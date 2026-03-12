Expedia công bố: Một thành phố ở Việt Nam vào danh sách có chi phí du lịch thấp nhất thế giới

Dữ liệu mới được công bố từ Expedia - một trong những công cụ tìm kiếm và đặt dịch vụ du lịch lớn nhất thế giới đã hé lộ danh sách những thành phố có chi phí du lịch thấp nhất năm 2026. Theo phân tích của nền tảng này, các điểm đến được lựa chọn đều có mức giá phòng khách sạn trung bình dưới 150 USD mỗi đêm (khoảng 3,9 triệu đồng), được xem là mức chi phí hợp lý đối với nhiều du khách quốc tế.

Riêng tại Mỹ, danh sách tập trung nhiều vào các thành phố nhỏ và các trung tâm thứ cấp, nơi giá khách sạn thấp hơn. Mặc dù chúng có thể không phải là điểm đến nghỉ dưỡng điển hình, nhưng vẫn tràn đầy văn hóa và nhiều hoạt động thú vị.

Trong khi đó, danh sách các điểm đến quốc tế bao gồm những địa điểm kinh điển được du khách Mỹ yêu thích. Cụ thể là những nơi gần với du khách Mỹ như Salvador, Brazil, với các thành phố cổ, nhiều bảo tàng nghệ thuật, bãi biển và lễ hội. Nơi đây được biết đến như là cái nôi tinh thần của văn hóa Afro-Brazil. Các thành phố lớn khác ở Nam Mỹ trong danh sách còn có Bogotá và São Paulo. Các thành phố Guadalajara và Mérida của Mexico cũng góp mặt, nổi bật với các trung tâm lịch sử có thể đi bộ và trải nghiệm ẩm thực.

TP.HCM đặc biệt gây ấn tượng với du khách quốc tế nhờ nhịp sống sôi động, hệ thống ẩm thực đường phố phong phú

Ở châu Á, điểm đến có chi phí rẻ đối với du khách Mỹ bao gồm Bangkok, Kuala Lumpur và TP.HCM, nổi tiếng với cuộc sống về đêm và ẩm thực đường phố.

10 thành phố quốc tế giá cả phải chăng hàng đầu của du khách Mỹ trong năm 2026:

Salvador, Brazil

Guadalajara, Mexico

Bogotá, Colombia

Mérida, Mexico

TP.HCM, Việt Nam

São Paulo, Brazil

Bangkok, Thái Lan

Edmonton, Canada

Kuala Lumpur, Malaysia

Santo Domingo, Cộng hòa Dominica

10 thành phố giá cả phải chăng hàng đầu tại Mỹ năm 2026:

Laughlin, Nevada

Bakersfield, California

El Paso, Texas

Reno, Nevada

San José, California

Oklahoma City, Oklahoma

Huntsville, Alabama

Tulsa, Oklahoma

Riverside, California

San Bernardino, California

Sự xuất hiện của TP.HCM trong danh sách điểm đến giá cả phải chăng cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam đối với du khách quốc tế. Trong bối cảnh xu hướng du lịch tiết kiệm đang phát triển mạnh, những thành phố có chi phí hợp lý nhưng vẫn mang lại trải nghiệm đa dạng được dự báo sẽ tiếp tục trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều du khách trên thế giới.

Trước đó vào năm 2025, Hà Nội cũng từng được xếp ở vị trí thứ 6 trong danh sách các điểm đến có chi phí ăn uống, giải trí hợp lý nhất toàn cầu, sau Medellin (Colombia), Bogota (Colombia), Bắc Kinh (Trung Quốc), New Orleans (Mỹ) và Naples (Italy). Kết quả này dựa trên khảo sát hơn 18.000 người, theo Tạp chí Time Out.