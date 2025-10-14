EU chuẩn bị cấp cho Ukraine hàng tỷ USD từ tài sản bị đóng băng của Nga

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga được đưa ra tại một cuộc họp Hội đồng Kinh tế và Tài chính (ECOFIN) của Liên minh châu Âu ở Luxembourg.

Khoản vay này sẽ được hoàn trả nếu Ukraine nhận được "tiền bồi thường" từ Nga - Ủy viên châu Âu về Kinh tế và Năng suất Valdis Dombrovskis cho biết.

Theo ông Dombrovskis, một số quan chức đã đặt câu hỏi về cơ cấu bảo lãnh khi đề xuất về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga được đưa ra thảo luận tại cuộc họp của Hội đồng Kinh tế và Tài chính giữa các Bộ trưởng Tài chính của tất cả các quốc gia thành viên EU.

Theo kế hoạch, EU sẽ nắm giữ các tài sản bị đóng băng của Nga cho đến khi khoản bồi thường được thanh toán. Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) phải xác nhận liệu các khoản bảo lãnh có nằm ngoài phạm vi tính toán thâm hụt ngân sách và nợ quốc gia hay không sau khi cơ chế này được hoàn tất.

"Khoản vay sẽ được tài trợ bằng số dư tiền mặt từ các tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga, và chỉ được hoàn trả nếu và khi Ukraine nhận được tiền bồi thường từ Nga" - ông Dombrovskis phát biểu.

Ủy viên Kinh tế châu Âu Valdis Dombrovskis tại cuộc họp ECOFIN ở Luxembourg, ngày 10/10 (Ảnh: @ Dombrovskis/X)

Ủy ban châu Âu sẽ tiếp tục công tác kỹ thuật với các quốc gia thành viên và phối hợp với những đối tác G7 trong Hội nghị thường niên của IMF vào tuần tới tại Washington D.C., Mỹ

Khoảng 300 - 350 tỷ Euro (347 - 405 tỷ USD) tài sản của Nga đã bị đóng băng tại các khu vực pháp lý phương Tây kể từ năm 2022. Phần lớn trong số đó do Euroclear - trung tâm thanh toán tài chính có trụ sở tại Brussels - nắm giữ. Kiev và các nước phương Tây ủng hộ Ukraine đã thống nhất về một hệ thống, theo đó lợi nhuận thu được từ các tài sản bị phong tỏa này được sử dụng để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine. Hơn 1 tỷ Euro đã được chuyển giao cho Ukraine.

Euroclear trước đây đã bày tỏ sự thận trọng về các đề xuất sử dụng hoặc tận dụng các tài sản bị đóng băng của Nga, cảnh báo rằng những động thái như vậy có thể bị coi là một hình thức tịch thu gián tiếp và khiến tổ chức này phải đối mặt với các rủi ro pháp lý. Bỉ, Pháp và Luxembourg đã kêu gọi EU xây dựng các biện pháp bảo vệ nhằm đảm bảo không một quốc gia thành viên EU nào phải gánh chịu rủi ro tài chính không cân xứng nếu tài sản cần được trả lại.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết EC sẽ tinh chỉnh kế hoạch và giải quyết những lo ngại mà các quốc gia thành viên nêu ra.

Nga đã lên án bất kỳ nỗ lực nào nhằm sử dụng tài sản quốc gia của Moscow, gọi đây là "hành vi trộm cắp". Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde đã cảnh báo rằng bất kỳ động thái nào nhằm sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga đều phải tuân thủ luật pháp quốc tế và tránh các biện pháp có thể gây tổn hại đến uy tín của đồng Euro hoặc làm suy yếu sự ổn định tài chính.