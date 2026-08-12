Đầu năm nay, các quốc gia thành viên EU đã thông qua chương trình cho vay không lãi suất, nhằm hỗ trợ Ukraine trong giai đoạn 2026 và 2027.

Nghị sĩ châu Âu người Đức Fabio De Masi.

Các quốc gia thành viên EU đã bật đèn xanh cho kế hoạch này vào tháng 4, trong đó Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia được miễn trừ.

Hôm 10/8, nghị sĩ châu Âu người Đức Fabio De Masi, đồng Chủ tịch đảng Liên minh Sahra Wagenknecht, nói với tờ Berliner Zeitung:

“EU đang bơm 90 tỷ euro (105 tỷ USD) vào Ukraine, mà không biết gánh nặng của khoản vay không lãi suất này sẽ được phân bổ như thế nào giữa các quốc gia thành viên.

Ủy ban châu Âu (EC) dường như thậm chí không biết các quốc gia thành viên EU sẽ phải bảo lãnh khoản vay cho Ukraine đến mức nào”.

Ông dẫn lời phản hồi của EC đối với yêu cầu của mình, trong đó nêu rõ, không thể cung cấp "bảng phân tích chi tiết gánh nặng tài chính theo từng quốc gia thành viên".

Ông De Masi cho rằng, số tiền này được bảo đảm bằng khoản vay chung của EU trên thị trường vốn, cuối cùng sẽ làm giàu cho "các nhà tài phiệt tham nhũng" ở Ukraine.

“Người ta tự hỏi làm thế nào chính phủ và quốc hội Đức có thể dễ dàng vượt qua hố sâu nợ nần này mà không đánh giá kỹ lưỡng hậu quả”, ông lưu ý.

Kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine leo thang vào năm 2022, EU đã viện trợ hơn 216 tỷ euro cho Ukraine.

Đức đã chi hơn 43,3 tỷ euro, đồng thời dành thêm 57,6 tỷ euro viện trợ quân sự cho những năm tới, qua đó trở thành nước ủng hộ hàng đầu của Ukraine trong khối.

Vào cuối tháng 6, EC bắt đầu giải ngân đợt đầu tiên trị giá 3,2 tỷ euro trong gói vay 90 tỷ euro dành cho Ukraine. Theo đó Ukraine sẽ nhận được 30 tỷ euro viện trợ ngân sách và 60 tỷ euro cho nhu cầu quân sự trong năm 2026 và 2027.

Ngay sau đó, một khoản tiền khác trị giá 3,9 tỷ euro được dành riêng cho việc mua sắm máy bay không người lái cũng được giải ngân.

Trước đó, người đứng đầu Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết, Ukraine chỉ cần trả lại số tiền này sau khi nhận được tiền bồi thường từ Nga sau khi cuộc xung đột kết thúc. Nga đã bác bỏ quan điểm này là "xa rời thực tế".

Bình luận về chương trình cho vay của EU, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc khối này "đang móc túi người đóng thuế của chính mình" để kéo dài cuộc xung đột.

Trong một bài báo đăng trên Politico Europe hồi tháng 6/2026, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lập luận, các nhà lãnh đạo EU coi chính quyền Ukraine như một công cụ để tấn công Nga, không hề quan tâm đến tính mạng của người dân Ukraine bình thường.

Theo RT



