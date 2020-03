Gái xinh VTV mua nhà tậu xe ở tuổi ngoài 20 bày cách tiết kiệm 9-14 triệu/tháng: Mỗi ngày chỉ ăn 80k, bỏ phòng gym ra công viên mà tập thể dục

Ai đó đã nói rằng: Tiết kiệm là cách duy nhất để bạn giàu lên! Và có 1 youtuber xinh gái với channel iammaitrang (Mai Trang) đã làm hẳn 1 clip để nói rằng: Tăng thu nhập không đồng nghĩa với việc bạn sẽ trở nên giàu có hơn với thói quen tiêu xài "xả láng sáng về sớm", thay vào đó, hãy cắt giảm chi tiêu ở những khoản không cần thiết thì bạn sẽ "giàu hơn".

MC Mai Trang không phải là gương mặt xa lạ với nhiều khán giả yêu thích truyền hình Việt Nam. Cô là nữ MC quen thuộc của nhiều chương trình như Cafe sáng với VTV3, Muôn màu showbiz, Gặp gỡ Đông Tây, Điều ước thứ Bảy, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia...

Cô nàng còn được biết đến với thành tích mua nhà ở tuổi 24 và sắm xe hơi ở tuổi 26. Vậy nên, cô nàng nói về cách tiết kiệm hẳn là đáng tin chứ hả!

Dưới đây là những lập luận của Mai Trang giúp một người có thể tiết kiệm từ 9 đến khoảng 14 triệu/tháng mà không cần phải đổi việc có thu nhập cao hay cày vài ba job để kiếm tiền:

1. Hạn chế ăn uống ở nơi sang chảnh, địa điểm ẩm thực mới nổi để chuyển sang ăn đồ tự nấu. Cô nàng nói mình nấu ăn 1 ngày ở nhà hết có 80k thôi đó! Theo tính toán nhanh của youtuber này, mỗi tháng một người sẽ để dành được 1,2 triệu đồng nhờ việc tự nấu ăn.

2. Đừng dùng các ứng dụng gọi xe trên smartphone thì hãy tự đi xe máy. Mỗi lần gọi xe giá cước thấy rẻ nhưng cộng lại tất cả 1 tháng thì số tiền lên đến hàng triệu đồng chứ chẳng ít. Thay vào đó đi xe máy (1 tuần đổ 100k tiền xăng) thì 1 tháng cũng chỉ đâu đó tầm 4-500k cho chi phí đi lại. Bạn sẽ tiết kiệm được 1,3 triệu.

Mai Trang chỉ ra các cách tiết kiệm tiền.

3. Từ bỏ thời trang ăn liền để chuyển sang mua đồ có giá trị sử dụng lâu, mặc ít mà chất. Không mua quần áo linh tinh có thể giúp bạn tiết kiệm 2-5tr/tháng.

4. Chia sẻ không gian sống. Thay vì ở một mình thì bạn hay share phòng trọ với những người bạn khách xem sao? Nếu khoản tiền cho nơi ở được giảm xuống, bạn có thể tiết kiệm được ít nhất là 3 triệu/tháng.

5. Bớt thấy cái gì trên mạng hay trong siêu thị cũng tha về nhà. Bạn sẽ tiết kiệm từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng để mua những thứ vô nghĩa trong đời mình.

6. Dừng mua thẻ tập gym ở những phòng tập sang chảnh rồi... bỏ đó không tập. Hãy tận dụng không gian sống để luyện tập thậm chí là ra công viên mà vận động, tập tành. Không mua thẻ tập giúp bạn tiết kiệm được 500k đến 1 triệu/tháng.

Nếu làm được thế này chắc Mai Trang giàu lắm.

7. Những khoản không tên do thiếu cẩn thận: đi làm muộn bị trừ lương, đi sai luật bị phạt, ốm đau bệnh tật. Bạn nghĩ là do mình đen? Mai Trang cho là không phải, do bạn chưa lên kế hoạch tốt cho cuộc sống cho mình cũng như không biết cách chăm sóc bản thân. Những cái chuyện xui rủi này hoàn toàn có thể tránh. Nếu tránh được, bạn tiết kiệm được 1 triệu/tháng.

8. Hạn chế tụ tập, gặp gỡ tâm sự với bạn bè. Tiền chè nước cafe đồ ăn vặt cho mỗi cuộc gặp này mỗi tháng ngốn đâu đó khoảng 2,4 triệu đồng.

Bạn xem mình có thể học theo không?

Sau khi nhìn vào list những điều đừng hoặc hạn chế làm để tiết kiệm tiền của Mai Trang, bạn có thấy mình sẽ lựa chọn điều nào để... giàu có hơn khi tiền lương tháng nhận từ công ty vẫn vậy? Bạn có đồng tình với Mai Trang không? Và cuối cùng, bạn thấy kế hoạch thắt chặt hầu bao này có khả thi để thực hiện không? Hãy chia sẻ ý kiến của mình nhé!