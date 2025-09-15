HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

EU tài trợ cho 350.000 doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng

X.Mai |

Hơn 350.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) khắp châu Âu sẽ được hưởng lợi từ sáng kiến tài trợ 17,5 tỉ euro của Liên minh châu Âu (EU).

Chương trình này do Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) dẫn đầu và được Ủy ban châu Âu hỗ trợ, mục tiêu là giúp SMEs áp dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng để giảm hóa đơn tiền điện, tăng khả năng cạnh tranh và bền vững. Sáng kiến được công bố bởi Ủy viên Năng lượng - Nhà ở Dan Jørgensen và Chủ tịch EIB Nadia Calviño tại một hội nghị ở Brussels - Bỉ.

Trong giai đoạn 2025-2027, EIB sẽ tăng gần gấp đôi hỗ trợ tài chính so với hiện tại, sử dụng các công cụ tài chính như vay nợ và vốn cổ phần để thúc đẩy giảm phát thải carbon cho SMEs. Chương trình hướng đến huy động hơn 65 tỉ euro đầu tư vào tiết kiệm năng lượng.

TIN LIÊN QUAN

Ông Jørgensen nhấn mạnh SMEs là trung tâm của kinh tế châu Âu nhưng chỉ đầu tư vào hiệu quả năng lượng bằng một nửa so với các công ty lớn. Theo trang Energy - European Commission của EU, sáng kiến này sẽ thu hẹp khoảng cách đầu tư, đơn giản hóa việc tiếp cận tài chính và đẩy nhanh triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, mang lại lợi ích cho kinh tế, môi trường và cộng đồng.

EIB cũng sẽ hỗ trợ các nền tảng đầu tư hợp tác với lĩnh vực tư nhân, nhắm đến các dự án hiệu quả năng lượng của SMEs, mở rộng cơ sở nhà đầu tư và thu hút vốn vào hệ sinh thái năng lượng. Những biện pháp này thể hiện cam kết của EIB và Ủy ban châu Âu trong việc hỗ trợ SMEs chuyển đổi xanh, thúc đẩy cạnh tranh và thực hiện mục tiêu giảm carbon.

Tags

tiết kiệm

châu âu

EU

Báo Người Lao Động

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại