Ferrari 296 Challenge Stradale là phiên bản gần nhất với một chiếc xe đua thực thụ mà khách hàng có thể mua được. Thậm chí, đây còn không phải bản giới hạn.

Ferrari vừa giới thiệu mẫu Ferrari 296 Challenge Stradale, mẫu xe đường phố được hãng mô tả là có mối liên hệ gần nhất với một chiếc xe đua trong toàn bộ danh mục sản phẩm hiện tại. Xe ra mắt cùng thời điểm với 296 Challenge Evo, phiên bản xe đua thuần túy sẽ thi đấu tại giải Ferrari Challenge từ mùa giải 2027, tại sự kiện Ferrari Finali Mondiali.

Cái tên "Challenge Stradale" cũng nói lên đúng bản chất của xe: "Challenge" gắn với giải đua một hãng Ferrari Challenge mà mẫu xe này lấy cảm hứng, còn "Stradale" trong tiếng Ý nghĩa là "dành cho đường phố".

Bỏ hybrid, nhẹ hơn Ferrari 296 GTB

Khác với Ferrari 296 GTB vốn dùng động cơ hybrid, bản Challenge Stradale loại bỏ hoàn toàn hệ thống hybrid. Xe dùng động cơ V6 tăng áp kép, góc chữ V 120 độ, dung tích 2.992 cc, cấu hình "Hot-V" vốn lần đầu xuất hiện trên 296 GTB nhưng được phát triển lại theo hướng xe đua. Động cơ cho công suất tối đa 670 mã lực, mô-men xoắn 740 Nm, vòng tua tối đa lên tới 8.500 vòng/phút. Theo Ferrari, mô-men xoắn tức thời tăng hơn 32% so với 296 GTB nhờ cách quản lý áp suất tăng áp và cấu trúc cam biến thiên được tinh chỉnh lại.

Việc bỏ hybrid buộc Ferrari phải phát triển riêng một số bộ phận thay thế, trong đó có máy nén cơ học cho điều hòa và hệ thống Belt Starter Generator (tích hợp chức năng máy phát điện và mô-tơ khởi động) - trang bị lần đầu xuất hiện trên một mẫu Ferrari thương mại dành cho đường phố.

Hộp số vẫn là loại ly hợp kép 8 cấp kiểu F1, nhưng dùng chiến lược điều khiển kép: ở tải và vòng tua cao, hộp số ưu tiên tốc độ sang số (khoảng 170 mili-giây), còn ở dải vòng tua thấp và trung bình thì dùng thuật toán riêng giúp xe mượt hơn khi vận hành hàng ngày.

Nặng 1.330 kg, nhanh hơn 296 GTB trên đường đua Fiorano

Nhờ bỏ hybrid và dùng nhiều chi tiết sợi carbon, Ferrari 296 Challenge Stradale có trọng lượng khô chỉ 1.330 kg, nhẹ hơn đáng kể so với 296 GTB, cho tỷ lệ công suất trên trọng lượng 1,98 kg/mã lực. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 2,8 giây, 0-200 km/h trong 7,9 giây, tốc độ tối đa trên 300 km/h, và hoàn thành một vòng đường đua Fiorano trong 1 phút 18,5 giây.

Hệ thống treo dùng lò xo có độ cứng gấp đôi so với các ứng dụng trước đây của Ferrari, đi kèm lò xo phụ theo thiết kế xe đua kế thừa trực tiếp từ 296 Challenge Evo. So với 296 GTB, khả năng vận hành ngang tối đa tăng 7%, độ ổn định cải thiện 34%, trong khi độ nghiêng thân xe khi vào cua giảm tới 68%.

Ferrari 296 Challenge Stradale (bên trái) và phiên bản đua thuần tuý Challenge Evo gần như không có sự khác biệt.

Phanh dùng đĩa carbon-ceramic, phía trước kích thước 398 x 38 mm, phía sau 360 x 34 mm. Vì không có phanh tái tạo năng lượng như các mẫu hybrid, Ferrari phải thiết kế riêng hệ thống làm mát để bù đắp phần nhiệt lượng phát sinh khi phanh ở cường độ cao.

Về khí động học, xe tạo ra lực ép xuống mặt đường lên tới 617 kg ở tốc độ 250 km/h, trong đó riêng cánh gió cố định phía sau (phát triển trực tiếp từ 296 Challenge Evo) đã đóng góp 270 kg lực ép. Phần đầu xe có bộ chia gió, cánh hướng gió và các khe hút khí dẫn luồng không khí từ gầm xe, trong khi phần gầm được thiết kế kín để tối ưu luồng khí bên dưới khung gầm, dẫn tới các bộ khuếch tán và bộ tạo xoáy khí phía trước lẫn phía sau.

Thiết kế đậm chất xe đua, lộ cả khung gầm

Ngoại thất được Ferrari Design Studio, dưới sự dẫn dắt của Flavio Manzoni, phát triển dựa trên 296 Challenge Evo, với phần đầu xe có chi tiết kỹ thuật lớn trên nắp capo tích hợp cửa thoát khí, cùng cánh gió lơ lửng giữa hai chi tiết tạo hình như móng vuốt ở cản trước. Phần đuôi có cánh gió cố định nâng đỡ bởi các trụ rỗng, lưới kim loại đen để lộ các chi tiết kỹ thuật và đầu ống xả, cùng bộ khuếch tán có hai sống nhô ra đặc trưng.

Nội thất theo bố cục cơ bản của 296 GTB nhưng có thể đặt hàng cấu hình thể thao cực đoan hơn, loại bỏ các chi tiết ốp không thiết yếu để lộ một phần khung gầm - lần đầu tiên Ferrari cung cấp tùy chọn này trên một mẫu xe thương mại. Ghế dạng khung ống bằng sợi carbon, vốn ra mắt trên SF90 XX Stradale, nhẹ hơn 25% so với ghế đua tiêu chuẩn.

Khách hàng có thể cá nhân hóa xe qua các gói tem trang trí ngoại thất, màu mâm (Xám Corsa mờ, Đen mờ cắt kim cương, hoặc Trắng Fuji mờ), cùng công nghệ Pirelli Color Edition cho phép tùy chỉnh màu viền lốp.

Giá bán

Tại Mỹ, Ferrari 296 Challenge Stradale có giá khởi điểm khoảng 307.000 USD (tương đương khoảng 7,9 tỷ đồng). Đây là mức giá tham khảo ở thị trường Mỹ, chưa phải giá bán tại Việt Nam, vốn còn phụ thuộc vào thuế nhập khẩu và chính sách giá riêng của nhà phân phối.

Xe được hưởng chương trình bảo dưỡng chính hãng mở rộng 7 năm của Ferrari, gồm bảo dưỡng định kỳ mỗi 20.000 km hoặc mỗi năm một lần (không giới hạn số km di chuyển), sử dụng phụ tùng chính hãng và được kiểm tra bởi kỹ thuật viên đào tạo tại Trung tâm Ferrari Maranello.

Một số hình ảnh khác của Ferrari 296 Challenge Stradale: