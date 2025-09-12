Tiêm kích F-16 của Venezuela.

Ngày 4 tháng 9, Bộ Quốc phòng Mỹ cáo buộc hai chiến đấu cơ F-16A/B Venezuela áp sát khu trục hạm USS Jason Dunham Mỹ trên vùng biển quốc tế, gọi đây là động thái "khiêu khích nghiêm trọng".

Sự việc xảy ra giữa lúc căng thẳng giữa Washington và Caracas đang gia tăng, sau khi Mỹ điều động lượng lớn tàu chiến tới vùng biển gần Venezuela với lý do chống các băng đảng ma túy.

Eurasian Times cho biết, sự xuất hiện của tiêm kích F-16 Venezuela là điểm đáng chú ý trong chuỗi sự kiện, bởi Venezuela là nước duy nhất bị Mỹ coi là thù địch trong số 25 quốc gia và vùng lãnh thổ đang sở hữu dòng F-16.

"Thật thú vị khi một trong những loại chiến đấu cơ thế hệ 4 nổi tiếng nhất do Mỹ sản xuất lại được vận hành bởi đối thủ hàng đầu của Washington, ngay tại sân sau của họ", chuyên gia Sakshi Tiwari của Eurasian Times nói.

Mỹ - Venezuela không phải lúc nào cũng căng thẳng như hiện nay. Hai bên từng duy trì quan hệ hữu nghị, bắt đầu từ khi Mỹ công nhận Venezuela là quốc gia độc lập năm 1835. Hai bên ký kết hiệp ước thương mại sau đó một năm.

Quan hệ song phương ngày càng thân thiết trong những năm tiếp theo. Mỹ hồi năm 1895 đứng về phía Venezuela khi nước này xảy ra tranh chấp biên giới với Anh, xoay quanh vùng lãnh thổ là Guyana ngày nay.

Khi những mỏ dầu mỏ lớn được phát hiện ở Venezuela vào đầu thế kỷ 20, lãnh đạo Juan Vicente Gomez đã cấp quyền khai thác cho các công ty Mỹ. Venezuela sau đó trở thành nhà cung cấp dầu mỏ chủ chốt của Mỹ, khiến quan hệ giữa Caracas và Washington càng trở nên thắm thiết.

Venezuela từng xem xét nhiều loại tiêm kích như JA-37 Viggen của Thụy Điển, Mirage 50 và Mirage 2000 do Pháp sản xuất, Kfir C7 Israel, trước khi quyết định chọn dòng F-16 do Mỹ sản xuất.

Đến tháng 5 năm 1982, Caracas ký thỏa thuận mua 16 tiêm kích F-16A một chỗ ngồi và 8 chiếc F-16B hai chỗ ngồi, tất cả đều được chế tạo theo tiêu chuẩn Block 15.

Quy định khắt khe về xuất khẩu vũ khí của chính quyền Tổng thống Jimmy Carter khiến Venezuela ban đầu được đề nghị mua biến thể F-16/79, phiên bản xuất khẩu của dòng F-16A/B và bị cắt giảm nhiều tính năng, trang bị động cơ J79 có công suất thấp hơn mẫu F100 nguyên bản.

Caracas đã từ chối mua F-16/79. Chính quyền tổng thống Mỹ Ronald Reagan sau đó thay đổi chính sách, đồng ý bán phiên bản F-16 tiêu chuẩn cho Venezuela. Số phi cơ này kèm tên lửa đối không tầm ngắn AIM-9L/P-4 được bàn giao trong giai đoạn 1983-1985, thay thế Mirage III và Mirage 5 già cỗi.

Hợp đồng mua F-16 được coi là niềm tự hào quốc gia của Venezuela, do Mỹ Latin khi đó không có nước nào sở hữu tiêm kích với năng lực tương đương. Venezuela là quốc gia Nam Mỹ duy nhất vận hành chiến đấu cơ F-16 trong khoảng 20 năm, cho đến khi Chile tiếp nhận 46 chiếc trong giai đoạn 2006-2011.

Chiến đấu cơ F-16 Venezuela từng tham chiến khi xảy ra cuộc đảo chính do các sĩ quan trung thành với ông Hugo Chavez phát động năm 1992. Cuộc đảo chính thất bại, các phi công F-16 thuộc phe chính phủ đã hạ được ít nhất ba mục tiêu trên không, trong đó có máy bay trinh sát OV-10 Bronco.

Kể từ khi ông Chavez lên nắm quyền năm 1999, Venezuela đã xây dựng quan hệ hợp tác quân sự chặt chẽ với Nga và Trung Quốc, bất chấp sự bất mãn của Mỹ. Washington đáp trả bằng cách áp đặt lệnh cấm vận vũ khí với Caracas, động thái khiến ông Chavez nổi giận và dọa bán tiêm kích F-16 cùng phụ kiện nhạy cảm cho Iran.

Năm 2013, khi ông Chavez qua đời, Tổng thống Nicolas Maduro lên nắm quyền và tiếp tục thực thi chính sách của người tiền nhiệm. Mỹ đã nhiều lần chỉ trích chính quyền Maduro và cáo buộc có gian lận bầu cử ở Venezuela, trong đó lần gần nhất vào năm 2024 khi ông Maduro giành chiến thắng.

Quan hệ căng thẳng gia tăng khiến Mỹ ngừng hỗ trợ Venezuela bảo đảm kỹ thuật cho phi đội F-16, thúc đẩy nước này chuyển hướng sang Israel để mua thiết bị.

Cùng với F-16, hiện nay Không quân Venezuela còn vận hành trên 20 chiếc chiếc tiêm kích đa năng Su-30MK2 do Nga sản xuất khiến nước này sở hữu sức mạnh Không quân hàng đầu khu vực Mỹ Latin.