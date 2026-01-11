Ford tham vọng 'vượt mặt' Trung Quốc nhờ sản xuất mô-tơ điện rẻ nhất thế giới cho mẫu bán tải mới giá dưới 800 triệu

Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược xe điện giá rẻ của hãng, trong bối cảnh EV vẫn khó tiếp cận nhóm khách hàng phổ thông và nhằm cạnh tranh trực tiếp về chi phí với các đối thủ Trung Quốc, vốn đã có lợi thế nhờ quy mô sản xuất lớn và lao động giá thấp.

Theo Ford, điểm mấu chốt không nằm ở vật liệu hay công nghệ mang tính đột phá, mà ở cách tổ chức phát triển sản phẩm. Hãng tuyển dụng một nhóm kỹ sư chất lượng cao hoạt động ở một văn phòng riêng tại Long Beach, California, tách biệt với bộ máy chính ở Michigan. Nhóm này, gồm khoảng 500 người, được giao nhiệm vụ thiết kế động cơ với chi phí thấp hơn cả những mô tơ điện mà Ford có thể mua từ bên ngoài. Theo Ford, chỉ một đội nhóm nhỏ, linh hoạt và ít ràng buộc thủ tục mới có thể đạt được mục tiêu cắt giảm chi phí trong giai đoạn các động cơ EV còn chưa hoàn toàn “chín” về mặt công nghệ.

Mẫu bán tải điện mới sẽ được mở bán một kiểu thân xe duy nhất với cabin bốn cửa, nhưng có hai tùy chọn hệ thống truyền động. Một phiên bản dẫn động cầu sau sử dụng động cơ nam châm vĩnh cửu, còn bản cao hơn sẽ dùng thêm mô tơ cảm ứng ở cầu trước để đạt hệ dẫn động bốn bánh, tương tự cách Tesla Model 3 bố trí cho các biến thể AWD. Xe cũng sẽ có nhiều lựa chọn gói pin, cho phép người mua cân đối giữa mức giá thấp nhất và quãng đường đi được xa hơn.

Để đạt được mức giá mục tiêu quanh 30.000 USD, Ford không chỉ tối ưu động cơ mà còn thiết kế lại toàn bộ quy trình và cấu trúc xe. Ví dụ, nền tảng xe điện Universal EV được xây dựng với lượng bu-lông và ốc vít ít hơn khoảng 25% so với xe điện thông thường, hệ thống dây điện được rút gọn đáng kể và nhẹ hơn, nhiều chi tiết cấu trúc thân xe được đúc liền lớn hơn, và pin được đặt sao cho phần nóc pin kiêm luôn sàn cabin. Theo Ford, nhờ những thay đổi này, chiếc xe có thể lăn ra khỏi dây chuyền tại nhà máy ở Louisville, Kentucky nhanh hơn khoảng 15% so với một chiếc Ford Escape trước đây. Số lượng vị trí thao tác trong dây chuyền cũng được giảm tới 40% để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Mẫu bán tải điện mới được kỳ vọng là sản phẩm mở đường cho thế hệ EV giá thấp hơn, nhằm thu hút nhóm khách hàng phổ thông vốn còn e ngại với mức giá hiện tại của phần lớn xe điện. Ford nhắm đến việc cạnh tranh trực tiếp với các hãng Trung Quốc, vốn đã xây dựng được chuỗi cung ứng và sản xuất EV rất hiệu quả, đồng thời đáp ứng kỳ vọng của thị trường về xe điện giá dễ tiếp cận hơn.

Dự án Universal EV và động cơ điện giá rẻ được xem là một phần trong chiến lược dài hạn của Ford để làm cho EV trở nên kinh tế hơn, dù phía công ty cũng thừa nhận đây là thách thức lớn. Vệc phát triển động cơ điện “rẻ nhất thế giới” cũng đặt ra câu hỏi về hiệu suất, độ bền và trải nghiệm sử dụng thực tế. Những yếu tố này chỉ có thể được kiểm chứng khi mẫu bán tải điện giá 30.000 USD chính thức ra mắt và bước vào sản xuất đại trà.