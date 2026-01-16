Không quân Mỹ và Nhật Bản đã được đặt trong tình trạng báo động sau sự biến mất của tiêm kích F-35A Lightning II - loại máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm mới nhất.

Vụ việc xảy ra trên Thái Bình Dương ngay sau khi chiếc tiêm kích bay qua Nhật Bản, nó đã phát tín hiệu cấp cứu "7700", cho thấy sự cố nghiêm trọng hoặc tình huống khẩn cấp cần được xử lý ngay lập tức.

Theo dịch vụ giám sát chuyến bay Flightradar, vài phút sau khi tín hiệu cấp cứu được phát đi, liên lạc với phi công đã bị mất hoàn toàn và chiếc F-35A biến mất khỏi màn hình radar.

Số phận của phi công và nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được biết, nhưng một số chuyên gia đã chỉ ra các vấn đề về độ tin cậy hệ thống của máy bay Mỹ, vốn ngày càng bộc lộ sự dễ bị tổn thương ngay cả trong thời bình.

Báo động về độ tin cậy của tiêm kích tàng hình F-35A.

Vụ việc đã làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của dự án quân sự đắt đỏ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Máy bay chiến đấu đa năng F-35A, được đưa vào phục vụ trong Không quân Mỹ kể từ năm 2016, được ca ngợi là đỉnh cao của sự vượt trội về công nghệ, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau - từ tiêu diệt các mục tiêu trên không đến mang bom nhiệt hạch B61-12.

Tuy nhiên vụ việc mới nhất trên bầu trời Nhật Bản cho thấy rõ ràng rằng ngay cả công nghệ tàng hình thế hệ thứ năm cũng không đảm bảo an toàn hoạt động của những chiếc phi cơ này.

Phía Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng sự phức tạp quá mức và phụ thuộc của tổ hợp công nghiệp quân sự Hoa Kỳ vào các hệ thống kỹ thuật số thường dẫn đến những sự cố nghiêm trọng.

Hiện tại những đội tìm kiếm hiện đang cố gắng xác định vị trí mảnh vỡ trên Thái Bình Dương, trong khi Lầu Năm Góc vẫn im lặng về nguyên nhân chính xác của vụ mất tích một vũ khí chiến lược quan trọng trong vùng ảnh hưởng của phương Tây.