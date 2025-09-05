Tổng thống Venezuela ca ngợi chiếc điện thoại của Trung Quốc là "tốt nhất thế giới", không ai có thể hack

Trong cuộc họp báo ngày 1/9, Tổng thống Venezuela, Nicolás Maduro, đã giới thiệu chiếc điện thoại thông minh Huawei mà ông được tặng. Và ông gọi đây là "chiếc điện thoại tốt nhất thế giới".

Ông Maduro cho biết: "Đến người Mỹ cũng không thể hack được nó, cả máy bay do thám lẫn vệ tinh của họ".

Theo Techcrunch, chiếc điện thoại này trông giống Mate X6 , một mẫu điện thoại có thể gập lại được Huawei phát hành vào năm 2024.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, không có gì là không thể hack. Thêm vào đó, Hoa Kỳ có những người được coi là một trong những hacker giỏi nhất thế giới. Một nhà nghiên cứu lỗ hổng bảo mật tại Hoa Kỳ chia sẻ với TechCrunch rằng vì Huawei tự sản xuất phần cứng cũng như hệ điều hành di động riêng — HarmonyOS — nên các thiết bị của họ dễ bị hack hơn.

HarmonyOS — giống như bất kỳ phần mềm nào trên thế giới — cũng có lỗi và cần được cập nhật bảo mật thường xuyên. Trong trường hợp của Mate X6, Huawei hứa hẹn các bản vá bảo mật hàng tháng nhưng cũng lưu ý rằng "số lượng mẫu thiết bị được cập nhật bản vá bảo mật hàng tháng có thể thay đổi. Một số nhà mạng có thể chỉ hỗ trợ cập nhật theo quý".

Chỉ riêng tháng 8/2025, Huawei đã vá 60 lỗi trong HarmonyOS, 13 trong số đó được phân loại là lỗi "nghiêm trọng cao". Huawei thừa nhận rằng phần mềm độc hại có thể xâm nhập vào thiết bị của mình và có một trang dành riêng để giúp đỡ những khách hàng có thể đã bị hack thiết bị.

Đại diện Huawei hiện từ chối đưa ra bình luận về chủ đề này.

Huawei đã chính thức công bố hệ điều hành riêng của họ là HarmonyOS vào tháng 8/2019. Thực tế, đây là một hệ điều hành nội bộ mà Huawei đã phát triển từ năm 2012. Nó được thiết kế để hoạt động trên nhiều loại thiết bị, từ điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính cá nhân, đến các thiết bị IoT (Internet of Things) như đồng hồ thông minh và TV.

Nhờ kiến trúc vi nhân, HarmonyOS có mã nguồn nhỏ hơn và được cho là an toàn, ổn định hơn. Các tính năng như công nghệ xác minh hình thức giúp tăng cường bảo mật. Hiệu suất cũng được cải thiện đáng kể, với thời gian khởi động ứng dụng nhanh hơn.

Huawei Mate X6

Thông tin về Huawei Mate X6

Bên trong vững chắc, bên ngoài cứng cáp

HUAWEI Mate X6 được trang bị màn hình ngoài OLED 6,45 inch với độ phân giải 2440x1080 và màn hình trong OLED 7,93 inch với độ phân giải siêu cao 2440x2240. Kiến trúc phân tán sáng tạo mang lại bước tiến vượt bậc về mạng lưới, khả năng làm mát và độ bền của HUAWEI Mate X6.

Để tăng cường khả năng tín hiệu, HUAWEI Mate X6 đã sáng tạo khi áp dụng các đơn vị RF phân tán, giúp tăng cường độ tín hiệu tổng thể lên 60%. HUAWEI Mate X6 được tăng cường độ bền nhờ kính Kunlun thế hệ 2 cho màn hình ngoài, tấm màn hình bên trong bằng sợi carbon, bản lề đa chiều tiên tiến và khung giữa bằng nhôm cấp hàng không.

Các vật liệu tiên tiến như graphene có độ dẫn nhiệt cực cao và khả năng tách nguồn nhiệt, cho phép HUAWEI Mate X6 làm mát hiệu quả, với diện tích tản nhiệt tăng 30%. Ngay cả trong các tình huống như chơi game di động và gọi video cùng lúc, HUAWEI Mate X6 vẫn đảm bảo hiệu suất tốt.

Thiết kế ấn tượng

Huawei Mate X6 là một thiết bị có thiết kế ấn tượng - đây là một chiếc điện thoại siêu mỏng với cụm camera cực lớn và màn hình sống động. So với các điện thoại màn hình gập phổ biến khác - như Galaxy Z Fold6 và Pixel 9 Pro Fold - Mate X6 có thiết kế vượt trội hơn hẳn, mang lại trải nghiệm cầm nắm tốt hơn.

Màn hình ngoài có viền mỏng đẹp mắt và một lỗ khoét nhỏ ở giữa để chứa camera selfie. Màn hình có độ phân giải 1080p mở rộng và tần số quét 120Hz. Phía trên màn hình là loa thoại gần như vô hình.

Màn hình bên trong, có thể gập lại, có độ sâu trường ảnh tốt nhất có thể, với tỷ lệ gần 1:1. Màn hình có khung nhựa thông thường và lớp màng bảo vệ mỏng và một lỗ nhỏ ở góc trên bên phải dành cho camera trong 8MP.







