Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 mở ra những cách tiếp cận mới để giá trị văn hiến nghìn năm tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa.

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 (từ ngày 11 đến 20/9) kể chuyện theo cách mới về những giá trị nghìn năm văn hiến của Thủ đô. Từ tà áo dài, phố nghề, tiếng trống, nét thư pháp cho đến ánh sáng 3D Mapping, những giá trị vốn quen thuộc được đặt vào những trải nghiệm hoàn toàn mới, đưa di sản đến gần hơn với công chúng hôm nay.

Mang chủ đề "Dòng chảy di sản", Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2026 quy tụ hơn 20 hoạt động, trải rộng trên nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của Thủ đô: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, làng gốm Bát Tràng và khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Điều làm nên sức hút của Festival năm nay không chỉ nằm ở quy mô tổ chức, mà còn ở cách những giá trị xưa cũ được kể lại bằng ngôn ngữ của thời trang, âm nhạc, nghề thủ công, nghệ thuật trình diễn và công nghệ số.

Không chỉ là câu chuyện của riêng Hà Nội

Sau lễ khai mạc tối 11/9 tại Hoàng thành Thăng Long, chuỗi hoạt động tiếp nối cho thấy "Dòng chảy di sản" mang tầm vóc rộng hơn câu chuyện về một đô thị nghìn năm tuổi. Nhiều nghề truyền thống và thực hành văn hóa từ các vùng miền khác nhau cùng hội tụ, đưa Hà Nội trở thành điểm gặp gỡ của nhiều mạch nguồn văn hóa dân tộc.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, 6 chương trình trong khuôn khổ Festival mở ra nhiều cách tiếp cận di sản khác nhau: từ đạo học, thư pháp, phố nghề, nghề làm trống, áo dài cho đến công nghệ 3D Mapping.

Mỗi hoạt động như một "cánh cửa" riêng, dẫn công chúng bước vào từng lớp văn hóa: học để thấu hiểu đạo học, viết để cảm nhận nét chữ, làm để biết nghề thủ công, lắng nghe để nhận ra tiếng trống, quan sát để thấy sự chuyển mình của áo dài qua thời gian, và trải nghiệm công nghệ số để tiếp cận lịch sử theo cách mới.

Qua đó, dấu mốc 950 năm Quốc Tử Giám được nối dài một cách sống động, từ ký ức quá khứ đến đời sống đương đại, bằng những hình thức gần gũi và giàu tính trải nghiệm.

Từ tà áo dài đến câu chuyện 950 năm Quốc Tử Giám

"Nét Hà thành" là một lát cắt ký ức đầy hình ảnh: gần 400 bức tranh in trên vải canvas, 12 chiếc máy may cổ, những chiếc xe Peugeot xưa cũ và 15 bộ sưu tập áo dài, tất cả cùng kể lại câu chuyện Hà Nội qua nhiều thời kỳ.

Công nghệ AI được ứng dụng để xử lý và tái hiện những tư liệu xưa, trong khi bàn tay của nghệ nhân làng áo dài Trạch Xá cùng chất liệu lụa truyền thống đưa người xem trở về với lịch sử của nghề may áo dài.

Cũng tại Văn Miếu, "Khai Văn" hướng đến dấu mốc 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, đặt việc học trong mạch giá trị xuyên suốt từ mở mang tri thức đến tinh thần cống hiến. "Nét chữ An Nhiên" đưa thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ vào một không gian trải nghiệm gần gũi.

Phim 3D Mapping "Vun đắp hiền tài" sử dụng ánh sáng, hình ảnh và âm nhạc để kể lại hành trình từ Thăng Long năm 1010 cho đến Quốc Tử Giám và bao thế hệ học trò trưởng thành, phụng sự đất nước.

Khi di sản trở thành một trải nghiệm có thể chạm tới

Điểm đáng nhớ nhất của Festival năm nay nằm ở cách di sản bước ra khỏi khuôn khổ trưng bày quen thuộc. Công chúng có thể nghe, nhìn, chạm, thử làm và tiếp nhận những câu chuyện tưởng như đã thuộc về quá khứ, bằng chính ngôn ngữ quen thuộc của đời sống hiện đại.

Từ tà áo dài, tiếng trống, nét chữ cho đến đàn chim bay về phía mặt trời trên màn chiếu 3D, nghệ thuật đương đại không thay thế di sản mà mở ra thêm những cách tiếp cận mới, để người trẻ hôm nay thấu hiểu di sản.

Chính cuộc "đối thoại" ấy đã giúp những giá trị tồn tại qua nhiều thế hệ tiếp tục có đời sống mới, không chỉ ở Hà Nội mà còn trong ký ức và trải nghiệm của công chúng từ khắp mọi miền đất nước.