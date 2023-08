Galaxy Z Fold 5 và Flip 5 chịu được bao nhiêu lần gấp trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt?

Tuy nhiên, theo dữ liệu từ hãng nghiên cứu Bureau Veritas, số lần gấp mà những chiếc smartphone gập mới ra mắt của Samsung có thể giảm mạnh trong thời tiết lạnh giá. Ở nhiệt độ -4 oF (-20 oC), Galaxy Z Fold 5 và Galaxy Z Flip 5 được đánh giá chỉ chịu được 30.000 lần gập. Có thể nhiều người dùng sẽ cảm thấy không vui nếu họ đang sống ở những khu vực có nhiệt độ lên tới 140 oF (khoảng 48,8 oC) vào mùa Hè hay -4 oF (-20 oC) trong những tháng mùa Đông khắc nghiệt.

Với 30.000 lần gấp trên Samsung Galaxy Z Fold 5 và Samsung Galaxy Z Flip 5, có nghĩa là người dùng sẽ lật mở và gấp lại 02 thiết bị này khoảng hơn 41 lần một ngày trong hai năm và hơn 27 lần một ngày trong ba năm. Mọi con số chỉ là tính toán đơn thuần, vì không người dùng nào ở ngoài trời quá lâu ở mức nhiệt nói trên và thiết bị của họ cũng vậy. Đồ họa thông tin cũng cho thấy bản lề hình giọt nước mới là dạng"Bản lề mềm" (theo cách gọi của Samsung), cũng góp phần tạo ra một thiết kế nhỏ gọn không có khe hở. Chưa kể màn hình ngoài 3,4 inch mới góp phần mang lại thiết kế nổi bật cho Galaxy Z Flip 5.

Theo đồ họa thông tin, Galaxy Z Fold 5 sử dụng UPC Plus (Camera dưới bảng điều khiển) bên trong màn hình. Công nghệ này đã được cải tiến để cho phép máy ảnh mặt trước vẫn "ẩn" (mặc dù bạn vẫn có thể nhìn thấy nó) nhưng với nhiều pixel hơn bao phủ máy ảnh, màn hình hiển thị sẽ đẹp hơn.

Cả Galaxy Z Fold 5 và Galaxy Z Flip 5 đều có thể được đặt hàng trước ngay bây giờ với ngày phát hành cho cả hai thiết bị được ấn định vào ngày 11/8 tới đây.