Ford Territory bản mới lộ diện trên đường phố Việt Nam: Đèn LED chạy dài, mâm khác biệt, dễ nâng cấp cả tiện nghi và công nghệ cạnh tranh CX-5

Phiên bản cao cấp nhất của Ford Territory đã xuất hiện trên đường, hứa hẹn ngày ra mắt không còn xa.

Ford Territory Platinum lộ diện không che

Sau khi Ford Việt Nam nhá hàng hình ảnh úp mở về một phiên bản mới của Territory có tên Territory Platinum, một chiếc xe thực tế đã được bắt gặp trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Chiếc xe gần như không ngụy trang, để lộ dòng chữ PLATINUM ở nắp ca-pô và dải LED định vị ban ngày chạy dài xuyên suốt đầu xe - những chi tiết lần đầu xuất hiện trên Territory.





Platinum sẽ là bản cao cấp nhất của Ford Territory trong thời gian tới khi mở bán. Bản cao nhất hiện tại là Titanium X, giá 875 triệu đồng. Do đó, bản Platinum giá có thể cao hơn.

Chiếc Territory lộ diện có vài điểm nhấn khác biệt ở ngoại hình. Ảnh cắt từ clip: ST

Sự xuất hiện của Ford Territory Platinum ở thời điểm này là hợp lý, khi các đối thủ cũng đã và đang có động thái bổ sung phiên bản hoặc nâng cấp. Ví dụ, Kia Sportage vừa được nâng cấp giữa vòng đời, thêm bản hybrid, Hyundai Tucson cũng thêm bản hybrid, hay Mazda CX-5 sắp chuyển sang thế hệ mới.

Ford Territory Platinum sẽ có gì mới?

Dải LED chạy dài được hé lộ trong bức ảnh nhá hàng của Ford Việt Nam. Ảnh: Ford

Tới nay, phía đại lý đã hé lộ tất cả những điểm mới trên Territory Platinum.

Ở phần ngoại thất, điểm gây chú ý nhất là dòng chữ "PLATINUM" dập nổi trên mép nắp ca-pô cùng logo nhận diện riêng gắn tại cửa hậu. Ốp dưới cụm đèn chiếu sáng sơn đen bóng cá tính hơn. Dải đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED toàn dài kéo rộng sang hai bên. Dù giữ nguyên kích thước mâm 19 inch, kiểu dáng vành xe đã chuyển sang tạo hình mới.

Dễ dàng nhận ra phần cản trước khác biệt với viền đen dưới đèn, dải LED chạy dài và mâm mới. Ảnh: ST

Bước vào không gian cabin, bản Platinum sở hữu phối màu mới trải dài từ ốp cửa, sàn xe, hông bệ trung tâm cho đến đường chỉ khâu tương phản trên bảng điều khiển. Ghế ngồi bọc da tích hợp lỗ thông hơi làm mát, thêu họa tiết hình kim cương và phối màu chuyển từ tối sang sáng. Bệ bước chân sử dụng ốp thép không gỉ và có đèn phát sáng.

Hoạ tiết ghế thêu hình kim cương trên lớp da sáng màu. Ảnh: ST

Trải nghiệm giải trí được gia tăng nhờ hệ thống âm thanh nâng từ 8 loa lên 10 loa tích hợp âm ly, bổ sung thêm loa trung tâm và loa trầm. Các trang bị tiện nghi khác tương tự bản Titanium X.

Tính năng an toàn chủ động ADAS được bổ sung hỗ trợ lái khi tắc đường cùng hệ thống ga tự động thích ứng thông minh, cho phép tự động căn chỉnh và duy trì khoảng cách trong dải tốc độ từ 0 đến 150 km/h.

Xe tiếp tục được trang bị động cơ xăng 1.5L tăng áp, công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 248 Nm, kết hợp hộp số tự động 7 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước.