Chiếc GAC S7 sẽ là một trong hai sản phẩm mới nhất của thương hiệu GAC mở bán ở Việt Nam, bên cạnh mẫu M8 PHEV.

Mẫu SUV hybrid sạc ngoài GAC S7 vừa xuất hiện tại một trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội, cho thấy xe đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục để chuẩn bị ra mắt tại thị trường Việt Nam.

Trang bị S7 khác bản quốc tế

Điểm khác biệt đáng chú ý giữa chiếc xe xuất hiện tại Hà Nội so với các phiên bản bán tại Trung Quốc là không có cụm LiDAR gắn trên nóc xe. Tại thị trường Trung Quốc, GAC S7 PHEV có các phiên bản được quảng cáo kèm theo chữ "LiDAR" trong tên, đi cùng các camera độ nét cao, radar và cảm biến siêu âm, phục vụ hệ thống hỗ trợ lái L2++.

Chiếc GAC S7 xuất hiện ở Hà Nội. Ảnh: Bí Mật Xe Biz

Việc xe về Việt Nam không có LiDAR đồng nghĩa nhiều khả năng các tính năng ADAS cao cấp nhất của GAC S7 ở thị trường quốc tế, vốn phụ thuộc vào dữ liệu từ cảm biến này, sẽ bị giới hạn hoặc lược bỏ trên bản phân phối tại Việt Nam, tương tự cách nhiều mẫu xe Trung Quốc khác thường cắt giảm một phần công nghệ hỗ trợ lái cao cấp khi xuất khẩu.

GAC S7 sắp ra mắt Việt Nam đấu Santa Fe

Như những thông tin rò rỉ trước đó, GAC đang chuẩn bị giới thiệu tại Việt Nam bộ đôi xe hybrid sạc ngoài mới gồm GAC S7 và M8 PHEV. Trong đó, S7 được định vị là đối trọng của Hyundai Santa Fe, còn M8 PHEV nhắm tới việc tạo thế cờ mới trong phân khúc MPV, vốn đang có sự góp mặt của các mẫu xe như Kia Carnival hay chính GAC M8 bản xăng/hybrid thường đã bán tại Việt Nam trước đó.

GAC S7 có gì?

GAC S7 chỉ có một lựa chọn động cơ là hybrid sạc ngoài, kết hợp máy xăng tăng áp 1.5L cho công suất 158 mã lực, mô-men xoắn 220 Nm, với mô-tơ điện. Bản dẫn động cầu trước (FWD) có mô-tơ điện công suất 268 mã lực, mô-men xoắn 280 Nm. Còn bản dẫn động 4 bánh (AWD) có thêm mô-tơ cầu sau công suất 107 mã lực, mô-men xoắn 143 Nm. Pin dùng công nghệ LFP, dung lượng 36,3 kWh.

Theo chuẩn CLTC, quãng đường thuần điện đạt 205 km với bản FWD và 180 km với bản AWD, trong khi tổng quãng đường kết hợp xăng-điện lần lượt là 1.150 km và 1.020 km. Hiện chưa rõ phiên bản mớ bán tại Việt Nam sẽ là AWD hay FWD.

Về kích thước, GAC S7 dài x rộng x cao lần lượt 4.900 x 1.950 x 1.780 mm, chiều dài cơ sở 2.880 mm, nằm giữa Kia Sorento và Ford Everest về tổng thể, nhưng có chiều dài cơ sở thuộc nhóm SUV cỡ D.

Thiết kế ngoại thất của S7 sử dụng nhiều đường nét vuông vức, cụm đèn chiếu sáng LED và thân xe có dáng vẻ bề thế. Bên trong, mẫu SUV này có màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch và màn hình thông tin sau vô-lăng 8,8 inch trên phiên bản được giới thiệu tại Trung Quốc.

Các thông số trên là dữ liệu tham khảo của xe tại Trung Quốc. Cấu hình động cơ, dung lượng pin và phạm vi hoạt động của GAC S7 khi phân phối tại Việt Nam vẫn chưa được hãng xác nhận.

Một số hình ảnh khác của GAC S7 tại thị trường quốc tế

Ảnh: GAC



