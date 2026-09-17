F-16 được trang bị động cơ của máy bay siêu thanh

Hermeus được phép chế tạo động cơ F100 cho máy bay F-15, F-16, loại động cơ cũng được sử dụng cho máy bay không người lái siêu thanh.

Tiêm kích F-16.

Theo Defense Express, tập đoàn quốc phòng khổng lồ Pratt & Whitney cấp phép cho công ty khởi nghiệp Hermeus sản xuất động cơ F100-PW-229 được sử dụng trong tiêm kích F-15 và F-16.

Điều đặc biệt là F100-PW-229 cũng sẽ được trang bị cho cả máy bay không người lái siêu thanh.

Thông báo của Pratt & Whitney cho biết, sản lượng sẽ được thiết lập theo mô hình sản xuất nhanh trong khi vẫn duy trì chất lượng và tiêu chuẩn. Nhìn chung, điều này sẽ củng cố năng lực công nghiệp của Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với Breaking Defense, đại diện của Pratt & Whitney và Hermeus cho biết khối lượng sản xuất và thời gian triển khai phụ thuộc vào nhu cầu, với các khoản đầu tư được thực hiện theo yêu cầu.

Năng lực sản xuất mới cần đáp ứng nhu cầu cho các máy bay chiến đấu hiện có cũng như các UAV tiềm năng trong chương trình Máy bay chiến đấu hợp tác (CCA).

Tuy nhiên, Hermeus nhấn mạnh họ vẫn quan tâm đến việc sản xuất máy bay hơn là chế tạo động cơ từ đầu. Công ty đã sử dụng động cơ F100 trong máy bay không người lái tốc độ cao Quarterhorse của mình.

Cũng dựa trên F100, công ty khởi nghiệp này tạo ra động cơ chu trình kết hợp dựa trên tuabin (TBCC) riêng, kết hợp tuabin phản lực với động cơ phản lực ramjet, tạo thành một hệ thống năng lượng tích hợp có khả năng bay ở tốc độ siêu thanh.

Hermeus dự định sử dụng nó trong các máy bay siêu thanh tương lai.

Cũng theo Breaking Defense, Hermeus cũng đã nhận được thêm hỗ trợ cần thiết để thực hiện các dự án máy bay tốc độ cao của riêng mình.

Đồng thời, họ cũng sẽ có thể nhận được một phần đơn đặt hàng để đáp ứng nhu cầu máy bay chiến đấu. Ví dụ, F100-PW-229 được lắp đặt trên máy bay F-16V C/D Block 72 được đặt hàng cho Morocco.

Chúng cũng được sử dụng để hiện đại hóa các máy bay F-16 cũ hơn lên tiêu chuẩn này, vì vậy sẽ có thêm công việc để phát triển các khả năng mới.

Về thế hệ Quarterhorse, máy bay không người lái này được phát triển để thử nghiệm các công nghệ máy bay siêu thanh cho Không quân Mỹ.

Mẫu UAV đầu tiên đã trải qua thử nghiệm trên mặt đất vào đầu năm 2024, mẫu thứ hai cất cánh vào tháng 5/2025, và chỉ một năm sau đó, tốc độ siêu thanh được cho là đã đạt được lần đầu tiên với nguyên mẫu Mk 2.1.