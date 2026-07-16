FPT thủng đáy 2 năm: Những con số báo động cho thấy tốc độ bán ra ồ ạt, một quỹ nội vẫn “yêu mãi không buông”

Nhiều quỹ đầu tư đã giảm mạnh lượng cổ phiếu FPT nắm giữ, có quỹ bán hơn 40% vị thế chỉ trong một tháng. Trong khi đó, một số quỹ ngoại vẫn xếp FPT trong nhóm đầu danh mục.

Trong phiên 15/7, cổ phiếu FPT giảm 4,98%, xuống 66.800 đồng/cp, vùng thấp nhất kể từ đầu năm 2024 nếu tính theo giá điều chỉnh. Khối lượng giao dịch đạt hơn 21,27 triệu cổ phiếu.

Riêng phiên này, khối ngoại bán ròng hơn 5 triệu cổ phiếu FPT, trị giá 346 tỷ đồng. Tính trong 7 phiên từ ngày 7/7 đến 15/7, lượng bán ròng đạt hơn 10,5 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 739 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại FPT còn 27,57%.

Dữ liệu danh mục cuối tháng 6 cho thấy áp lực bán không chỉ đến từ giao dịch ngắn hạn. Nhiều quỹ lớn đã giảm đáng kể lượng cổ phiếu nắm giữ, dù đánh giá về triển vọng doanh nghiệp chưa hoàn toàn chuyển sang tiêu cực.

Tính đến giữa tháng 7, khối ngoại chỉ còn sở hữu 27,6% vốn của FPT, giảm đáng kể so với tỷ lệ 38,7% cuối năm 2025. Đến cuối năm 2023, khối ngoại vẫn gần như nắm tối đa 49% room.﻿

PYN Elite giảm gần 3 triệu cổ phiếu nhưng vẫn chưa “buông”

Cuối năm 2025, PYN Elite sở hữu 30.044.600 cổ phiếu FPT. Đến ngày 30/6/2026, lượng nắm giữ còn 27.106.865 cổ phiếu, giảm gần 2,94 triệu đơn vị, tương đương 9,8% sau nửa năm.

Dù thu hẹp vị thế, FPT vẫn chiếm gần 7,7% NAV và đứng thứ tư trong danh mục PYN Elite, sau STB, HPG và MWG. Quỹ đầu tư đến từ Phần Lan thậm chí chọn FPT làm “cổ phiếu của tháng”.

PYN Elite nhìn nhận thị giá FPT đang chịu sức ép từ lo ngại trí tuệ nhân tạo có thể làm gián đoạn ngành gia công công nghệ thông tin. Tuy nhiên, quỹ cũng cho rằng tự động hóa có thể giúp giảm chi phí phát triển phần mềm, nâng năng suất và mở rộng nhu cầu từ khách hàng.

Đến cuối tháng 6, PYN Elite là tổ chức nắm nhiều cổ phiếu FPT nhất trong nhóm quỹ được đối chiếu, với hơn 27,1 triệu đơn vị. Xếp sau là ETF DCVFMVN Diamond với gần 23,84 triệu cổ phiếu.

FPT chiếm 14,38% NAV của DCVFMVN Diamond, mức cao nhất trong nhóm. Tuy nhiên, đây là quỹ ETF vận hành thụ động, điều chỉnh danh mục để mô phỏng chỉ số VN Diamond, nên tỷ trọng lớn không hoàn toàn phản ánh quan điểm chủ động của nhà quản lý quỹ.

Có quỹ giảm hơn 40% vị thế chỉ trong một tháng

PYN Elite không phải tổ chức duy nhất giảm lượng cổ phiếu FPT nắm giữ.

Trong tháng 6, Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc – VFMVSF giảm khoảng 1,63 triệu cổ phiếu FPT. Lượng nắm giữ cuối tháng còn hơn 2,38 triệu đơn vị, tương đương mức giảm khoảng 40,6%.

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC – DCDS cũng giảm 758.000 cổ phiếu, tương đương 33,1% vị thế. Đến cuối tháng 6, quỹ còn nắm 1,529 triệu cổ phiếu FPT, chiếm khoảng 1,68% NAV.

Ở chiều ngược lại, VanEck Vietnam ETF mua thêm hơn 1,62 triệu cổ phiếu FPT trong tháng. Một số quỹ khác cũng tăng sở hữu hoặc bắt đầu mở vị thế mới.

Việc các quỹ giảm sở hữu diễn ra trong lúc hoạt động kinh doanh của FPT vẫn tăng trưởng. Quý I/2026, doanh thu đạt 12.480 tỷ đồng, tăng 8,7%; lợi nhuận trước thuế đạt 2.804 tỷ đồng, tăng 16,3%. Doanh số ký mới tại thị trường nước ngoài tăng 22,2%, lên 13.833 tỷ đồng.

Theo PYN Elite, lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ của FPT trong 5 tháng đầu năm tăng 16%, doanh thu tại Nhật Bản tăng 20,5% và giá trị hợp đồng ký mới tăng 31,1%. Việc giảm sở hữu vì vậy chưa đồng nghĩa các quỹ phủ nhận nền tảng doanh nghiệp, mà cho thấy họ đang thận trọng hơn với mức định giá và tác động của AI tới triển vọng tăng trưởng.