Không ít người trẻ hiện nay có thể xuất hiện bên ngoài với vẻ ngoài chỉn chu, năng động, nhưng phía sau cánh cửa phòng riêng lại là một thế giới hoàn toàn khác. Áp lực học tập, công việc hay những vấn đề tâm lý âm thầm đôi khi được phản ánh qua chính không gian sống hằng ngày.

Một bà mẹ tại Đài Loan (Trung Quốc) từng gây xôn xao mạng xã hội khi đăng tải hình ảnh căn phòng của cô con gái 23 tuổi với tình trạng bừa bộn đến mức nhiều người ví như bãi rác. Điều khiến cư dân mạng bất ngờ hơn cả là cô gái vẫn thường xuyên ăn mặc đẹp, trang điểm chỉn chu, có bạn trai và sinh hoạt bình thường bên ngoài.

Theo chia sẻ của người mẹ trong một hội nhóm trên mạng xã hội, bà đã nhiều năm khuyên nhủ và nhắc nhở con gái dọn dẹp phòng nhưng tình trạng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Những bức ảnh được đăng tải cho thấy căn phòng gần như không còn khoảng trống để di chuyển. Trên giường, dưới sàn nhà và các góc phòng chất đầy túi mua hàng online, mỹ phẩm, quần áo, giày dép và đủ loại đồ dùng cá nhân.

Đáng chú ý, nhiều cốc trà sữa uống dở, hộp mì ăn liền đã dùng xong cùng thức ăn thừa bị bỏ lại trong phòng suốt thời gian dài. Ngay cả tủ quần áo và kệ đựng đồ cũng bị nhét đầy rác và vật dụng linh tinh.

Căn phòng bừa bộn của cô gái

Người mẹ cho biết con gái không cho bất kỳ ai bước vào phòng, cũng không cho gia đình giúp dọn dẹp. Khi ngủ, cô thường “dùng người đẩy đồ sang một bên để tạo chỗ nằm”. Theo lời bà, cả căn phòng hiện chỉ còn khoảng trống duy nhất ở ngay cửa ra vào để đứng.

Sau khi hình ảnh được chia sẻ, rất nhiều cư dân mạng bày tỏ sự sốc trước tình trạng căn phòng. Không ít người thắc mắc làm thế nào cô gái vẫn có thể sinh hoạt bình thường trong môi trường như vậy, đặc biệt khi cô còn thường xuyên đưa bạn bè và bạn trai về phòng chơi.

Một số bình luận viết: “Đồ đạc bừa bộn còn chấp nhận được, nhưng để thức ăn thừa trong phòng thì thật sự quá ám ảnh”, hay “Bạn trai mà vẫn chấp nhận được thì đúng là tình yêu đích thực”.

Bên cạnh những bình luận chỉ trích, nhiều người cho rằng tình trạng này có thể không đơn thuần là lười dọn dẹp. Một số cư dân mạng nhận định cô gái có dấu hiệu của chứng tích trữ đồ đạc hoặc đang chịu áp lực tâm lý kéo dài. Cụ thể, việc sống trong không gian mất kiểm soát, tích tụ quá nhiều đồ đạc và không muốn ai bước vào phòng đôi khi là biểu hiện của stress, lo âu hoặc các vấn đề cảm xúc.

Nhiều người cũng khuyên người mẹ nên đưa con gái đi tư vấn tâm lý thay vì chỉ liên tục trách mắng. Bởi trong không ít trường hợp, những căn phòng hỗn độn lại phản ánh trạng thái tinh thần của chính người sống bên trong đó.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội bởi nó phản ánh một thực tế khá phổ biến ở nhiều người trẻ hiện nay khi bên ngoài vẫn cố gắng xuất hiện thật ổn, nhưng bên trong lại âm thầm kiệt sức.

Theo nhiều ý kiến, điều đáng lo nhất không nằm ở sự bừa bộn của căn phòng, mà ở việc có thể cô gái đã sống trong trạng thái áp lực hoặc mất cân bằng quá lâu nhưng không biết cách chia sẻ với gia đình.