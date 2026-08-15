EVN thông báo thay đổi quan trọng kể từ ngày 15/8, tất cả người dân cần nắm rõ

Tập đoàn điện lực quốc gia EVN chính thức gửi thông báo mới tới tất cả khách hàng trên cả nước.

Theo thông tin từ Trang thông tin điện tử Tập đoàn điện lực quốc gia, với mục tiêu “đơn giản hơn, thuận tiện hơn, lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm”, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Tổng Công ty Điện lực đã đưa vào vận hành ứng dụng “EVN CSKH” sử dụng trên điện thoại thông minh (trên các nền tảng các hệ điều hành IOS và Android) đối với tất cả các khách hàng dùng điện của EVN từ ngày 15/6/2026. Sau 2 tháng vận hành, số lượng người dùng cài đặt ứng dụng đã tăng rất nhanh, đến nay đã có hơn 01 triệu lượt cài đặt và sử dụng ứng dụng EVN CSKH.

Tổng đài chăm sóc khách hàng EVN 1558 chính thức hoạt động từ ngày 15/8/2026

Sau những thành công ban đầu khi ứng dụng EVN CSKH được đưa vào sử dụng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Tổng Công ty Điện lực tiếp tục đưa vào hoạt động số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng mới là 1558 đối với tất cả các khách hàng dùng điện của EVN trên toàn quốc từ ngày 15/8/2026. Tổng đài 1558 của EVN chỉ cung cấp dịch vụ thoại nghe/gọi, không áp dụng đối với dịch vụ tin nhắn). Hoạt động này tiếp tục phát huy phương châm “đơn giản hơn, thuận tiện hơn, lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm” của Tập đoàn điện lực quốc gia.

Bên cạnh số điện thoại 1558, các khách hàng sử dụng điện vẫn có thể tiếp tục liên hệ bằng các số điện thoại chăm sóc khách hàng hiện tại của các Tổng Công ty Điện lực song song với đầu số 1558 mới.