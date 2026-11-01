Người phụ nữ này có giá trị tài sản ròng ước tính là 8,1 tỷ USD.

Ngày 16/11, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố áp lệnh trừng phạt đối với bà Tatyana Kim, CEO kiêm chủ sở hữu tập đoàn bán lẻ trực tuyến Wildberries (Nga).

Theo đó, tài sản của Kim tại EU sẽ bị đóng băng, đồng thời bà bị cấm thực hiện các giao dịch tài chính hoặc đi lại đến khối này.

Wildberries là nhà bán lẻ thương mại điện tử lớn nhất của Nga.

Kim, sinh ra ở Grozny, Chechnya, trong một gia đình gốc Hàn Quốc, Tatyana Kim có giá trị tài sản ròng ước tính là 8,1 tỷ USD và là người phụ nữ giàu nhất nước Nga.

Các lệnh trừng phạt này là một phần của chế độ trừng phạt lớn hơn nhằm vào khoảng 50 ngân hàng và các đơn vị hỗ trợ xuất khẩu dầu mỏ, cùng gần 100 lãnh đạo doanh nghiệp Nga.

Giới chức EU cho biết họ nhắm mục tiêu vào Kim vì Wildberries là "một trong những doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất" ở Nga và "hoạt động như một mạng lưới cung ứng cho quân đội Nga bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán các mặt hàng quân sự và lưỡng dụng".

Trong cuộc xung đột với Nga, Ukraine đã mở rộng danh sách mục tiêu quân sự vào mùa hè này, bao gồm cả các kho hàng của Wildberries bên trong lãnh thổ Nga , với lý do danh mục sản phẩm của công ty này - bao gồm kính nhìn đêm, túi đựng đạn và mũ bảo hiểm cùng với quần áo, mỹ phẩm và thiết bị điện tử thông thường - đang hỗ trợ cuộc chiến của Nga.

Vào thời điểm đó, Kim đã lên tiếng bảo vệ công ty, tuyên bố các sản phẩm của họ không khác gì so với các nhà bán lẻ trực tuyến khác như Amazon ở Mỹ và Alibaba ở Trung Quốc.

Điện Kremlin cũng phủ nhận việc công ty và các kho hàng của Wildberries có liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga.

Trong một tuyên bố, Wildberries cho biết các lệnh trừng phạt của Brussels sẽ không ảnh hưởng đến công ty vì họ không có tài sản nào trong khối này cũng như không tiến hành kinh doanh tại đó.

Theo Euronews