F-16 Ukraine đã thực hiện hơn 300 cuộc tấn công mục tiêu mặt đất

Thông tin nói trên được Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết, họ nhắc lại việc máy bay F-16 đầu tiên đã xuất hiện trên bầu trời Ukraine vào tháng 8 năm 2024, nhờ sự hỗ trợ quân sự từ các nước đối tác.

Đại diện không quân cho biết, ngoài nhiệm vụ phòng không, các máy bay chiến đấu này còn được sử dụng tích cực để hỗ trợ hỏa lực từ trên không cho lực lượng mặt đất của Ukraine.

"Các phi công F-16 đã tấn công hơn 300 mục tiêu trên mặt đất, phá hủy hàng trăm thiết bị, sở chỉ huy, điểm điều khiển UAV, kho đạn dược và hậu cần của Nga", Bộ Tư lệnh Không quân đưa tin.

Bom đường kính nhỏ GBU-39/B đang được F-16 Ukraine sử dụng rất hiệu quả.

Hiện tại các phi công F-16 và nhân viên kỹ thuật mặt đất của Ukraine phải làm việc trong điều kiện cực kỳ khó khăn mỗi ngày.

Để tấn công mục tiêu mặt đất của đối phương, các máy bay chiến đấu này sử dụng bom đường kính nhỏ (SDB) GBU-39/B có độ chính xác cao của Mỹ, trọng lượng 130 kg, với tầm bay tối đa lên tới 110 km khi thả từ độ cao lớn.

Ngoài ra bom hạng nặng hơn cũng được sử dụng, chúng tích hợp bộ dụng cụ JDAM-ER (Tầm bắn mở rộng), giúp hoán cải bom thông thường thành đạn dẫn đường bằng GPS và quán tính, đi kèm bộ cánh gập cho phép tăng tầm bay.

Trong quá trình hoạt động, tiêm kích F-16 của Ukraine cũng đã đánh chặn hơn 1.300 tên lửa và máy bay không người lái được quân Nga dùng để tấn công các thành phố và cơ sở hạ tầng.

Những phi công đang áp dụng phương pháp sáng tạo của riêng mình vào chiến đấu trên không và phòng không.

Vào tháng 10, Hoa Kỳ tuyên bố rằng các tiêm kích F-16 được chuyển giao cho Ukraine như một phần của gói hỗ trợ quân sự thực hiện khoảng 80% tổng số phi vụ chiến đấu của Không quân Ukraine.

Không quân Ukraine gọi việc tiếp nhận máy bay chiến đấu F-16 là thời khắc lịch sử đối với nhà nước, đồng thời là bước đột phá nghiêm túc trong việc tăng cường năng lực cho lực lượng tác chiến trên không của nước này.

Theo Militarnyi



