Con "tôm hùm" không ăn được đã gieo rắc nỗi lo lắng cho nhiều người Trung Quốc: Lý do là gì?

Tháng 3 năm 2026, một hàng dài người xếp hàng bên ngoài tòa nhà Tencent ở Thâm Quyến. Một số người mang theo máy tính xách tay, một số dẫn theo người già, và một số người đến từ rất sớm, khoảng 4 giờ sáng, để giữ chỗ. Họ không đến đó để mua vé xem hòa nhạc hay giày thể thao phiên bản giới hạn, mà để xếp hàng "sử dụng tôm hùm".

Loại "tôm hùm" này không ăn được, vậy mà nó lại trở thành một hiện tượng trên toàn Trung Quốc. Vậy chính xác nó là gì?

Đó là một trợ lý ảo mã nguồn mở có tên OpenClaw. Vì biểu tượng của nó là một con tôm hùm đỏ tươi, nên nhiều người gọi nó với cái tên "Tôm hùm". Không giống như những trợ lý ảo chỉ biết trò chuyện, nó thực sự có thể "hoàn thành công việc": chỉ một lệnh duy nhất có thể khiến nó sắp xếp tập tin, viết email, tạo bảng tính, tìm kiếm dữ liệu, tạo báo cáo, và thậm chí điều khiển máy tính của bạn, trở thành một "nhân viên kỹ thuật số" 24/7. Cuối cùng bạn có thể nói lời tạm biệt với những công việc lặp đi lặp lại và dành thời gian cho việc suy nghĩ, sáng tạo, hoặc... đơn giản là có một giấc ngủ ngon.

Ranh giới mong manh giữa công cụ và sự thay thế

Sự quan tâm dành cho "Tôm hùm" thực chất phản ánh một tâm lý sâu xa hơn: Hội chứng lo âu bị tụt hậu trong kỷ nguyên AI. Nếu năm 2024 - 2025 là giai đoạn người ta học cách đặt câu lệnh để viết luận văn hay tạo ảnh, thì năm 2026 là cuộc đua về hiệu suất thực tế.

Trong dòng người xếp hàng tại Thâm Quyến (Trung Quốc), có đủ mọi thành phần: từ các lập trình viên, nhân viên bán hàng, công chức cho đến cả những người cao tuổi. Họ không chỉ theo đuổi một xu hướng công nghệ, mà đang nỗ lực bám trụ "chuyến tàu cuối cùng" để không bị đào thải. Nỗi sợ hãi lớn nhất không phải là AI cướp mất bát cơm, mà là khi đồng nghiệp xung quanh đã sử dụng AI để tối ưu hóa năng suất gấp 3 lần, bạn sẽ trở nên vô hình trong mắt doanh nghiệp.

OpenClaw đã đập tan quan niệm rằng "AI không có khả năng sáng tạo". Theo thông tin từ South China Morning Post , doanh nhân công nghệ Fu Sheng tại Trung Quốc đã chia sẻ về thành quả sau 14 ngày huấn luyện trợ lý ảo OpenClaw. Trong thời gian dưỡng thương sau tai nạn, ông đã biến công cụ AI này thành một cộng sự đắc lực: nó thay ông gửi lời chúc Tết đến hơn 600 người bạn chỉ trong vỏn vẹn 4 phút, đồng thời tự động sáng tạo các bài đăng thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội ngay cả khi ông đang nghỉ ngơi hoặc bận rộn với các công việc khác.

Khi "Tôm hùm" tiếp quản 80% những công việc tạp vụ, máy móc, thì 20% giá trị sáng tạo còn lại của con người bị đặt dưới một chiếc kính hiển vi nghiệt ngã: Liệu giá trị độc bản của bạn thực sự nằm ở đâu?

Điểm phân cực: Công cụ trò chuyện hay cộng sự?

Sự trỗi dậy của OpenClaw không phải là một hiện tượng đơn lẻ. Đây là minh chứng cho việc các công cụ thông minh đang thâm nhập vào đời sống đại chúng với tốc độ chóng mặt. Điểm phân cực của thời đại AI không nằm ở việc ai sở hữu mô hình lớn hơn, mà là ai biết biến AI từ một "cỗ máy biết nói" thành một "cộng sự biết làm việc thực sự".

Việc triển khai các tác nhân AI như OpenClaw mang lại hai viễn cảnh trái ngược:

Viễn cảnh tích cực: Con người được giải phóng khỏi sự xiềng xích của dữ liệu thô và các tác vụ hành chính. Chúng ta có thêm thời gian cho gia đình, cho sở thích cá nhân và những công việc đòi hỏi sự thấu cảm, tư duy chiến lược và ra quyết định.

Viễn cảnh thách thức: Một làn sóng "xoắn ốc” mới sẽ hình thành. Áp lực phải làm chủ công nghệ mới để duy trì vị thế cá nhân sẽ khiến ranh giới giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi càng thêm mờ nhạt.

Sự bùng nổ của OpenClaw – từ một dự án nguồn mở đơn thuần đến một hiện tượng xã hội tại Thâm Quyến – đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình tiến hóa của trí tuệ nhân tạo: Sự chuyển dịch từ "AI hỗ trợ tư duy" sang "AI thực thi hành động". Nếu như các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trước đây chỉ dừng lại ở vai trò người tư vấn, thì các tác nhân AI (AI Agent) hiện nay, với khả năng tương tác trực tiếp với hệ điều hành và phần mềm, đang thực sự trở thành những "cộng sự số" có khả năng vận hành độc lập.

Sức hút của chú tôm hùm đỏ này không nằm ở sự thần thánh hóa công nghệ, mà bởi nó soi chiếu những câu hỏi thực tế nhất về tương lai của mỗi cá nhân. Nó không chỉ "gặm nhấm" dữ liệu trên ổ cứng, mà đang trực tiếp tác động đến trí tưởng tượng và cả nỗi sợ hãi của chúng ta về những gì sắp tới.

Việc "xếp hàng sử dụng tôm hùm" của hàng ngàn người tại Trung Quốc không chỉ cho thấy sự ham học hỏi công nghệ, mà còn phản chiếu một nỗi sợ hãi về sự đào thải. Khi một kỷ nguyên mà "mỗi người đều sở hữu một nhân viên số" đang đến gần, câu hỏi đặt ra không còn là AI có thay thế con người hay không, mà là: Chúng ta đã sẵn sàng để quản trị những cộng sự thông minh này chưa?



