Ford Ranger tại quốc gia ĐNÁ này có bản động cơ 3.0 V6 mà người Việt thèm muốn

Ford Malaysia "nhá hàng" mẫu xe mới. Ảnh: MXH

Ford Malaysia đã đăng tải một hình ảnh “nhá hàng” trên trang web chính thức, hé lộ đèn định vị ban ngày chữ C đặc trưng của một phiên bản Ford Ranger mới, cùng bộ đếm ngược thời gian ra mắt dự kiến trong tháng này.

Trong đó, dòng chữ “Power Redefined - Sức mạnh tái định nghĩa” như một lời khẳng định về hiệu năng vượt trội của phiên bản sắp ra mắt. Từ đó, giới chuyên môn tại quốc gia này nhận định mẫu xe sắp ra mắt là Ranger Wildtrak V6.

Ford Ranger Wildtrak V6 3.0L tại Thái Lan. Ảnh: Paultan

Sự khác biệt của phiên bản này là việc xe được trang bị động cơ turbodiesel V6 3.0L, sản sinh công suất 250PS tại 3.250 vòng/phút và mô-men xoắn 600Nm tại 1.750-2.250 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh điện tử, tích hợp vi sai trung tâm chủ động và vi sai cầu sau khóa. Sáu chế độ lái được cung cấp bao gồm: Normal, Eco (dẫn động cầu sau), Tow/Haul, Slippery, Mud/Ruts và Sand.

Tại thị trường Thái Lan, Ranger Wildtrak V6 sở hữu gói trang bị ngoại thất ấn tượng. Gói này bao gồm đèn pha LED ma trận thích ứng với tính năng tự động điều chỉnh dải sáng cao, đèn hậu và đèn sương mù LED, bậc lên xuống, thanh thể thao, baga mui, thùng chở hàng với ổ cắm điện 12 volt và 230 volt, cửa hậu hỗ trợ nâng, logo V6 trên cửa gió hai bên và bộ mâm hợp kim 20 inch hai tông màu đi kèm lốp 255/65.

Điểm khác biệt là động cơ diesel V6 3.0L. Ảnh: Paultan

Nội thất xe cũng được chăm chút tỉ mỉ với ghế lái và ghế hành khách phía trước chỉnh điện 8 hướng, bọc da tổng hợp. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập cho hàng ghế trước và điều hòa cho hàng ghế sau mang đến sự thoải mái tối đa. Bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT 12,4 inch cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho người lái.

Hiện tại, các phiên bản Ranger tại Malaysia sử dụng động cơ diesel I4 2.0L tương tự tại Việt Nam với 2 tùy chọn sức mạnh là 170PS/405Nm và 210PS/500Nm. Trong khi đó, bản Ranger Raptor ngoài động cơ 2.0L 210PS/500Nm còn có thêm phiên bản máy xăng V6 3.0L có sức mạnh lên tới 397PS.

Nội thất Ranger Wildtrak 3.0 V6. Ảnh: Paultan

Tại thị trường trong nước, dù rất nhiều khách hàng mong muốn hãng xe Mỹ phân phối phiên bản động cơ V6 nhưng Ford Việt Nam vẫn chưa bình luận gì về điều này.