - 2, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội để đưa đi tiêu thụ.
Các sản phẩm giả chủ yếu là sản phẩm bổ sung collagen, vitamin, thuốc bổ xương khớp, tiêu hóa…
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu đến ngày 18/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Trung Đức, sinh năm 1980, trú tại khu đô thị mới Trung Yên, phường Yên Hòa, TP Hà Nội là Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn MEDISTAR Việt Nam cùng 5 đối tượng có liên quan trong đường dây về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.