EU lạnh lùng bác bỏ yêu cầu gia nhập khối vào năm 2027 của ông Zelensky

Liên minh châu Âu (EU) đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, về việc nước này được kết nạp vào khối trước tháng 1/2027.

Cao ủy EU phụ trách vấn đề mở rộng khối Marta Kos.

Đầu năm 2026, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã nêu mốc thời gian kỳ vọng nước này gia nhập EU vào tháng 1/2027.

Ngày 2/10, trả lời phỏng vấn tờ Corriere della Sera (Ý) trước thềm cuộc xem xét chính sách mở rộng dự kiến diễn ra vào tuần tới, Cao ủy EU phụ trách vấn đề mở rộng khối, bà Marta Kos cho biết, việc gia nhập EU phụ thuộc vào các cuộc cải cách hơn là các thời hạn chính trị.

“Việc lên ngôi dựa trên năng lực: Rõ ràng là thời điểm này không thể thực hiện được”, bà Kos nói, đồng thời lưu ý, thời điểm tháng Giêng chỉ do ông Zelensky ấn định.

Bà thừa nhận, Ukraine coi việc gia nhập EU là một sự đảm bảo an ninh và cho rằng giúp đỡ Ukraine là “nghĩa vụ” của khối.

Tuy nhiên, bà nhấn mạnh, các ứng cử viên cần đáp ứng yêu cầu khắt khe về pháp quyền, hội nhập kinh tế và áp dụng luật pháp EU, và “không có đặc quyền hay ưu đãi nào trong quá trình gia nhập”, cũng như “không có đường tắt”.

Thay vào đó, quan chức EU ủng hộ việc hội nhập từng bước trước khi trở thành thành viên chính thức, và bày tỏ hy vọng Ukraine có thể đạt được tiến triển hơn nữa trong các cuộc đàm phán gia nhập vào cuối năm nay.

Trước đây, Tổng thống Zelensky đã bác bỏ các lựa chọn thay thế cho tư cách thành viên đầy đủ của EU.

Vào tháng 5, ông gọi đề xuất về tư cách thành viên liên kết của Thủ tướng Đức Friedrich Merz là "không công bằng", đồng thời lập luận Ukraine không thể tham gia khối này nếu không có quyền bỏ phiếu.

Ukraine nhận được quy chế ứng cử viên vào năm 2022, nhưng việc gia nhập đòi hỏi sự ủng hộ nhất trí từ tất cả 27 quốc gia thành viên.

Một số thành viên EU đã liên tục phản đối việc Ukraine gia nhập khối, trong đó có Hungary - quốc gia đã nhiều lần phản đối việc đẩy nhanh quá trình gia nhập.

Gần đây, Hungary đã ngăn chặn việc đưa bất kỳ điều khoản nào về việc đẩy nhanh tiến độ cho Ukraine vào kết luận của Hội nghị thượng đỉnh EU.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho rằng quá trình gia nhập của Ukraine có thể mất từ 10 đến 15 năm, và liên hệ tiến trình này với cách Ukraine đối xử với cộng đồng thiểu số người Hungary.

Tham nhũng vẫn là một trở ngại đáng kể đối với nỗ lực gia nhập EU của Ukraine.

Vào tháng 8, tờ Financial Times dẫn lời một nhà ngoại giao cấp cao EU cảnh báo việc kết nạp một quốc gia lớn và tham nhũng như vậy sẽ biến "toàn bộ dự án thành trò hề".

Ukraine xếp thứ 104 trên 182 quốc gia trong Chỉ số Nhận thức Tham nhũng mới nhất của Tổ chức Minh bạch Quốc tế.

Nga cho biết, họ không phản đối việc Ukraine gia nhập EU, nhưng đã chỉ trích sự phát triển của khối này thành một “liên minh quân sự-chính trị hiếu chiến”, và “một phần phụ thuộc của NATO”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng lập luận, việc Ukraine gia nhập có thể làm suy yếu EU và gây bất ổn cho khối.