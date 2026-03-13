Eo biển Hormuz bị tắc nghẽn, một "kỳ quan kỹ thuật" 100 năm bỗng được gọi tên trở lại: Cứu tinh đây rồi!

Do giá nhiên liệu và cước vận chuyển tăng vọt do eo biển Hormuz bị phong tỏa, kênh đào Panama bắt đầu ghi nhận hoạt động kinh doanh sôi động hơn bình thường.

Kênh đào Panama nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương tại một điểm hẹp giữa Bắc và Nam Mỹ. Theo lời Phó Giám đốc điều hành kênh đào Panama, Ilya Espino de Marotta, nơi đây đang đón nhận "sự gia tăng nhẹ" về số lượng tàu thuyền.

“Trước mắt, chúng tôi ghi nhận sự gia tăng nhẹ về số lượng các chuyến đi qua,” Espino de Marotta chia sẻ với CNN. “Giá nhiên liệu ngày càng cao hơn, kênh đào Panama sẽ trở thành một tuyến đường hấp dẫn vì nó ngắn hơn đáng kể.” Với chiều dài khoảng 50 dặm, kênh đào Panama ngắn hơn một nửa so với kênh đào Suez dài 120 dặm ở Ai Cập.

Espino de Marotta nói thêm rằng, nhờ mùa khô năm nay có lượng mưa bất thường, "chúng tôi đã có thể đáp ứng được 40 đến 41 lượt tàu đi qua mỗi ngày, so với con số bình thường là 36."

Khi eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế nghiêm ngặt về giao thông, người quản lý cho biết bà tin tưởng rằng kênh đào Panama đã sẵn sàng tiếp nhận thêm nhiên liệu của thế giới.

Kỳ quan kỹ thuật suốt 100 năm

Kênh đào Panama hoàn thành năm 1914, là một trong những dự án kỹ thuật vĩ đại nhất thời bấy giờ. Dự án mở rộng hoàn thành năm 2016, tiếp tục di sản đổi mới này và là một trong những dự án kỹ thuật dân dụng lớn nhất thế kỷ 21, với chi phí hơn 5,25 tỷ USD và hơn 30.000 công nhân tham gia.

Mục tiêu khi một con tàu đi vào kênh đào Panama là vượt qua địa hình hiểm trở và lên độ cao 26 mét so với mực nước biển để đến hồ Gatun. Đó là nơi hệ thống âu tàu phát huy tác dụng. Hệ thống âu tàu được lựa chọn cho thiết kế kênh đào Panama vì mực nước biển ở Thái Bình Dương cao hơn Đại Tây Dương. Vì vậy, thay vì đào xuống ngang mực nước biển, các kỹ sư đã xác định rằng một loạt các cửa âu tàu khổng lồ có thể nâng tàu lên trên mực nước biển vào một hồ nhân tạo lớn (hồ Gatun) sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Các tàu đi vào kênh đào Panama từ Đại Tây Dương sẽ đi vào âu tàu Gatun đầu tiên trong ba âu tàu, nơi buồng khổng lồ được đổ đầy 26,7 triệu gallon nước. Để đổ đầy nước vào buồng và nâng tàu lên, các cửa van và van khóa phía dưới được đóng lại, trong khi các van phía trên được mở ra. Nước từ hồ Gatun tràn vào qua 20 lỗ trên sàn buồng. Phải mất khoảng 8 phút để buồng được đổ đầy hoàn toàn và nâng tàu lên. Quá trình này được lặp lại thêm hai lần nữa cho đến khi tàu ngang bằng với mặt hồ Gatun.

Sau đó, con tàu di chuyển qua hồ Gatun cho đến khi ra đến Thái Bình Dương, đi vào âu tàu Pedro Miguel. Tiếp tục, tàu được hạ xuống qua hai âu tàu từ hồ Gatun trở lại mực nước biển. Toàn bộ hành trình mất trung bình từ 8 đến 10 giờ.

Công nghệ đo độ sâu đa tia tiên tiến nhất

Việc duy trì luồng tàu ở độ sâu thực tế cho giao thông hàng hải là rất quan trọng và cần được duy trì trong phạm vi độ sâu an toàn ở khu vực kênh đào Thái Bình Dương và Caribe.

Công nghệ đo độ sâu đa tia là một bước tiến, đóng vai trò "mắt thần" giúp cơ quan quản lý kênh đào Panama vận hành và mở rộng một trong những tuyến đường hàng hải huyết mạch nhất thế giới. Dựa trên các giải pháp kỹ thuật từ Kongsberg Maritime, công nghệ này không chỉ đơn thuần là công cụ đo đạc mà còn là một hệ thống phân tích địa hình đáy biển phức tạp với độ chính xác tuyệt đối.

Về nguyên lý cơ bản, khác với công nghệ đơn tia truyền thống vốn chỉ cung cấp dữ liệu độ sâu tại một điểm duy nhất bên dưới thân tàu, hệ thống đa tia hoạt động bằng cách phát ra một dải quạt gồm hàng trăm chùm tia âm thanh hẹp trong mỗi lần phát xung (ping). Khi tàu khảo sát di chuyển, các chùm tia này quét qua đáy kênh, tạo ra một dải dữ liệu dày đặc bao phủ toàn bộ bề mặt. Điều này cho phép tạo ra các bản đồ địa hình 3D hoàn chỉnh với độ bao phủ 100%, không để sót bất kỳ vật cản hay sự thay đổi địa hình nào dù là nhỏ nhất. Tín hiệu âm thanh lan truyền qua nước, phản xạ từ đáy hoặc các vật thể và quay trở lại bộ thu, nơi thời gian di chuyển được tính toán chính xác để xác định khoảng cách.

Công nghệ đa tia cho phép các kỹ sư phát hiện sớm hiện tượng xói mòn chân dốc hoặc sạt lở tại các khu vực nhạy cảm như đoạn cắt Culebra hay hồ Gatun. Dữ liệu từ hệ thống giúp nhà quản lý ra quyết định nhanh chóng về việc nạo vét hoặc xử lý sự cố, giảm thiểu thời gian tàu chờ đợi và tăng năng suất lưu thông của toàn bộ hệ thống kênh đào.

Nó đã thay đổi hoàn toàn quy trình khảo sát từ chỗ mất nhiều ngày để xử lý dữ liệu đơn tia sang mô hình cung cấp sản phẩm bản đồ hoàn chỉnh chỉ trong vài giờ. Đây chính là nền tảng công nghệ giúp kênh đào Panama duy trì vị thế là kỳ quan kỹ thuật hiện đại, đảm bảo dòng chảy thương mại toàn cầu luôn được thông suốt và an toàn.