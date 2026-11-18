10 tháng đầu năm 2026, doanh thu và lợi nhuận của FPT tăng trưởng ở mức hai chữ số. Riêng tháng 10, doanh thu Dịch vụ CNTT nước ngoài tăng khoảng 17% so với cùng kỳ.

Tập đoàn FPT (mã: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2026 với doanh thu 44.959 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 9.954 tỷ đồng, tăng lần lượt 12,5% và 16,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 8.836 tỷ đồng, tăng 13%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 4.703 đồng, tăng 12,5%.

Khối Công nghệ đạt doanh thu 39.917 tỷ đồng (tăng 14,7%), chiếm 89% doanh thu toàn Tập đoàn. Lợi nhuận trước thuế của khối này đạt 5.668 tỷ đồng, tăng 16,7%.

Dịch vụ CNTT nước ngoài đạt doanh thu 32.079 tỷ đồng, tăng 12,2%. Trong đó, Nhật Bản đóng góp 14.827 tỷ đồng, tăng 17,7%, và tăng 23,9% nếu tính bằng đồng Yên. Giá trị hợp đồng ký mới tại thị trường nước ngoài đạt 40.130 tỷ đồng, tăng 20,8%.

Riêng trong tháng 10, doanh thu FPT ghi nhận 4.936 tỷ đồng và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.058 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh thu Dịch vụ CNTT nước ngoài đạt khoảng 3.541 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với cùng kỳ; giá trị ký mới tại thị trường nước ngoài tăng khoảng 3%. Tốc độ tăng của cả hai chỉ số đều cao hơn tháng trước, nổi bật tại thị trường Nhật Bản.

Doanh thu Chuyển đổi số 10 tháng đạt 16.197 tỷ đồng, tăng 16,3%. Mức tăng này chủ yếu đến từ Dịch vụ AI/Data Analytics, với doanh thu 3.292 tỷ đồng, tăng 50,4%.

Tiếp tục mở rộng thị trường trong và ngoài nước

Trong tháng 10 và đầu tháng 11, FPT tiếp tục mở rộng thị trường và hợp tác với các đối tác lớn trong và ngoài nước.

Ngày 12/10, FPT và NAVER Cloud (Hàn Quốc) công bố hợp tác mở rộng dịch vụ FPT AI Factory và GPU dưới dạng dịch vụ (GPUaaS) tại châu Á – Thái Bình Dương.

Ngày 14/10, FPT khai trương văn phòng đầu tiên tại Cairo (Ai Cập) để mở rộng năng lực cung cấp dịch vụ cho khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Văn phòng tập trung vào AI, phân tích dữ liệu, điện toán đám mây, SAP/ERP và phần mềm nhúng.

Ngày 17/10, tại sự kiện công nghệ FPT Transform 2026 ở Hà Nội, FPT ra mắt ba giải pháp FPT AI EOS, FPT Kubernetes Engine với GPU và FPT Token Factory, giúp doanh nghiệp đưa ứng dụng AI từ thử nghiệm vào vận hành thực tế.

Ngày 20/10, tại Copenhagen, FPT trao biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Niels Bohr (Đại học Copenhagen) trong lĩnh vực khoa học và công nghệ lượng tử, tập trung vào nghiên cứu chung và phát triển nhân lực.

Ngày 4/11, tại Diễn đàn Hàng không vũ trụ Việt Nam (VAF) ở Hà Nội, FPT, Vietnam Airlines và Skywise của Airbus công bố biên bản ghi nhớ về nghiên cứu và ứng dụng AI trong ngành hàng không. Ba bên cũng dự kiến thành lập một trung tâm nghiên cứu AI hàng không.

Ở lĩnh vực giáo dục, trong tháng 10, FPT khánh thành cơ sở đào tạo mới tại Đà Nẵng và cất cất nóc Tổ hợp Giáo dục FPT Hà Tĩnh. Tổ hợp này có quy mô khoảng 4.400 học sinh, sinh viên và dự kiến đi vào hoạt động từ năm học 2027–2028.

Trên thị trường, kết thúc phiên 17/11, cổ phiếu FPT đóng cửa tại 48.500 đồng/cp, giảm 1,82% trong phiên. So với mức giá điều chỉnh khoảng 85.900 đồng/cp cuối năm 2025, thị giá FPT đã giảm hơn 43% từ đầu năm. Đồng thời, đây cũng là vùng giá thấp nhất kể từ đầu tháng 7/2023.

Vốn hóa thị trường của FPT hiện vào khoảng 91.500 tỷ đồng, giảm sâu so với những giai đoạn cổ phiếu giao dịch ở vùng giá cao.