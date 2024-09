Forbes: Hàng nghìn lính Nga lâm nguy ở Kursk - Moscow nhắm thẳng Ugledar, Kiev cần 3.000 tăng để phản công

Hàng nghìn lính Nga lâm nguy ở Kursk

Tạp chí Forbes (Mỹ) ngày 16/9 đưa tin, nhiều nhà quan sát, trong đó có cả các nhà quan sát người Nga, dường như đã “bị sốc” khi trong tuần trước, nhóm quân Ukraine trên chiếc xe công binh IMR-2 cũ kĩ từ thời Liên Xô đã “phá vỡ tuyến phòng thủ của Nga ngay phía nam làng Novyi Put (tỉnh Kursk)”.

Tuy nhiên, nếu ở thời điểm đó, chưa rõ tại sao Ukraine lại nhắm vào Novyi Put thì tới hôm nay, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng hơn.

Forbes đăng tải bản đồ mô phỏng hướng tiến quân của Nga-Ukraine tại Kursk, trong đó màu xanh là Ukraine, màu đỏ là Nga.

Theo Forbes, làng Novyi Put nằm cách “mũi nhọn phòng thủ” của Ukraine tại Kursk khoảng 30km về phía tây. Ngày 12/9, nhóm tác chiến của Ukraine – với sự yểm trợ từ xe tăng và máy bay chiến đấu – đã tiến công qua làng Novyi Put và đi vào khu vực phía nam của thị trấn Vesoloe (cũng thuộc tỉnh Kursk).

Nhóm này được Lữ đoàn Dù 95 Ukraine hỗ trợ và di chuyển theo hướng phải, tức là hướng về phía “mũi nhọn phòng thủ” của Ukraine tại Kursk.

Nói cách khác, nhóm quân Ukraine đang tìm cách kết nối với “mũi nhọn phòng thủ”. Nếu họ thành công, điều đó sẽ khiến hàng nghìn quân Nga mắc kẹt giữa hai phía lực lượng Ukraine và không thể rút lui về biên giới. Các binh sĩ Nga sẽ bị bao vây và cô lập.

Nhóm Khorne của Ukraine - một nhóm điều khiển UAV hỗ trợ cuộc tấn công Novyi Put - đã ám chỉ đến “mục tiêu bao vây” khi bắt đầu cuộc tấn công qua Novyi Put.

"Chúng tôi đã tiến vào các khu vực mới tại Nga" – Khorne tuyên bố hôm 13/6 - "Một nhóm lính nghĩa vụ Nga với quân số lên tới hàng nghìn người đang có nguy cơ bị bao vây".

Theo Forbes, mặc dù không có lợi thế về trang bị nhưng địa lý địa phương có thể tạo điều kiện thuận lợi cho mục tiêu này của Ukraine.

Sông Seym đang tạo thành một ranh giới tự nhiên dọc theo phần lớn rìa phía bắc của “khu vực tiềm năng” (khu vực mà quân đội Ukraine có thể bao vây lực lượng Nga, hiện đang bị bao quanh bởi các lực lượng Ukraine tiến lên từ cánh trái và cánh phải).

Bom và tên lửa của Ukraine đã phá hủy tất cả các cây cầu cố định bắc qua sông Seym ở khu vực này. Do đó, bất kỳ lực lượng của Nga ở phía nam sông Seym cũng phải phụ thuộc vào các cầu phao tạm thời hoặc một cây cầu đất hẹp qua thị trấn Korenevo để tiếp tế.

Chính vì lý do này mà Ukraine liên tục bắn phá các cầu phao ngay khi Nga lắp đặt chúng. Và cũng vì lý do này mà lực lượng Ukraine – do Tiểu đoàn Tấn công 225 dẫn đầu - đã tiến về phía Korenevo với ý định cắt đứt cây cầu đất.

Bên cạnh đó, theo Forbes, cán cân lực lượng ở Kursk có thể tác động đến cơ hội thành công của Ukraine trong việc khép chặt vòng vây. Có vẻ như Kyiv đã dành khoảng 10.000 quân cho cuộc tấn công vào Kursk bằng cả hai mũi nhọn. Moscow có thể đã triển khai 38.000 quân tới khu vực này nhưng nhiều người trong số họ là lính nghĩa vụ trẻ tuổi.

Xe tăng Ukraine tại Kursk. Ảnh: CNN

Nga tuyên bố bao vây Ugledar,

mặt trận miền đông nóng rực

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra bình luận nào trước thông tin do Forbes đưa ra, tuy nhiên, cơ quan này thông báo, quân đội Nga đang tiếp tục đạt được các bước tiến tại Kursk kể từ khi phát động chiến dịch phản công quy mô lớn ngày 10/9.

Trong ngày 17/9, quân đội Nga đã giành lại hai khu định cư tại Kursk, gồm làng Uspenovka và Borki, đều thuộc quận Sudzha.

Nga loại khỏi vòng chiến đấu kíp điều khiển UAV của Ukraine tại Kursk ngày 17/9

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết, kể từ khi phát động chiến dịch xuyên biên giới nhằm vào Kursk, Ukraine đã mất hơn 14.200 quân, 119 xe tăng, 45 xe chiến đấu bộ binh, 91 xe bọc thép chở quân, 743 xe chiến đấu bọc thép, 445 xe cơ giới, 103 hệ thống pháo, 28 bệ phóng rocket đa nòng (MLRS), 8 bệ phóng tên lửa đất-đối-không (SAM), 4 xe vận chuyển-nạp đạn, 26 trạm tác chiến điện tử, 7 radar phản pháo, 2 radar phòng không, 14 xe công binh, bao gồm 8 xe vượt chướng ngại vật và 1 xe rà phá mìn UR-77.



Bên cạnh đó, truyền thông Nga đồng thời công bố bước tiến lớn của quân đội nước này ở mặt trận miền Đông Ukraine.

Theo tuần báo Argumenty i Fakty (Nga), lực lượng Nga đang đẩy mạnh các bước tiến vào Ugledar trong lúc Kiev mải miết với cuộc tiến công vào Kursk.

“Tình hình của quân đội Ukraine ở Ugledar hiện nay còn 'thảm khốc hơn' so với ở Pokrovsk (cả 2 địa danh đều thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine)” - Argumenty i Fakty viết.

Mặt trận miền Đông đang trở nên khốc liệt hơn với Ukraine. Ảnh: Reuters

Tờ báo cho biết, quân đội Nga đang tạo thành một vòng bao vây xung quanh nút phòng thủ của Ugledar bằng các cuộc tấn công đến từ ba hướng: Bắc, Đông và Nam.

Trong khi đó, cuộc tiến công về phía Tây hướng tới khu định cư Bogoyavlenka (cùng thuộc quận Volnovakha với Ugledar) đang đe dọa chặt đứt tuyến đường lực lượng Ukraine đồn trú quân và tiếp tế. Sau khi hoàn tất mục tiêu này, vòng vây xung quanh Ugledar sẽ hoàn toàn khép chặt.

Theo chuyên gia quân sự Nga Alexander Ivanovsky, nếu như ở hướng Pokrovsk, lực lượng Ukraine có thể rút lui về khu vực giáp ranh tỉnh Dnipropetrovsk một cách tương đối có tổ chức và củng cố vị trí đóng quân ở đó thì tại Ugledar, tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nhiều nếu quyết định rút quân được đưa ra. Điều này có thể dẫn tới sự sụp đổ của toàn bộ hệ thống phòng thủ trong khu vực.

Kênh truyền hình NTV (Nga) dẫn lời Đại tá quân đội Áo Markus Reisner nhận định, Ukraine khó lòng giữ được Pokrovsk và Ugledar do quân đội Nga đang tiến công mạnh mẽ.

“Ukraine khó có thể bảo vệ các vùng lãnh thổ này một cách hiệu quả” – Ông Reisner nói, đồng thời dự đoán sau 2 địa bàn trên, rất có thể thị trấn Vuhledar (quận Volnovakha, tỉnh Donetsk) cũng sẽ thất thủ.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với NTV, Đại tá Reisner lưu ý rằng, quân đội Ukraine đã tổn thất các thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp. Để giữ vững các vị trí hiện tại trên tiền tuyến, lực lượng Ukraine “sẽ cần tới 300 xe tăng”, nhưng để tiến hành phản công, họ cần số xe tăng lớn hơn gấp 10 lần con số này, tức là tương đương 3.000 xe tăng.