Gala Car Choice Awards 2026 diễn ra tối nay: Công bố chiến thắng 14 hạng mục, Hồ Ngọc Hà cùng nhiều nghệ sĩ lớn khác góp mặt

Gala Car Choice Awards 2026 diễn ra tối nay, ngày 4/10, công bố chiến thắng ở 14 hạng mục. Đêm công bố còn có nhiều màn biểu diễn nghệ thuật với các nghệ sĩ nổi tiếng.

Tối nay (4/10), Gala Car Choice Awards (CCA) 2026 diễn ra từ 17h00 đến 21h40 tại Phòng Khánh tiết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đây là đêm khép lại hành trình của mùa giải, nơi những mẫu xe chiến thắng được công bố. CCA thuộc hệ thống giải thưởng Better Choice Awards.

Đêm Gala CCA sẽ diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Ảnh: BTC

Công bố và trao giải

Theo dự kiến ban đầu của ban tổ chức, Gala công bố kết quả ở 14 hạng mục, gồm 12 hạng mục dành cho xe và 2 hạng mục dành cho nội dung và sự kiện ngành xe.

Nhóm xe gia đình có bốn hạng theo phân khúc giá: dưới 600 triệu đồng, từ 600 triệu đến 1 tỷ đồng, từ 1 đến 2 tỷ đồng và từ 2 đến 5 tỷ đồng. Nhóm xe điện hóa gồm Xe hybrid mới của năm hạng phổ thông, Xe hybrid mới của năm hạng cao cấp và Xe thuần điện mới của năm. Các hạng mục xe còn lại là Xe mới trang bị nổi bật của năm, Xe dịch vụ cho hành khách của năm, Xe GenZ của năm, Xe cho phái nữ của năm và Xe chất chơi của năm.

Gần 60 xe thuộc Top 5 của các hạng mục này đang được trưng bày tại Vietnam Innovative Mobility Show (VIMS) 2026.

Dàn xe trưng bày tại VIMS 2026. Ảnh: BTC

Hai hạng mục dành cho ngành xe là Top 5 sự kiện ngành xe 2026 và Top 5 nội dung ngành xe 2026.

Các thành viên Hội đồng Thẩm định chuyên môn dự kiến trực tiếp lên sân khấu công bố và trao giải.

Âm nhạc và nghệ thuật

Xen giữa phần công bố là các tiết mục nghệ thuật, kết hợp âm thanh, ánh sáng và biểu diễn. Bốn nghệ sĩ góp mặt gồm Hồ Ngọc Hà, Phùng Khánh Linh, Hà Lê và Cheng.

4 nghệ sĩ dự kiến có mặt ở đêm Gala CCA. Ảnh: BTC

Hồ Ngọc Hà tái xuất sau lần biểu diễn tại Gala năm 2023. Hà Lê gắn với dự án "Trịnh Contemporary", làm mới nhạc Trịnh Công Sơn. Cheng là gương mặt được chú ý từ chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". Phùng Khánh Linh theo đuổi dòng nhạc trẻ và thường xuyên xuất hiện tại các chương trình âm nhạc lớn.

VIMS 2026 đang diễn ra thế nào?

Triển lãm bước sang ngày thứ hai sau một ngày khai mạc đông khách. Hôm qua, nhiều người có mặt từ trước giờ mở cửa, trong đó có khách từ các tỉnh thành khác, chờ sẵn để được ngồi vào ghế lái thử.

Khu trưng bày Top 5 CCA liên tục có người xem, chụp ảnh, ngồi thử vào ghế lái. Bốn gian hàng của Omoda & Jaecoo, VinFast, Geely và Honda đều đông khách. VF Wild của VinFast được nhiều người quan tâm, còn robot ở gian Omoda & Jaecoo thu hút đông trẻ nhỏ.

Các gian hàng trưng bày của 4 thương hiệu xe cũng dành cho khách tham quan. Ảnh: BTC

Hôm nay, VIMS mở cửa từ 8h00 đến 18h00, vé vào cửa miễn phí. Khách tiếp tục lái thử xe và tham gia các minigame nhận quà trong khuôn khổ triển lãm.

Gala Car Choice Awards 2026 thuộc Better Choice Awards 2026 diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia - chuỗi sự kiện kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp, startup và cộng đồng, tạo không gian chia sẻ sáng kiến, công nghệ và giải pháp mới, đồng thời thúc đẩy hợp tác, đưa đổi mới sáng tạo vào thực tiễn.