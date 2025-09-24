"Gà đẻ trứng vàng" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui tại thị trường hơn 283 triệu dân

Mẫu xe VinFast VF 3 vừa được vinh danh là "Tân binh xe điện ấn tượng nhất" tại Lễ trao giải Carvaganza Editors’ Choice Awards, một trong những giải thưởng ô tô độc lập và danh giá bậc nhất Indonesia.

Vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký đến từ các thương hiệu quốc tế như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, VinFast VF 3 đã xuất sắc lọt vào danh sách đề cử sau đó giành chiến thắng thuyết phục với số điểm vượt trội, chinh phục Hội đồng Biên tập Carvaganza gồm những chuyên gia ô tô hàng đầu Indonesia.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ giải thưởng, VinFast VF 3 cũng vinh dự lọt vào Top 3 đề cử cho hạng mục "Mẫu xe giá trị nhất", vinh danh những mẫu xe mang lại giá trị cao nhất cho người tiêu dùng.

VF 3 dành giải thưởng tại Indonesia.

Carvaganza Editors’ Choice (CEC) là một trong những hệ thống giải thưởng xe hơi danh giá nhất tại Indonesia, được Tạp chí ô tô Carvaganza tổ chức thường niên. Kể từ lần đầu ra mắt năm 2016, CEC đã trở thành thước đo uy tín cho các hãng xe tại Indonesia. Giải thưởng này được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ tính chuyên nghiệp và sự độc lập tuyệt đối, với Hội đồng Giám khảo hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi yếu tố thương mại.

Năm nay, quá trình đánh giá kéo dài liên tục từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025. Đây cũng là năm lập kỷ lục về số lượng với 159 mẫu xe đến từ nhiều hãng xe khác nhau tham gia đánh giá. Hội đồng Chuyên môn sẽ lái thử độc lập hoặc đánh giá xe qua các bài phân tích chuyên sâu, qua đó có cái nhìn toàn diện nhất về từng dòng xe. Những mẫu xe giành chiến thắng sẽ được công nhận "tốt nhất trong phân khúc" và trở thành nguồn cảm hứng cho toàn ngành.

Về VF 3, đây là một trong những mẫu xe bán chạy nhất, thậm chí là mẫu xe bán chạy nhất của VinFast tại thị trường Việt Nam, đặc biệt trong nửa đầu năm 2025. Tháng 8 vừa qua, VinFast giao 2.481 chiếc xe điện cỡ nhỏ này cho khách hàng, lũy kế từ đầu năm đạt 28.704 xe.

Xe cũng tạo sự khác biệt với phong cách thiết kế độc đáo, cá tính và khả năng cá nhân hóa cao, thu hút khách hàng trẻ. Ngoài ra, mạng lưới trạm sạc phủ rộng của VinFast và chi phí sử dụng thấp cũng góp phần làm tăng sức hút của mẫu xe điện mini này.

VinFast đã có những bước tiến mạnh mẽ tại Indonesia chỉ sau hơn một năm gia nhập thị trường. Hãng mang đến dải sản phẩm đa dạng thuộc các phân khúc phổ biến nhất gồm VF 3 (mini-SUV), VF 5 (phân khúc A), VF 6 (phân khúc B), VF e34 và VF 7 (phân khúc C). Tất cả đều được áp dụng chính sách bán hàng, hậu mãi đặc biệt hấp dẫn như miễn phí sạc, đảm bảo giá trị mua lại lên đến 90%, vay mua xe với lãi suất 0%...

Bên cạnh đó, VinFast đã và đang đẩy mạnh phát triển mạng lưới đại lý và xưởng dịch vụ ủy quyền trên khắp quốc gia này. Với dự án nhà máy lắp ráp xe điện ở Subang sắp được đưa vào hoạt động, VinFast đặt mục tiêu gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và đóng góp tích cực vào ngành công nghiệp xe điện địa phương.







