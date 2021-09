Forbes: Nghiên cứu mới chỉ ra nhiều người từng mắc Covid-19 không phát triển kháng thể

Hiện nay, một số người nghĩ rằng họ được bảo vệ trước dịch Covid-19 và không cần tiêm vaccine, bởi họ đã từng mắc Covid-19. Song, nghiên cứu được công bố trên tạp chí về các bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện (Emerging Infectious Disease) mới đây cho hay, 36% những người mắc Covid-19 không có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 trong máu.

Đây là một tỷ lệ đáng lưu ý, cũng là bằng chứng cho thấy cần tiêm vaccine Covid-19, thậm chí cả khi từng mắc bệnh. Dẫn đầu nghiên cứu này là các bác sĩ y khoa Weimin Liu và Beatrice Hahn thuộc Đại học Pennsylvania, đã kiểm tra mẫu máu của 72 người dương tính với virus SARS-CoV-2 qua xét nghiệm RT-PCR.

Ngoại trừ 2 người, tất cả các bệnh nhân trên đều có triệu chứng, với 13 người (18%) có triệu chứng nhẹ, 48 người (67%) có triệu chứng trung bình và 9 người (12%) có triệu chứng nặng. Các nhà nghiên cứu đã chờ ít nhất 3 tuần cho đến khi từng người không còn triệu chứng nữa trước khi kiểm tra mẫu máu của họ.

Kết quả là, chỉ 46 trong số 72 người tham gia có kháng thể chống lại protein gai của virus SARS-CoV-2 trong máu. Lượng kháng thể được sản sinh dao động đáng kể từ 182 - 312.500. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện kết quả tương tự với các kháng thể chống lại các phần khác của virus như miền liên kết thụ thể (RBD) và vỏ bọc nhân. Trong khi đó, 26 người (chiếm 36%) vẫn còn huyết thanh âm tính, tức là họ chưa phát triển lượng kháng thể ở mức có thể phát hiện được trong máu.

Đội ngũ nghiên cứu phát hiện ra rằng những người không phát triển kháng thể, trung bình trẻ hơn những người có thể sản sinh kháng thể khoảng 10 tuổi. Nghiên cứu này cũng chỉ rõ, những người có tải lượng virus SARS-CoV-2 thấp hơn trong đường hô hấp có thể có ít kháng thể trong máu hơn.

Mặc dù nghiên cứu trên 72 người không được coi là một nghiên cứu lớn, nhưng đây cũng không phải là nghiên cứu đầu tiên cho thấy những người từng mắc Covid-19 không phát triển kháng thể. Điển hình như theo một báo cáo trên EClinical Medicine, 5% trong số 698 người ở Israel vẫn còn huyết thanh âm tính mặc dù họ từng dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hay một nghiên cứu khác được công bố trên tạp về các bệnh truyền nhiễm Journal of Infectious Diseases cũng cho thấy tỷ lệ này thậm chí cao hơn (20%) trong số những người ở New York tham gia nghiên cứu. Một nghiên cứu khác từ Đức công bố trên tạp chí nghiên cứu về virus học lâm sàng Journal of Clinical Virology cho thấy tỷ lệ cao bất thường là 85%.

Các kháng thể đương nhiên không phải là những biện pháp bảo vệ miễn dịch duy nhất trước virus SARS-CoV-2. Việc thiếu kháng thể không có nghĩa là mọi người không được bảo vệ trước bất kỳ điều gì. Thậm chí cả khi không có kháng thể ở mức có thể phát hiện, hệ miễn dịch của mọi người vẫn có sự bảo vệ khác. Dù vậy, việc thiếu kháng thể có thể cho thấy cơ thể sẽ dễ bị tổn thương hơn.

Cuối cùng, trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) cùng các chuyên gia y tế công cộng khác khuyến cáo mọi người nên tiêm vaccine bất kể từng mắc Covid-19 hay chưa. Một lý do để tiêm vaccine là sự phát triển miễn dịch tự nhiên ở mỗi người rất khác nhau. Không ai biết được sự miễn dịch này kéo dài bao lâu. Trong khi đó, vaccine Covid-19 đem tới sự bảo vệ ổn định hơn trước virus SARS-CoV-2.