EVN xây nhà máy điện khí LNG hơn 40.000 tỷ, công nghệ mới nhất của Mỹ

Ngày 20/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II với tổng vốn đầu tư hơn 40.123 tỷ đồng, dự kiến phát điện thương mại từ năm 2030; đồng thời công bố Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã phát 620 triệu kWh lên lưới điện quốc gia.

Dự án sử dụng công nghệ hiện đại của Mỹ, hiệu suất cao nhất

Ngày 20/10, tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị), EVN tổ chức lễ khởi công, phát động thi đua xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và công bố phát điện Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia.

Đây là hai dự án nguồn điện trọng điểm do EVN làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án Điện 2 quản lý thực hiện, với tổng công suất 3.015,8 MW và tổng mức đầu tư hơn 82.145 tỷ đồng. Khi hoàn thành, hai nhà máy dự kiến cung cấp trên 17,2 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng giám đốc EVN, cho biết dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã đạt 99,62% tiến độ tổng thể. Trong đó, công tác thiết kế đạt 99,94%, mua sắm thiết bị đạt 99,99%, thi công và lắp đặt đạt 99,74%, thí nghiệm hiệu chỉnh đạt 85,04%.

Tổ máy số 1 đã hòa lưới đồng bộ ngày 12/4 và đốt than lần đầu ngày 6/5. Tổ máy số 2 hòa lưới đồng bộ ngày 28/9 và đốt than lần đầu ngày 5/10.

Ồng Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng giám đốc EVN phát biểu tại chương trình.

Đến nay, cả hai tổ máy đang trong quá trình chạy thử, đã phát tổng cộng 620 triệu kWh điện lên lưới điện quốc gia. Dự kiến, nhà máy sẽ hoàn thành chạy thử và phát điện thương mại trong năm 2026.

Theo ông Nguyễn Tài Anh, Quảng Trạch I có hai tổ máy với tổng công suất 1.403 MW, sử dụng công nghệ nhiệt điện than thông số hơi siêu siêu tới hạn. Đây là nhà máy có công suất tổ máy và hiệu suất thuộc nhóm cao nhất tại Việt Nam.

Đối với Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, ông Nguyễn Tài Anh cho biết dự án có công suất 1.612,8 MW, gồm hai tổ máy sử dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp, với tổng mức đầu tư hơn 40.123 tỷ đồng. Đây là tuabin khí thế hệ mới nhất, hiệu suất cao nhất do GE Mỹ sản xuất, các dự án đều có công nghệ xử lý khí thải với thông số phát thải thân thiện với môi trường.

Đáng chú ý, theo Phó Tổng giám đốc EVN, việc thu xếp tua bin khí cho các dự án điện LNG hiện gặp nhiều khó khăn do thị trường thiết bị nghiêng về phía người bán. Đây là một trong những thách thức đối với tiến độ triển khai các dự án điện khí quy mô lớn.

Dù vậy, EVN đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, thu xếp vốn, giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án và lựa chọn nhà thầu EPC. Liên danh thực hiện gói thầu gồm Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

Các đại biểu làm lễ khởi công dự án.

Dự án sử dụng tua bin khí thế hệ mới do GE (Mỹ) sản xuất, được thiết kế nhằm nâng cao hiệu suất phát điện và đáp ứng các yêu cầu về môi trường.

Theo tiến độ hợp đồng EPC đã ký kết, tổ máy số 1 dự kiến phát điện thương mại ngày 28/2/2030, tổ máy số 2 vào ngày 30/4/2030.

Lãnh đạo EVN yêu cầu liên danh nhà thầu triển khai thi công bám sát tiến độ hợp đồng, kiểm soát chặt chẽ các mốc thực hiện, chủ động bố trí nhân lực, thiết bị và nguồn tài chính; tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Dự án trọng điểm, cung cấp trên 26 tỷ kWh điện mỗi năm

Ông Vũ Hồng Phương - Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính đánh giá việc phát điện Quảng Trạch I và khởi công Quảng Trạch II là bước tiến quan trọng trong đầu tư phát triển nguồn điện, góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của nền kinh tế.

Ông Phương đề nghị EVN đặc biệt chú trọng quản lý tiến độ, chất lượng và tổng mức đầu tư, kiểm soát rủi ro, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; đồng thời bảo đảm hiệu quả sử dụng và bảo toàn vốn nhà nước.

Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước cũng đề nghị EVN tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng, chế tạo, xây lắp và cung cấp dịch vụ, qua đó góp phần phát triển năng lực công nghiệp và tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Theo quy hoạch, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch gồm ba nhà máy Quảng Trạch I, II và III, với tổng công suất khoảng 4.500 MW, tổng mức đầu tư hơn 121.820 tỷ đồng. Khi hoàn thành, toàn bộ trung tâm dự kiến cung cấp trên 26 tỷ kWh điện mỗi năm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung.

Ông Bùi Hoàng Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá, việc EVN đầu tư, xây dựng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là một bước đi chiến lược hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực năng lượng của tỉnh Quảng Bình nói riêng và thực hiện cái mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng trên phạm vi toàn quốc.

Ông Bùi Hoàng Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Theo ông Phương, tỉnh Quảng Trị xác định thành công của các dự án điện trọng điểm không chỉ là trách nhiệm của EVN mà còn là trách nhiệm chung của chính quyền địa phương. Tỉnh cam kết đồng hành cùng chủ đầu tư, chủ động tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, đất đai và các thủ tục đầu tư, xây dựng.

Đáng chú ý, lãnh đạo tỉnh cho biết Quảng Trị đã đề xuất Bộ Công Thương xem xét bổ sung thêm nguồn điện trên địa bàn, đồng thời kiến nghị đầu tư các công trình truyền tải ngay trong giai đoạn 2026-2030, nhằm tăng khả năng giải tỏa công suất, khai thác hiệu quả hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và phát triển nơi đây thành trung tâm năng lượng lớn của khu vực.