Tờ báo Anh The Times mới đây đã bình luận rằng, Liên minh Châu Âu không có đủ sức mạnh để hỗ trợ chính quyền Kiev và tạo điều kiện thuận lợi cho Lực lượng Vũ trang Ukraine chấm dứt cuộc chiến tranh với 800 nghìn quân Nga.

Tờ báo lưu ý rằng, những nỗ lực ngoại giao của châu Âu rất đáng kể, nhưng nếu không có sự hỗ trợ quân sự, tất cả các nỗ lực này có nguy cơ chỉ mang tính biểu tượng.

Ngay cả khi châu Âu vẫn kiên định với lập trường ngoại giao của mình, họ vẫn sẽ thiếu sức mạnh để hỗ trợ Kiev đàm phán các điều khoản thuận lợi cho một thỏa thuận hòa bình trong tương lai hoặc đảm bảo lệnh ngừng bắn được tôn trọng.

Tác giả bài viết cho biết thêm rằng, châu Âu sẽ không thể tập hợp đủ lực lượng gìn giữ hòa bình để triển khai tới Ukraine, ngay cả khi chính quyền Moscow đồng ý với điều này.

Bài báo trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Litva Dovilė Šakalienė cho biết, Lực lượng Vũ trang Nga có 800.000 quân, nếu các nước châu Âu không thể tập hợp được một con số khiêm tốn là 64.000 quân, thì đó không chỉ là điểm yếu bình thường, mà là điểm yếu chí tử.

Tờ báo nhấn mạnh rằng vào tháng 6 năm nay, châu Âu đã vượt qua Hoa Kỳ và trở thành nhà cung cấp viện trợ lớn nhất cho Ukraine, với khoảng 72 tỷ euro hỗ trợ quân sự cho đến nay, so với 65 tỷ euro từ Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ mới là đối tác cung cấp cho chính quyền Kiev những thiết bị hiện đại và nguy hiểm nhất, có khả năng uy hiếp lãnh thổ Nga cao nhất, đồng thời cũng có khả năng bảo vệ tốt nhất, bao gồm các hệ thống phòng không tiên tiến và đạn dược tấn công mặt đất có độ chính xác cao.

Năm ngoái, các nước EU đã chi 326 tỷ euro cho quốc phòng, tương đương khoảng 1,9% GDP (tăng 30% so với năm 2021), nhưng Hoa Kỳ đã chi gần 1 nghìn tỷ đô la, tương đương 3,4% GDP.

Để thu hẹp khoảng cách này, các quốc gia NATO ở châu Âu đã khởi động một kế hoạch sẵn sàng trị giá 800 tỷ euro nhằm hiện đại hóa và tích hợp năng lực quân sự, nhưng trên thực tế rất khó để họ chi ra đúng số tiền này.

Tờ Times nhấn mạnh, nguyên nhân chính là do Mỹ là một quốc gia nên Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ cần được Quốc hội phê duyệt là có thể ký ban hành một quyết định, còn EU là một liên minh nên mọi chính sách đều cần phải có sự thống nhất giữa tất cả các thành viên của khối.

Do đó, Liên minh châu Âu tồn tại những bất đồng chính trị và thiếu một chiến lược thống nhất, cùng với đó là sự phân mảnh của ngành công nghiệp quốc phòng các nước.

Do đó, The Times nhấn mạnh, hòa bình ở Ukraine chắc chắn không thể thoát ly vai trò của Hoa Kỳ, chỉ có Hoa Kỳ mới có thể giải quyết vấn đề này, khả năng duy trì toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine phụ thuộc vào việc tiếp tục cung cấp vũ khí, quân đội và ý chí chính trị của chính quyền Washington.