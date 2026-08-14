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Ford Ranger chính thức đòi lại ngôi vương phân khúc: Hilux hụt hơi, khoảng cách cộng dồn xa vời vợi!

Bảo Lâm
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Sau khi để Toyota Hilux vượt mặt trong tháng trước, Ford Ranger trở lại vị trí dẫn đầu phân khúc bán tải trong tháng 7/2026 với 973 xe bán ra.

Sau một tháng bị Toyota Hilux vượt qua, Ford Ranger đã nhanh chóng lấy lại vị trí dẫn đầu phân khúc bán tải tại Việt Nam.

Theo số liệu doanh số tháng 7/2026, Ford Ranger đạt 973 xe, tăng 255 xe so với tháng trước, tương đương khoảng 35,5%. Kết quả này giúp mẫu bán tải của Ford trở lại ngôi đầu phân khúc sau khi để Hilux vượt qua trong tháng 6.

Ford Ranger dẫn đầu doanh số phân khúc bán tải tháng 7/2026. Ảnh: Đại lý

Ở chiều ngược lại, Toyota Hilux bán được 718 xe trong tháng 7, giảm 282 xe so với mức 1.000 xe của tháng trước, tương đương 28,2%. Nếu như tháng 6, Hilux tạo cách biệt 148 xe với Ranger thì sang tháng 7, cục diện đảo chiều với khoảng cách lên tới 255 xe nghiêng về Ranger.

Ford Ranger bán 973 xe trong tháng 7/2026. Nguồn: VAMA

Sự thay đổi thứ hạng chủ yếu đến từ biến động doanh số của hai mẫu xe dẫn đầu, thay vì một cuộc đua đồng đều giữa toàn bộ phân khúc.

Ranger tăng mạnh, Hilux giảm sâu

Không chỉ Ranger và Hilux biến động, hai mẫu xe còn lại trong nhóm bán tải chủ lực cũng có doanh số thay đổi đáng kể.

Mitsubishi Triton đạt 141 xe trong tháng 7, giảm 80 xe so với tháng trước. Trong khi đó, Isuzu D-Max tăng từ 18 lên 55 xe. Dù D-Max có mức tăng tương đối lớn về tỷ lệ, khoảng cách với ba mẫu xe phía trên vẫn khá xa.

Triton và D-Max không thể chen chân vào cuộc đua giữa Ranger và Hilux. Ảnh: Đại lý

Tính chung 4 mẫu xe có số liệu trong biểu đồ, doanh số tháng 7 đạt 1.887 xe, giảm khoảng 9,8% so với 2.091 xe của tháng 6. Điều này cho thấy việc Ranger giành lại vị trí số 1 không đồng nghĩa toàn bộ phân khúc bán tải tăng trưởng trong tháng.

Ranger vẫn bỏ xa Hilux về doanh số cộng dồn

Nếu nhìn vào kết quả từ đầu năm, vị thế của Ranger vẫn tương đối khác biệt so với Hilux. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, Ford Ranger đạt 7.959 xe, trong khi Toyota Hilux đạt 4.699 xe. Như vậy, Ranger đang nhiều hơn đối thủ 3.260 xe, tương đương khoảng 69%.

Toyota Hilux vẫn thua thiệt so với Ford Ranger. Ảnh: Đại lý

Khoảng cách này cho thấy cuộc so kè giữa Ranger và Hilux trong tháng 6 và tháng 7 chủ yếu mang tính biến động theo từng tháng. Dù Hilux từng vượt Ranger trong tháng 6, mẫu xe của Ford vẫn duy trì khoảng cách đáng kể nếu xét trên doanh số cộng dồn.

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Tags

Ford

Toyota

xe bán tải

Toyota Hilux

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