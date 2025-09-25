Founder của Remaps, từng lên Shark Tank mùa 5, qua đời ở tuổi 41

Ông Lê Minh Đức - Founder & CEO của Remaps.

Thông báo của công ty này nêu: "Trong suốt thời gian làm việc, với vai trò là nhà sáng lập Remaps, ông đã đặt nền móng vững chắc cho công ty và góp phần quan trọng trong việc xây dựng, phát triển các công cụ hỗ trợ cho cộng đồng bất động sản, đồng thời mang đến những bài học giá trị dựa trên nhiều trải nghiệm thực tế. Với tinh thần lạc quan và sự khích lệ chân thành, ông đã truyền động lực cho nhiều bạn trẻ, cung cấp nhiều kiến thức sâu sắc về bất động sản, thúc đẩy các bạn trẻ không ngừng nỗ lực và phát triển mỗi ngày" .

Ông Lê Minh Đức được biết đến là người sáng lập Remaps, một startup proptech ra đời từ năm 2020, hướng đến việc xây dựng nền tảng dữ liệu bất động sản tại Việt Nam.

Remaps cung cấp cho người dùng nhiều tiện ích như tra cứu vị trí thửa đất theo giấy chủ quyền, xem quy hoạch sử dụng đất, tham khảo giá, tìm thông tin dự án, tra kích thước thửa đất cũng như đăng tin mua bán hoặc cho thuê trực tuyến. Sau vài năm hoạt động, Remaps đã công bố có dữ liệu của khoảng 17,5 triệu thửa đất tại 21 tỉnh, thành trên cả nước. Năm 2022, nền tảng đạt hơn 1,2 triệu người dùng với hơn 110.000 tài khoản đăng ký và phục vụ trung bình 8.000 đến 10.000 lượt truy cập mỗi ngày.

Shark Hùng Anh, ông Lê Minh Đức và Shark Nguyễn Hòa Bình (từ trái sang)

Ông Đức từng xuất hiện tại Shark Tank Việt Nam mùa 5 để kêu gọi đầu tư 1 triệu USD đổi lấy 20% cổ phần Remaps. Tại chương trình, Remaps được mô tả như một "Google Maps cho bất động sản" với khả năng cập nhật bản đồ quy hoạch chỉ sau vài giờ kể từ khi có thay đổi.

Shark Hùng Anh đã đưa ra đề nghị đầu tư tối thiểu 10 tỷ đồng để sở hữu tối đa 40% cổ phần và được ông Đức chấp thuận. Tuy nhiên đến đầu năm 2023, Remaps và Shark Hùng Anh thông báo ngừng hợp tác do không đạt được thống nhất trong các điều khoản chi tiết. Ông Đức khi đó cho biết việc đàm phán chưa thành công là điều bình thường và công ty sẽ tiếp tục mở cơ hội cho các nhà đầu tư khác.

Trong quá trình vận hành Remaps, ông Đức nhiều lần chia sẻ về những khó khăn tài chính mà startup đối mặt. Trong giai đoạn dịch Covid-19, ông cho biết đã phải bán tài sản cá nhân để duy trì hoạt động của công ty. Ông cũng từng khẳng định hướng đi của Remaps là dữ liệu lớn và dữ liệu người dùng, đây là con đường khó khăn nhưng cần thiết nếu muốn xây dựng nền tảng bất động sản minh bạch.

Kế hoạch 3 đến 5 năm mà ông Đức công bố trước đó đặt mục tiêu biến Remaps trở thành nơi lưu trữ và cung cấp thông tin bất động sản hàng đầu. Bên cạnh đó, startup này từng dự kiến tham gia vào ba mảng chính gồm cung cấp công cụ và dịch vụ, phát triển nền tảng quảng cáo và mở rộng sang hoạt động môi giới bằng công nghệ. Trong đó, các dịch vụ phụ trợ được định hướng bao gồm xác minh thông tin, tư vấn pháp lý, định giá, phân tích dữ liệu và môi giới cho vay. Ngoài ra, Remaps cũng được cấp giấy phép mạng xã hội, cho phép phát triển cộng đồng người dùng nhằm gia tăng tương tác và làm nền tảng cho các dịch vụ cao hơn.

Trước khi khởi nghiệp, ông Lê Minh Đức từng có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực bất động sản, phụ trách phân tích đầu tư, lập kế hoạch và theo dõi dự án cho các chủ đầu tư. Ông cũng từng tham gia nhiều vòng gọi vốn, trong đó có giai đoạn ông cho biết cá nhân đã đầu tư hơn 13 tỷ đồng vào Remaps.