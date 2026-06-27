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Gọi hơn 100 lần đến số điện thoại khẩn cấp 113, một người bị công an mời đến làm việc

Duy Anh
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Công an tỉnh Đồng Tháp vừa mời làm việc một công dân nhiều lần gọi điện quấy rối số điện thoại 113.

Theo Bộ Công an, vào chiều 25/6, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Tháp mời một công dân đến trụ sở Công an xã Kim Sơn để làm việc về hành vi nhiều lần gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 nhưng không cung cấp thông tin liên quan đến tình hình an ninh, trật tự, gây ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận, xử lý tin báo của lực lượng Công an.

Trước đó, trong ngày 22 và 23/6, công dân trên sử dụng điện thoại gọi đến số 113 trên 100 lần nhưng không đàm thoại, không cung cấp nội dung tin báo, gây ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận tin của lực lượng Cảnh sát 113.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Tháp Mời làm việc một công dân nhiều lần gọi điện quấy rối số 113.

Qua làm việc, công dân trên đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Cán bộ Công an đã tuyên truyền, nhắc nhở về trách nhiệm của công dân trong việc sử dụng đúng mục đích số điện thoại khẩn cấp 113; đồng thời yêu cầu cam kết không tái phạm.

Qua đây, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội khuyến cáo người dân chỉ sử dụng số điện thoại 113 để thông báo các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự cần sự hỗ trợ khẩn cấp của lực lượng Công an; không thực hiện các hành vi gọi điện quấy rối, cung cấp thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến công tác tiếp nhận và xử lý tin báo, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

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