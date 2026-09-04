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EVN miền Nam cảnh báo khẩn tới tất cả khách hàng

Minh Ánh
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Người dân cần chú ý thông tin quan trọng dưới đây để tránh nguy cơ bị đánh cắp OTP, thông tin ngân hàng và chiếm quyền điện thoại.

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa phát đi thông báo khẩn đến tất cả khách hàng về tình trạng mạo danh trang Web và ứng dụng chăm sóc khách hàng (CSKH) EVNSPC nhằm phát tán mã độc, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng. Đồng thời, EVN miền Nam khuyến cáo tất cả khách hàng chủ động cài đặt ứng dụng chính thức trên CH Play và App Store như một "lá chắn" bảo vệ an toàn thông tin.

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Giao diện trang web giả mạo có các nút tải giả mạo huy hiệu/logo Google Play và App Store (bên trái)nhằm dụ dỗ người dùng tải về file ứng dụng độc hại mang tên "CSKH EVNSPC"

Thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện trang Web giả mạo tại địa chỉ evnquocgia(.)com. Trang Web này cố tình sao chép tinh vi giao diện, hình ảnh, logo và hồ sơ nhãn hiệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), kèm theo bên dưới là các nút tải giả mạo huy hiệu/logo Google Play và App Store nhằm dụ dỗ người dùng tải về file ứng dụng độc hại mang tên "CSKH EVNSPC".

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Ứng dụng dùng chung toàn quốc EVN CSKH

EVN khẳng định đây hoàn toàn là ứng dụng giả mạo nhằm phát tán mã độc để tự động đọc trộm tin nhắn chứa mã xác thực OTP, phủ giao diện lừa đảo lên các ứng dụng ngân hàng nhằm lấy cắp thông tin đăng nhập, đồng thời quay lén màn hình và chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa để rút sạch tiền trong tài khoản của nạn nhân.

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Cách cài đặt ứng dụng EVN CSKH

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Trước thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, việc chủ động cài đặt và sử dụng ứng dụng EVN CSKH chính thống được xem là giải pháp hiệu quả nhất giúp người dân tự bảo vệ mình. Khách hàng có thể chủ động tra cứu chỉ số điện, lịch ghi điện, thông báo cước và thanh toán tiền điện trực tiếp thông qua các cổng liên kết ngân hàng an toàn. Điều này không chỉ mang lại sự tiện lợi vượt trội mà còn giúp người tiêu dùng hoàn toàn loại bỏ nguy cơ sập bẫy các cuộc gọi đòi nợ cước giả mạo hay tin nhắn chứa đường link độc hại.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, EVN, EVNSPC, cũng như các Tổng công ty Điện lực nhấn mạnh: Ngành điện không bao giờ yêu cầu khách hàng cài đặt ứng dụng qua file APK hoặc gửi đường link tải trực tiếp qua tin nhắn hoặc qua mạng xã hội. Ứng dụng CSKH chính thức chỉ có duy nhất trên hai kho ứng dụng CH Play (dành cho hệ điều hành Android) và App Store (dành cho iOS). Người dùng chỉ cần mở cửa hàng ứng dụng, tìm kiếm từ khóa EVN CSKH để tải về và sử dụng.

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Cách đăng ký tài khoản sử dụng của ứng dụng EVN CSKH

Trong trường hợp nghi vấn hoặc lỡ cài đặt ứng dụng giả mạo, khách hàng cần lập tức gỡ bỏ ứng dụng khỏi thiết bị, liên hệ ngân hàng để thông báo tạm khóa tài khoản, đồng thời gọi ngay đến số tổng đài CSKH của EVN là 1558 (hoặc qua số tổng đài của EVNSPC là 1900 1006 - 1900 9000) và báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Theo Evnspc.vn

Tags

EVN

EVNSPC

ứng dụng giả mạo

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