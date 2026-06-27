Gần 100 cảnh sát đồng loạt ra quân kiểm tra 23 nhà nghỉ, nhà trọ... lúc 3 giờ sáng

Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã tổ chức test nhanh ma túy đối với 86 trường hợp, phát hiện 1 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Ngày 26/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, vào lúc 3 giờ sáng cùng ngày, Công an phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đồng loạt ra quân kiểm tra cư trú, tuyên truyền pháp luật và test nhanh ma túy tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Cán bộ chiến sĩ Công an phường Hải Vân đồng loạt ra quân phòng, chống ma túy (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng).

Trong đợt ra quân, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra 23 cơ sở gồm khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ và lán trại công trình; đồng thời rà soát cư trú, kiểm danh, kiểm diện các trường hợp có biểu hiện nghi vấn, không để các đối tượng lợi dụng sơ hở để ẩn náu, sử dụng trái phép chất ma túy hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các cơ sở lưu trú (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng).

Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã tổ chức test nhanh ma túy đối với 86 trường hợp, phát hiện 1 trường hợp dương tính với chất ma túy. Hiện Công an phường đang củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Việc đồng loạt ra quân từ rạng sáng thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt, không có vùng cấm của Công an phường Hải Vân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Đây cũng là thông điệp mạnh mẽ khẳng định quyết tâm làm sạch địa bàn, giữ vững an ninh, trật tự, từng bước xây dựng "Phường không ma túy".

Thời gian tới, Công an phường Hải Vân sẽ tiếp tục duy trì các đợt kiểm tra cư trú, kiểm danh, kiểm diện, tăng cường kiểm tra tại các cơ sở lưu trú, khu vực tập trung đông công nhân, người lao động; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân.