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FSB cảnh báo về một kế hoạch tấn công khủng bố tại Moscow

Hoàng Vân
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Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) mới đây đã đưa ra cảnh báo về một kế hoạch tấn công khủng bố tại Moscow.

Lực lượng FSB.

FSB cho biết, họ đang xử lý một thông tin mật về một vụ tấn công khủng bố dự kiến xảy ra ở Moscow, mà họ nhận được từ đồng nghiệp Mỹ “thông qua các kênh đối tác”.

"Các biện pháp thích hợp đang được tiến hành", FSB cho biết trong một thông báo với truyền thông Nga và không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào.

Trước đó cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đã đưa ra cảnh báo an ninh, viện dẫn "mối đe dọa đáng tin cậy về một sự kiện gây thương vong hàng loạt HÔM NAY, ngày 31/10, tại Khu bảo tồn Bảo tàng Tsaritsyno ở Moscow".

"Chính phủ Mỹ đang phối hợp với các nhà chức trách Nga có thẩm quyền để đưa ra phản hồi", các nhà ngoại giao Mỹ cho biết thêm.

Đại sứ quán khuyến cáo công dân Mỹ nên tránh khu vực xung quanh bảo tàng cung điện, cũng như những nơi đông người nói chung, đồng thời theo dõi “truyền thông địa phương để biết thêm thông tin”.

Theo RT
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