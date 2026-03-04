EU nỗ lực cạnh tranh giá pin xe điện với Trung Quốc

Báo cáo của tổ chức vận động giao thông và môi trường Transport & Environment (T&E) công bố ngày 2/3 cho biết, việc tăng cường sản xuất pin xe điện tại châu Âu có thể thu hẹp khoảng cách chi phí với pin nhập khẩu Trung Quốc xuống còn khoảng 30%, so với mức 90% hiện tại.

Nhà máy sản xuất pin điện tại Hungary.

Báo cáo đưa ra trong bối cảnh Ủy ban châu Âu chuẩn bị đề xuất Đạo luật Tăng tốc Công nghiệp (Industrial Accelerator Act), dự kiến ưu tiên các sản phẩm được sản xuất trong khu vực khi sử dụng nguồn vốn công.

Chính sách này áp dụng cho nhiều lĩnh vực chiến lược như pin, năng lượng gió, điện mặt trời, hydro, điện hạt nhân và xe điện.

Một số hãng ô tô cảnh báo việc áp dụng yêu cầu tỷ lệ nội địa hóa cao có thể khiến pin trở nên quá đắt đỏ, làm suy giảm sức cạnh tranh của xe điện sản xuất tại châu Âu.

Tuy nhiên, T&E cho rằng chi phí pin xe điện tại châu Âu có thể giảm đáng kể nếu các nhà máy nâng cao hiệu quả sản xuất, bao gồm giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi, cải thiện tay nghề lao động và tăng cường tự động hóa.

Nhờ đó, khoảng cách chi phí có thể giảm xuống còn 14 USD/kWh vào năm 2030, thay vì khoảng 41 USD/kWh hiện nay.

Điều này tương đương với khoản chênh lệch 500 euro (590 USD) cho một chiếc xe điện, thậm chí có thể thấp hơn nếu có các ưu đãi của chính phủ.

Các chuyên gia cho rằng khoản chênh lệch có thể được xem như 'chi phí bảo hiểm' để giảm rủi ro chuỗi cung ứng, đặc biệt khi Trung Quốc từng áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với khoáng sản quan trọng và đất hiếm.

T&E cho rằng để thu hẹp khoảng cách giá, EU cần hỗ trợ các nhà sản xuất pin trong khu vực như ACC, PowerCo và Verkor mở rộng quy mô sản xuất.

Đồng thời, kế hoạch ‘Made in Europe’ nên bao gồm các ưu đãi tài chính như giảm thuế cho người mua xe điện hoặc hỗ trợ doanh nghiệp trong các chương trình xe công ty nhằm thúc đẩy nhu cầu thị trường.

Các chuyên gia nhận định việc xây dựng ngành công nghiệp pin nội địa mạnh sẽ giúp châu Âu giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài và tăng khả năng cạnh tranh trong cuộc đua xe điện toàn cầu.