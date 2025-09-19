FSB tung video kịch tính: Sát thủ giả dạng bà lão trong 'âm mưu đặt bom của Ukraine'

Tờ Telegraph (Anh) ngày 18/9 dẫn nguồn Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, một sát thủ làm việc cho Ukraine đã cải trang thành một bà lão trước khi cố gắng đặt bom nhằm ám sát người đứng đầu một doanh nghiệp quốc phòng của Nga.

FSB đã công bố bức ảnh chụp người đàn ông này, đội khăn trên đầu và cầm gậy, sau khi đối tượng bị bắt cùng với hai người phụ nữ mà cơ quan này cáo buộc rằng họ đã cùng nhau chuẩn bị thực hiện âm mưu theo lệnh của Ukraine.

Nghi phạm là nam giới, nhưng đã cải trang thành một bà lão, đội khăn trên đầu và cầm gậy. Ảnh: FSB

FSB cũng công bố đoạn video từ camera giám sát ghi lại cảnh nghi phạm mặc váy dò dẫm đi qua bãi đỗ xe bên ngoài một doanh nghiệp quốc phòng không xác định, nơi hắn nán lại bên cạnh một chiếc SUV màu đen.

Theo FSB, nghi phạm đã đặt một thiết bị nổ trên xe sau khi lấy nó từ một nơi cất giấu trong nghĩa trang mà các đồng phạm đã chuẩn bị trước.

Đoạn video sau đó cho thấy cảnh đối tượng bị bắt giữ, với hai người đàn ông đuổi theo và vật hắn ngã xuống đất. Sau đó, trong một cảnh khác, một người phụ nữ được nhìn thấy đã bị bắt giữ tại một địa điểm khác.

Nghi phạm giả dạng bà lão đã bị FSB bắt giữ cùng với hai người phụ nữ, những người này khai rằng họ đã chuẩn bị và thực hiện âm mưu theo lệnh của Ukraine.

FSB cho rằng, các nghi phạm bị buộc tội chuẩn bị tấn công khủng bố và tàng trữ vũ khí trái phép đã hành động theo lệnh của Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine.

Hai người phụ nữ, sinh năm 1994 và 2006, được cho là đã theo dõi lộ trình và lịch trình hàng ngày của nạn nhân trước khi thực hiện vụ tấn công.

Trong video do FSB công bố, cả ba nghi phạm bị bắt đều nói rằng họ đã gia nhập một "tổ chức khủng bố".

Video vụ đặt bom xe nhằm ám sát người đứng đầu một doanh nghiệp quốc phòng của Nga. Nguồn: FSB, Telegraph

Bên cạnh đó, vào đầu tuần này, FSB đã bắt giữ một người phụ nữ khoảng 50 tuổi vì cáo buộc kích nổ một quả bom dọc theo Đường sắt xuyên Siberia.

“Vào tháng 8, nghi phạm đã tạo ra một thiết bị nổ tự chế... đặt nó trên đường ray xe lửa và kích nổ”, FSB cho biết trong một tuyên bố.

"Bà ta đã quay lại thời điểm xảy ra vụ nổ bằng camera điện thoại và gửi video báo cáo cho người quản lý để nhận phần thưởng", tuyên bố của FSB cho biết thêm.

Theo Telegraph, hồi tháng 8, FSB cũng thông báo bắt giữ một phụ nữ Nga 54 tuổi đang tìm cách đánh bom trụ sở của cơ quan này ở Crimea, mang theo một biểu tượng tôn giáo có gắn chất nổ bên trong.

Người phụ nữ này bị bắt giữ bên ngoài tòa nhà trụ sở FSB tại thành phố Sevastopol, Crimea, khi đang mang theo hộp tranh có biểu tượng Kitô giáo mà FSB cho biết đã tìm được 1 kg thuốc nổ bên trong, cáo buộc là một âm mưu của Ukraine.

Telegraph đưa tin, kể từ khi xung đột tại Ukraine bắt đầu vào năm 2022, Ukraine bị cáo buộc là đứng sau một số vụ ám sát trên đất Nga.

Vào tháng 12 năm ngoái, Trung tướng Igor Kirillov - Tư lệnh Lực lượng Phòng thủ Phóng xạ, Sinh học và Hóa học của Nga - đã bị ám sát do chất nổ giấu trong một chiếc xe máy điện khi ông rời khỏi một khu chung cư. Ông được cho là quan chức quân sự cấp cao nhất thiệt mạng bên ngoài khu vực chiến sự.

Vladlen Tatarsky - một blogger quân sự nổi tiếng của Nga - đã bị sát hại tại Saint Petersburg vào tháng 4/2023 sau khi ông được trao một thứ được cho là tượng bán thân của chính mình. Gói hàng phát nổ tại một quán cà phê thuộc sở hữu của Yevgeny Prigozhin - cựu trùm tập đoàn quân sự Wagner (Nga), khiến Tatarsky thiệt mạng và 24 người khác bị thương.

Vào tháng 8/2022, Darya Dugina – con gái của triết gia người Nga Alexander Dugin – đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe.