Galaxy Unpacked 2026: Điều Samsung nói nhiều nhất không phải camera hay cấu hình

Galaxy Unpacked 2026 phản ánh một sự thay đổi đáng chú ý trong chiến lược phát triển smartphone của Samsung, khi AI dần trở thành yếu tố được ưu tiên hơn những cuộc đua quen thuộc về camera, vi xử lý hay thông số phần cứng.

Galaxy Unpacked 2026 không chỉ đánh dấu màn ra mắt Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8 cùng thế hệ Galaxy Watch mới, mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách Samsung định vị smartphone cao cấp. Thay vì dành phần lớn thời lượng để nói về camera, vi xử lý hay những thông số phần cứng, hãng liên tục nhấn mạnh vai trò của Galaxy AI trong mọi trải nghiệm sử dụng.

Sự thay đổi này cho thấy cuộc cạnh tranh trên thị trường smartphone đang dịch chuyển từ phần cứng sang trí tuệ nhân tạo, khi AI dần trở thành yếu tố tạo khác biệt quan trọng nhất. Đây cũng được xem là hướng đi có thể định hình ngành smartphone trong những năm tới.﻿

Galaxy Unpacked 2026: Từ cuộc đua camera sang cuộc đua AI

Trong gần một thập kỷ qua, mỗi thế hệ smartphone cao cấp đều được các nhà sản xuất giới thiệu bằng những con số ấn tượng về camera, sức mạnh xử lý hay công nghệ màn hình. Người dùng cũng dần quen với việc so sánh số megapixel, khả năng zoom quang học, tốc độ sạc hay điểm hiệu năng để quyết định nâng cấp thiết bị.

Tuy nhiên, Galaxy Unpacked 2026 lại cho thấy Samsung đang lựa chọn một hướng đi khác. Tại sự kiện, hãng giới thiệu 6 sản phẩm và nền tảng mới gồm Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8, Galaxy Watch9, Galaxy Watch Ultra2 cùng các nâng cấp dành cho Galaxy AI. Dù phần cứng của các thiết bị vẫn được cải tiến, trọng tâm của chương trình không còn nằm ở những thông số kỹ thuật như trước.

Thay vào đó, Samsung dành nhiều thời lượng để trình diễn cách Galaxy AI hỗ trợ người dùng trong quá trình làm việc, tìm kiếm thông tin, xử lý nội dung, giao tiếp và kết nối giữa nhiều thiết bị. Điều này phản ánh một thực tế của thị trường smartphone hiện nay: khoảng cách về phần cứng giữa các mẫu máy cao cấp ngày càng thu hẹp.

Camera trên smartphone đã đạt chất lượng đủ đáp ứng hầu hết nhu cầu phổ thông. Vi xử lý ngày càng mạnh nhưng phần lớn người dùng hiếm khi khai thác hết hiệu năng. Màn hình, pin hay tốc độ sạc cũng bước vào giai đoạn hoàn thiện hơn so với nhiều năm trước.

Trong bối cảnh đó, việc chỉ nâng cấp thêm vài megapixel hay tăng hiệu năng thêm một tỷ lệ nhất định không còn đủ tạo ra khác biệt lớn đối với người dùng. Samsung dường như hiểu rõ điều này. Thay vì tiếp tục kéo dài cuộc đua thông số, hãng chuyển trọng tâm sang AI - yếu tố có thể thay đổi trực tiếp cách người dùng tương tác với thiết bị.

Galaxy AI không được giới thiệu như một ứng dụng độc lập mà được tích hợp xuyên suốt trong trải nghiệm sử dụng. AI hỗ trợ người dùng xử lý nhiều tác vụ hằng ngày, từ ghi chú, dịch ngôn ngữ, tìm kiếm theo ngữ cảnh, chỉnh sửa nội dung cho đến quản lý công việc và kết nối các thiết bị trong hệ sinh thái.

Ngay cả Galaxy Z Fold8 Ultra cũng được Samsung định vị là thiết bị phục vụ năng suất làm việc với sự hỗ trợ của AI, thay vì chỉ nhấn mạnh thiết kế màn hình gập hay khả năng đa nhiệm. Ở nhóm thiết bị đeo, Galaxy Watch9 và Galaxy Watch Ultra2 tiếp tục mở rộng vai trò của AI trong việc phân tích dữ liệu sức khỏe và cá nhân hóa trải nghiệm. Có thể thấy, Samsung không còn coi AI là một tính năng mới để quảng bá, mà đang đưa AI trở thành nền tảng cho toàn bộ trải nghiệm sử dụng thiết bị.

AI mới là lý do để người dùng nâng cấp smartphone trong giai đoạn tiếp theo?

Việc Samsung đặt AI lên trước camera và cấu hình không chỉ xuất phát từ định hướng sản phẩm, mà còn phản ánh những thay đổi của thị trường smartphone toàn cầu. Theo IDC, AI sẽ là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy nhu cầu nâng cấp smartphone cao cấp trong những năm tới. Khi phần cứng ngày càng đạt đến ngưỡng hoàn thiện, người dùng sẽ quan tâm nhiều hơn đến những trải nghiệm mới mà AI mang lại thay vì chỉ nhìn vào cấu hình.

Thực tế, chu kỳ thay mới smartphone hiện nay đã kéo dài hơn so với trước đây. Một chiếc điện thoại cao cấp có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong nhiều năm mà không gặp nhiều hạn chế về hiệu năng. Điều đó đồng nghĩa các nhà sản xuất cần tạo ra những lý do mới để người dùng cân nhắc đổi thiết bị.

AI đang được xem là câu trả lời. Không giống camera hay chip xử lý vốn chủ yếu mang lại những cải tiến về thông số, AI có khả năng tác động trực tiếp đến cách người dùng làm việc và tương tác với smartphone mỗi ngày. Thiết bị không chỉ thực hiện các lệnh đơn thuần mà còn có thể hiểu ngữ cảnh, hỗ trợ tìm kiếm nhanh hơn, tóm tắt nội dung, hỗ trợ sáng tạo văn bản, chỉnh sửa hình ảnh và phối hợp với nhiều thiết bị khác trong hệ sinh thái.

Galaxy Unpacked 2026 cũng cho thấy Samsung đang hướng đến một mục tiêu lớn hơn việc bán smartphone. Galaxy AI được mở rộng trên điện thoại, đồng hồ thông minh và hướng tới các thiết bị Android XR trong tương lai thông qua hợp tác với Google. Điều này giúp AI trở thành lớp kết nối xuyên suốt thay vì chỉ xuất hiện trên một sản phẩm riêng lẻ.

Ở góc độ kinh doanh, chiến lược này cũng giúp gia tăng giá trị của toàn bộ hệ sinh thái Galaxy. Khi AI hoạt động đồng bộ trên nhiều thiết bị, người dùng có xu hướng gắn bó lâu hơn với cùng một hệ sinh thái để tận dụng các trải nghiệm liền mạch. Đây cũng là lý do nhiều hãng công nghệ đang chuyển trọng tâm từ cuộc đua phần cứng sang cuộc đua AI.

Trong giai đoạn trước, camera tốt hơn có thể là yếu tố quyết định để người dùng đổi điện thoại. Nhưng ở giai đoạn hiện nay, AI có thể tạo ra những thay đổi rõ rệt hơn trong cách thiết bị hỗ trợ công việc, học tập và cuộc sống hằng ngày. Galaxy Unpacked 2026 vì thế không đơn thuần là màn ra mắt Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8 hay các mẫu Galaxy Watch mới.

Quan trọng hơn, sự kiện cho thấy Samsung đang gửi đi một thông điệp rõ ràng. Cuộc cạnh tranh smartphone sẽ không còn xoay quanh việc ai có camera tốt nhất hay vi xử lý mạnh nhất, mà là doanh nghiệp nào có thể mang đến trải nghiệm AI hữu ích và liền mạch nhất cho người dùng.

Nếu những năm trước camera là "ngôi sao" trên sân khấu Galaxy Unpacked, thì năm 2026, vị trí đó đã thuộc về Galaxy AI. Đây có thể không chỉ là sự thay đổi trong cách Samsung giới thiệu sản phẩm, mà còn phản ánh hướng phát triển mới của toàn ngành smartphone trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.