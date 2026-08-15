HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank,... sẽ ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền sau ngày sinh của khách hàng, nếu thuộc trường hợp sau

Linh San
|

Khi giấy tờ định danh của khách hàng hết hiệu lực hoặc thông tin nhận biết khách hàng không còn đầy đủ, chính xác, ngân hàng có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ theo quy định cho đến khi khách hàng hoàn tất việc cập nhật.

BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank,... sẽ ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền sau ngày sinh nhật của khách hàng, nếu thuộc trường hợp này - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Luật Căn cước 2023, công dân đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện cấp đổi khi đủ các mốc tuổi 14, 25, 40 và 60.

Do đó, trong năm 2026, những người sinh năm 2001, 1986 và 1966 lần lượt bước sang tuổi 25, 40 và 60 cần thực hiện cấp đổi căn cước.

Việc cấp đổi thẻ căn cước không chỉ liên quan đến giấy tờ tùy thân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các giao dịch ngân hàng. Theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, khi giấy tờ định danh của khách hàng hết hiệu lực hoặc thông tin nhận biết khách hàng không còn đầy đủ, chính xác, ngân hàng có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ theo quy định cho đến khi khách hàng hoàn tất việc cập nhật.

Điều này đồng nghĩa nếu CCCD hết hạn nhưng chưa được cấp đổi hoặc chưa cập nhật với ngân hàng, khách hàng có thể bị gián đoạn một số giao dịch như chuyển tiền, rút tiền, thanh toán và sử dụng các dịch vụ ngân hàng.

Tuy nhiên, không phải tất cả những người đến tuổi đổi thẻ trong năm 2026 đều phải thực hiện thủ tục cấp đổi ngay.

Khoản 2 Điều 21 Luật Căn cước quy định, nếu thẻ căn cước được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong thời hạn 2 năm trước mốc tuổi phải đổi thẻ thì vẫn được tiếp tục sử dụng đến lần cấp đổi tiếp theo.

Chẳng hạn, người sinh năm 2001 nếu đã làm CCCD trong giai đoạn từ 23 đến 25 tuổi thì thẻ có thể tiếp tục sử dụng đến năm đủ 40 tuổi. Tương tự, người sinh năm 1986 nếu đã đổi thẻ trong khoảng từ 38 đến 40 tuổi thì thẻ vẫn có giá trị đến mốc cấp đổi tiếp theo.

Không chỉ các ngân hàng quốc doanh, nhiều ngân hàng tư nhân cũng đang chủ động rà soát và thông báo khách hàng cập nhật thông tin định danh.

Mới đây, TPBank triển khai chương trình cập nhật thông tin nhận biết khách hàng (KYC) năm 2026, trong đó lưu ý khách hàng cần cập nhật giấy tờ mới nếu Thẻ Căn cước/CCCD đã hết hiệu lực hoặc có thay đổi.

TPBank cho biết, nếu giấy tờ tùy thân đã hết hạn hoặc hết hiệu lực nhưng chưa được cập nhật, ngân hàng có quyền từ chối cung cấp dịch vụ, thực hiện giao dịch cho đến khi khách hàng hoàn tất việc cập nhật. Chương trình được triển khai từ 1/8 đến 31/8/2026 và hoàn toàn miễn phí.

Để tránh bị gián đoạn giao dịch, người sinh vào các năm 2001, 1986 và 1966 nên kiểm tra lại thời hạn và tình trạng hiệu lực của CCCD đang sử dụng. Trường hợp thẻ sắp hết hạn hoặc thuộc diện phải cấp đổi, người dân nên chủ động thực hiện thủ tục sớm và cập nhật thông tin với ngân hàng để tránh phát sinh gián đoạn giao dịch.

Theo quy định, ngân hàng phải thông báo cho khách hàng trước tối thiểu 30 ngày khi phát hiện giấy tờ định danh sắp hết hiệu lực. Tuy nhiên, việc chủ động kiểm tra và cập nhật từ sớm sẽ giúp khách hàng hạn chế rủi ro trong quá trình chuyển tiền, thanh toán và sử dụng các dịch vụ ngân hàng.

Phát hiện bị lừa đảo, vì sao điều cần làm đầu tiên không phải là khoá tài khoản ngân hàng hay đổi mật khẩu ứng dụng?
Tags

TPBank

CCCD

Vietcombank

VietinBank

Agribank

ngân hàng

Tin nóng trong ngày

báo mới

Tin ngắn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại