F-16 Venezuela đe dọa khu trục hạm Mỹ, đối đầu F-35 Lightning II

Hãng tin Anh Reuters trích dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết, Hoa Kỳ đang điều động 10 máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-35A Lightning II đến một căn cứ không quân ở Puerto Rico ở vùng Caribe (Caribbean) như một phần của “chiến dịch chống lại các băng đảng ma túy”.

Reuters nhấn mạnh, việc triển khai này diễn ra vài giờ sau khi quân đội Hoa Kỳ cáo buộc chính quyền Caracat đã có hành vi “cực kỳ khiêu khích” khi các máy bay chiến đấu F-16 Block 15 của Không quân Venezuela bay thấp ngang qua khu trục hạm lớp Arleigh Burke DDG-109 USS Jason Dunham của Hải quân Hoa Kỳ ở vùng biển Caribe.

Tiêm kích F-16 Block 15 của Không quân Venezuela uy hiếp khu trục hạm lớp Arleigh Burke DDG-109 USS Jason Dunham

Sự leo thang của tình hình diễn ra sau các cuộc tập trận quy mô lớn của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ ngoài khơi bờ biển Puerto Rico, cách Venezuela khoảng 800 km.

Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 22 (MEU) gồm 4.500 thành viên đang tham gia vào các cuộc diễn tập, có sự tham gia của tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima và hai tàu vận tải đổ bộ USS San Antonio và USS Fort Lauderdale.

Theo hình ảnh vệ tinh, nhóm này được bảo vệ bởi các tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh tình hình vốn đã căng thẳng trong khu vực Caribbean khi trước đó, lực lượng Hoa Kỳ đã tấn công một con tàu mà theo Tổng thống Donald Trump là đang chở một lô ma túy bất hợp pháp, khiến con tàu bị chìm và 11 người thiệt mạng.

Theo các nguồn tin, chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 F-35A Lightning II của Không quân Mỹ dự kiến sẽ đến khu vực vào cuối tuần tới và sẽ được sử dụng trong các nhiệm vụ chống lại các tổ chức được Washington công nhận là “khủng bố ma túy”, bao gồm cả chính quyền của Tổng thống Nicolás Maduro.

Các chuyên gia lưu ý rằng, những máy bay chiến đấu này có thể mang lại cho Hoa Kỳ một lợi thế đáng kể trong trường hợp xảy ra đụng độ trực tiếp với Không quân Venezuela, vốn dựa trên chính những chiếc F-16 Block 15 đã lỗi thời do Mỹ sản xuất và một số chiến đấu cơ Su-30MK2 của Nga.

Ngoài ra, các tàu đổ bộ tấn công lớp LHA và LHD của Hải quân đánh bộ Mỹ cũng có khả năng mang theo vài chục chiếc Lightning II phiên bản cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng là F-35B, tăng mạnh số lượng máy bay chiến đấu tàng hình ở xung quanh Venezuela.