BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank,... sẽ ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền sau ngày sinh của khách hàng, nếu thuộc trường hợp sau

Khi giấy tờ định danh của khách hàng hết hiệu lực hoặc thông tin nhận biết khách hàng không còn đầy đủ, chính xác, ngân hàng có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ theo quy định cho đến khi khách hàng hoàn tất việc cập nhật.

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Theo Luật Căn cước 2023, công dân đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện cấp đổi khi đủ các mốc tuổi 14, 25, 40 và 60.

Do đó, trong năm 2026, những người sinh năm 2001, 1986 và 1966 lần lượt bước sang tuổi 25, 40 và 60 cần thực hiện cấp đổi căn cước.

Việc cấp đổi thẻ căn cước không chỉ liên quan đến giấy tờ tùy thân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các giao dịch ngân hàng. Theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, khi giấy tờ định danh của khách hàng hết hiệu lực hoặc thông tin nhận biết khách hàng không còn đầy đủ, chính xác, ngân hàng có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ theo quy định cho đến khi khách hàng hoàn tất việc cập nhật.

Điều này đồng nghĩa nếu CCCD hết hạn nhưng chưa được cấp đổi hoặc chưa cập nhật với ngân hàng, khách hàng có thể bị gián đoạn một số giao dịch như chuyển tiền, rút tiền, thanh toán và sử dụng các dịch vụ ngân hàng.

Tuy nhiên, không phải tất cả những người đến tuổi đổi thẻ trong năm 2026 đều phải thực hiện thủ tục cấp đổi ngay.

Khoản 2 Điều 21 Luật Căn cước quy định, nếu thẻ căn cước được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong thời hạn 2 năm trước mốc tuổi phải đổi thẻ thì vẫn được tiếp tục sử dụng đến lần cấp đổi tiếp theo.

Chẳng hạn, người sinh năm 2001 nếu đã làm CCCD trong giai đoạn từ 23 đến 25 tuổi thì thẻ có thể tiếp tục sử dụng đến năm đủ 40 tuổi. Tương tự, người sinh năm 1986 nếu đã đổi thẻ trong khoảng từ 38 đến 40 tuổi thì thẻ vẫn có giá trị đến mốc cấp đổi tiếp theo.

Không chỉ các ngân hàng quốc doanh, nhiều ngân hàng tư nhân cũng đang chủ động rà soát và thông báo khách hàng cập nhật thông tin định danh.

Mới đây, TPBank triển khai chương trình cập nhật thông tin nhận biết khách hàng (KYC) năm 2026, trong đó lưu ý khách hàng cần cập nhật giấy tờ mới nếu Thẻ Căn cước/CCCD đã hết hiệu lực hoặc có thay đổi.

TPBank cho biết, nếu giấy tờ tùy thân đã hết hạn hoặc hết hiệu lực nhưng chưa được cập nhật, ngân hàng có quyền từ chối cung cấp dịch vụ, thực hiện giao dịch cho đến khi khách hàng hoàn tất việc cập nhật. Chương trình được triển khai từ 1/8 đến 31/8/2026 và hoàn toàn miễn phí.

Để tránh bị gián đoạn giao dịch, người sinh vào các năm 2001, 1986 và 1966 nên kiểm tra lại thời hạn và tình trạng hiệu lực của CCCD đang sử dụng. Trường hợp thẻ sắp hết hạn hoặc thuộc diện phải cấp đổi, người dân nên chủ động thực hiện thủ tục sớm và cập nhật thông tin với ngân hàng để tránh phát sinh gián đoạn giao dịch.

Theo quy định, ngân hàng phải thông báo cho khách hàng trước tối thiểu 30 ngày khi phát hiện giấy tờ định danh sắp hết hiệu lực. Tuy nhiên, việc chủ động kiểm tra và cập nhật từ sớm sẽ giúp khách hàng hạn chế rủi ro trong quá trình chuyển tiền, thanh toán và sử dụng các dịch vụ ngân hàng.